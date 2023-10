Suomalaisyritykset eivät ole vieläkään saaneet rahojaan tuotantoyhtiöltä, vaikka se lupasi yli kuukausi sitten hoitaa kuvausryhmän miljoonalaskun

Lappilaisyritykset ja myös muualta Suomesta olevat yritykset odottavat edelleen saataviaan. Constellation-nimisen sarjan tuotantoyhtiö ei ole maksanut kaikkia laskuja, joita yrittäjät ovat lähettäneet muun muassa majoituksesta, ruokahuollosta ja kuljetuksista kuvausten aikana Inarissa alkuvuonna.

Saatavia on yli miljoonan euron edestä. Sen verran tuotantoyhtiö on ylittänyt suunnitellun budjettinsa ja jättänyt ylimenevän osan laskut maksamatta.

Yrittäjä haluaa pysyä nimettömänä, koska hän ja muutama muukin yrittäjä on saanut tällä viikolla allekirjoitettavaksi painostavan ja epämääräisen sopimuksen, jossa vaaditaan heitä vaikenemaan asiasta. Suuri osa yrittäjistä ei ole saanut mitään yhteydenottoa. Yrittäjän henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Epämääräiseksi sopimuksen tekee yrittäjän mukaan se, ettei siinä mainita summaa, jonka tuotantoyhtiö on valmis maksamaan yrittäjille. Sopimukseen on kirjattu, että se olisi ”sellainen summa, joka meille ollaan velkaa siihen liittyvine arvonlisäveroineen.” Hän pelkää, että tuotantoyhtiö voi itse määritellä summan ja maksaa vain jonkin ”naurettavan summan”.

Yrittäjä ja hänen mukaansa muutkaan yrityksistä eivät aio näin epämääräistä sopimusta allekirjoittaa.

Saatavia on yrittäjän mukaan ainakin noin 40 yrityksellä ympäri Suomen, joista vajaa kymmenen on lappilaisia.