Thaimaalaisten viranomaisten tilasto paljastaa: poimijoiden ansiot Suomessa jääneet jopa alle 800 euroon

Monelle thaimaalaiselle marjanpoimijalle poimintamatka Suomeen on ollut pettymys. Thaimaalaisia luonnonmarjanpoimijoita Kuusamossa.

Suomessa syntyneistä kuluista on poimijoilta pienimmillään veloitettu noin 500 euroa, suurimmillaan veloitetut summat ovat liikkuneet jopa 2500 eurossa.

Ongelmat ja työvoiman riisto marja-alalla eivät ole Suomessa uusi asia. Poliisi tutkii parhaillaan marja-alaan liittyviä ihmiskauppaepäilyjä.

– Ulkomaalaistaustaisten marjanpoimijoiden ahdingosta, huonoista tuloista ja olosuhteista on Suomessa ollut puhetta jo vuodesta 2005 lähtien. Mielestäni merkittävää on, että tämä on voinut jatkua samanlaisena näin monta vuotta, toteaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Natalia Ollus.

Ylen MOT-toimituksen Thaimaan työministeriöltä saaman materiaalin mukaan isolla osalla thaimaalaisista marjanpoimijoista tulot kesän marjanpominnasta ovat jääneet hyvin vaatimattomiksi.

Thaimaan viranomaisten kokoaman datan mukaan poimijoista yli 250 on tienannut matkansa aikana alle 800 euron suuruisen summan. Thaimaan viranomaisten keräämässä aineistossa näin pieniä summia on maksettu kuudessatoista eri marjayrityksessä, eli enemmistössä listatuista yrityksistä. Seitsemän yritystä ei ole maksanut poimijoille näin pieniä summia.

– Kyllähän se kuulostaa tosi, tosi matalalta. Herää kysymys, onko poimijoilta veloitettu marjalain vastaisesti liikaa asumisesta, ruoasta ja muusta. Ja onko heille riittävästi osoitettu, mistä niitä marjoja voi poimia.

Pariskunta tienasi vain sata euroa yhteensä

Thaimaan viranomaisten keräämän datan mukaan myös yritysten poimijoilta veloittamat kulut vaihtelevat suuresti. Pienimmillään poimijoilta on veloitettu noin 500 euron suuruinen summa, kun suurimmillaan Suomessa syntyneistä kuluista veloitetut summat ovat liikkuneet jopa 2500 eurossa. Osa pomijoista on voinut olla Suomessa vähän aikaa, osa kuukausia, mikä voi vaikuttaa kulujen määrään.

MOT:n Thaimaassa haastattelema pariskunta kertoo saaneensa marjanpoimintareissusta yhteensä vain noin 100 euroa.

Ollus sanoo, että osa marjayrityksistä voi havitella voittoja paitsi polkemalla marjoista maksettua hintaa, myös nostamalla poimijoiden oleskelukuluista maksamaa summaa todellisia kuluja korkeammaksi.

– Marja-ala ei ole mitenkään erityinen suhteessa siihen, miten tämä niin sanottu hyväksikäytön liiketoimintamalli toimii. Työnantaja tai sen edustaja voi ensinnäkin maksaa alipalkkaa ja toisaalta vaatia ylihintaa ruoasta, majoituksesta, kuljetuksista ja välineistä. Näin voidaan saada kohtuutonta voittoa suhteessa kilpailijoihin, jotka yrittävät toimia rehellisesti.

Avaa kuvien katselu Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtaja Natalia Ollus. Kuva: The European Institute for Crime Prevention and Control

Toimijoilta vaaditaan vastuullisuutta, Ikea penää sitä jo

Ruotsissa on Olluksen mukaan käyty keskustelua alan toimijoiden vastuullisuudesta ja siitä, kuinka koko marja-alan etu olisi, että kaikki alkaisivat toimia eettisemmin.

– Jos isot ostajat eli tukut, päivittäistavarakaupat ja muut vaatisivat vastuullisuutta, valuisi se tietenkin hankintaketjuun alaspäin.

Hän mainitsee huonekalujätti Ikean toimijana, joka vaatii vastuullisuutta.

– On sitten eri asia, toteutuuko se todellisuudessa.

Yritysvastuuta mietitään Euroopan unionin tasollakin

Jotta marja-alaa saataisiin muutettua eettisemmäksi, tarvittaisiin siihen Olluksen mukaan sitovaa lainsäädäntöä.

– Vapaaehtoisuus harvoin toimii. Sen takia esimerkiksi nyt Euroopan unionin tasollakin mietitään yritysvastuun sääntelyä.

Suomessa marja-alaan liittyviä ongelmia yritettiin ratkaista luomalla niin sanottu marjalaki. Se ei ole kuitenkaan riittänyt estämään työntekijöihin kohdistuvaa riistoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen myöntää, että tilanteeseen on yritetty puuttua eri keinoin. Nyt ministeriössä kuitenkin odotetaan poliisitutkinnan tulosta. Myös ministeriössä marjalain valmistelusta vastannutta korkeaa virkamiestä Olli Soraista epäillään törkeästä lahjuksen vastaanottamisesta. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sanoo, että thaipoimijoiden tilanteeseen on yritetty puuttua eri keinoin.

Marjalaki ei toimi

– Minulle ei ole mitään vastausta siihen, miten esimerkiksi marjalakia pitäisi nyt muuttaa. Mielestäni tämä vaatisi isompaa keskustelua, että se ei ole taas laastari, jolla tehdään joku pikku muutos marjalakiin ja sitten ajatellaan, että se ratkeaa sillä, Ollus sanoo.

Marjayrittäjät ovat sanoneet, että ilman ulkomaisia marjanpoimijoita marjatehtaat voidaan laittaa kiinni.

– Totta kai se riski voi olla olemassa, mutta ei se voi olla peruste sille, että ihmisiä hyväksikäytetään. Kyllä siinä silloin on liiketoimintamallissa jotain pahasti pielessä.

Marja-alan ongelmien ja poimijoiden riiston on mahdollistettu jatkua vuosikaudet. Miten ongelma saataisiin sitten ratkaistua?

– Näkisin ainoana ratkaisuna, että juurisyyhyn eli siihen, että näitä poimijoita hyväksikäytetään, päästään käsiksi.

Suomen ja Ruotsin yhteistyötä tarvitaan

Natalia Ollus sanoo, että asian ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä, sillä markkinat ja toimijat ovat monin paikoin yhteiset. Ensimmäinen liike olojen parantamiseksi olisi, ettei poimijoiden tarvitsisi velkaantua matkan vuoksi.

– Ensiaskel olisi, että nämä marjayritykset, tai kuka heidät sitten tänne kutsuu, maksaisivat rekrytointiin liittyvät kulut eli matkat, viisumikulut sekä saapumiseen liittyvät kulut. Että he eivät joutuisi ottamaan suurta velkaa kotimaastaan, jossa koronkiskurit ja muut vetävät välistä.

Toisena tärkeänä teemana hän pitää sitä, että metsämarjojen arvo saataisiin nousemaan.

– Ongelmahan on pitkälti se, että marjoja ei niinkään jalosteta täällä, vaan ne viedään vientiin. Tietyllä tavalla se marja on niin itsestään selvää bulkkitavaraa meille suomalaisille ja ruotsalaisille, että vähittäistavarakauppa ja viime kädessä kuluttajat eivät ehkä ole valmiita maksamaan hintaa, mikä marjasta pitäisi oikeasti maksaa. Toinen kysymys on, kenelle marjan arvonmuodostus tällä hetkellä menee, jos poimijat saavat näin vähän?