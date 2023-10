Lentokentällä kokeillaan tulevaisuuden rajatarkastusta: ”On ollut haasteita”

Uudenlainen digitaalinen matkustusasiakirja, DTC, on lentokentän rajatarkastuksessa kolme kertaa nopeampi kuin vanhanmallinen passintarkastus.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on aloitettu digitaalisen matkustusasiakirjan eli DTC:n kokeilu. Lyhenne DTC tulee englanninkielisistä sanoista Digital Travel Credentials.

Elo-syyskuun vaihteessa alkaneessa EU-rahoitteisessa kokeilussa on suoritettu tähän mennessä 90 rajatarkastusta.

Tavoite olisi tehdä 500 tarkastusta helmikuun loppuun mennessä. Kokeilu tapahtuu Suomen ja Ison-Britannian välisessä liikenteessä.

Käytännössä DTC on digitaalinen versio fyysisestä passista.

Tarkastuksessa matkustaja katsoo kameraan, jolloin järjestelmä varmistaa hänet oikeaksi henkilöksi. Samalla järjestelmä lukee matkustajan fyysisen passin sirun.

Koska kokeilu on tuore, ei teknisiltä haasteilta olla vältytty. Rajavartiolaitoksen projektipäällikkö Mikko Väisänen luonnehtii DTC:tä ”seuraavan sukupolven matkustusasiakirjan ensimmäiseksi vaiheeksi”.

– Aina on teknisiä haasteita, kun pilotoidaan jotakin ensimmäistä kertaa maailmassa. On ollut haasteita, mutta kaikki on tähän mennessä pystytty ratkaisemaan, hän sanoo.

Ne ovat Väisäsen mukaan liittyneet puhelinsovellukseen, joka ei aluksi toiminut kaikissa puhelinmalleissa. Myös lentotietojen välittymisessä on ollut ongelmia.

– On ollut odotettavissa olevia ongelmia, jotka on sitten ratkottu.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää digitaalisen matkustusasiakirjan eli DTC:n puhelinsovellus. Kuva: Matti Myller / Yle

Väisäsen mukaan uusi prosessi lisää turvallisuutta.

Asiakkaalle uusi tarkastusmetodi näkyy tarkastuksen nopeutumisena. Prosessi on kolme kertaa nopeampi kuin manuaalinen tarkastus: se kestää noin 10 sekuntia, kun perinteinen tarkastus on kestoltaan noin 30 sekuntia.

Jos palvelua haluaa kokeilla, on mentävä Tikkurilan poliisiasemalle tai Helsinki-Vantaan lupapalvelupisteeseen rekisteröitymään. Lisäksi matkustajan on ladattava puhelimeensa DTC-sovellus.

Maahanmuuttovirasto seuraa kokeilua tiiviisti

Myös Maahanmuuttovirasto seuraa digitaalisen asiakirjan kokeilua tiiviisti, koska kehitteillä on digitaalinen oleskelulupa.

Maahanmuuttoviraston biometria-asiantuntija Heini Grefbergin mukaan digitaalinen oleskelulupa on parhaillaan testivaiheessa.

– Kun selvitetään passin digitalisoinnin mahdollisuutta, on oleellista ja loogista, että oheisdokumentit, kuten viisumit ja oleskeluluvat, olisivat digitaalisessa muodossa, Grefberg sanoo.

Hänen mukaansa digitaalinen oleskelulupa tulisi olemaan kuin viivakoodi tai QR-koodi, joka sisältää matkustusasiakirjan nimitiedot ja voimassaoloajat. Lisäksi parhaillaan selvitetään, saisiko mukaan myös valokuvan.

– Kun tulee mahdollisesti poikkeustilanteita, jolloin tarvitsee myöntää paljon oleskelulupia lyhyessä ajassa, tämä olisi kätevä, Grefberg sanoo.

Hän kertoo, että digitaalinen oleskelulupa olisi aiempaa turvallisempi, koska jos asiakirja esimerkiksi katoaa, hyvälaatuinen ja isompi kasvokuva sitoo asiakirjan vahvemmin käyttäjäänsä.

