Putin: väitteet Venäjän osallisuudesta kaasuputken vaurioitumisen ovat ”täyttä hölynpölyä”

Venäjän presidentti arvelee, että Balticconectorin vaurio on voinut syntyä siten, että putkeen on osunut koukku, ankkuri tai alueella on ollut maanjäristys.

Avaa kuvien katselu Putin kommentoi asiaa Kyrgisian pääkaupungissa Biskekissa. Arkistokuva. Kuva: Mikhael Klimentyev / EPA