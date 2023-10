Kasvottomaan uhriin voi olla raiskaustuomion jälkeen helpompi purkaa raivoa kuin omaan suosikkijulkkikseen, sanoo asiantuntija

Kun seksuaalirikoksen tekijänä on kantasuomalainen mies, moni somekommentoija hyökkää uhrin kimppuun ja haluaa ymmärtää tekijää. Ilmiö pohjaa vanhoihin sukupuolirooleihin ja julkkisten palvontaan.

JYPin pelaaja Severi Lahtinen sai käräjäoikeudelta kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen raiskauksesta. Noin yksi kuudesta poliisille ilmoitetusta raiskauksesta johtaa lopulta tuomioon Suomessa. Usein raiskauksesta tuomitaan myös vain ehdollista vankeutta. Oikeus piti Lahtisen puolustusta epäuskottavana.

Siitä huolimatta Lahtinen sai sosiaalisessa mediassa paljon tukea. Hänen syyttömyyttään vakuutteleva videonsa Instagramissa on kerännyt yli 20 000 tykkäystä. Jyväskyläläinen muusikko Poju puolusti somessa Lahtista ja haukkui uhria samalla alatyylisesti.

Ilmiön tunnistavat sekä Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra että YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin jäsenviestintäpäällikkö Emma Winiecki, joka on myös Naisasialiitto Unionin hallituksen jäsen.

Diarra on pettynyt suomalaisiin.

– Olisin toivonut parempaa.

Erityisen ikävänä hän pitää sitä, että moni Lahtisen päivityksestä tykännyt on julkisuuden henkilö tai influensseri, joka on nyt käynyt poistamassa tykkäyksiään.

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan joukossa oli esimerkiksi useita tunnettuja urheilijoita.

Yksi syy törkeiden somekommenttien taustalla on Winieckin mielestä seksuaalirikoksiin liitetyt virheelliset myytit ja uskomukset. Sen lisäksi Winieckin mielestä oleellista on myös sosiaalisen median luonne: on hyvin helppoa heittää nopeita kommentteja vahvalla tunnepohjalla.

Julkisuus ja sukupuoliroolit

Diarra näkee uhrin kertomusten epäilemisessä tuomiosta huolimatta sekä hänen haukkumisessaan vanhat sukupuoliroolit.

– Meillä on sellainen malli, jossa miehiä pyritään ymmärtämään, kun he tekevät tämmöisen kammottavan ja vastenmielisen rikollisen teon.

Diarran mukaan tämä ei koske vain seksuaalista väkivaltaa, vaan esimerkiksi perhesurmien kohdalla julkisuudessa usein tulee esille tuttujen näkökulmia: tekijä oli mukava mies, josta ei uskoisi. Pian kuvio kääntyy uhrin aseman pohtimiseen, julkisessa keskustelussa ryhdytään spekuloimaan hänen ehkä olleen nalkuttaja tai muuten ”ansainneen” uhriksi joutumisen.

Julkisuuden henkilöiden kohdalla ilmiö usein korostuu.

Winiecki uskoo tämän johtuvan osittain siitä, että yleisöllä on usein vahva parasosiaalinen suhde julkkikseen. Yleisölle on muodostunut tietty kuva ”hyvästä tyypistä”, jonka imagoon raiskauksen kaltainen rikos ei sovi. Tilanteessa voi olla helpompi uskoa tekijää, jotta oma mielikuva suosikkijulkkisesta ei menisi rikki.

Asetelma toimii joissain tapauksissa myös päinvastoin: kun maahanmuuttajien tekemistä seksuaalirikoksista uutisoidaan, somekanavat täyttyvät nopeasti vihaisista kommenteista, joissa ei syyllisyydestä ole epäilystäkään. Usein jos tekijän etnisyys ei ole tiedossa, syylliseksi epäillään rasististen kommenttien säestämänä maahanmuuttajaa. Winieckin mukaan monella on tarve nähdä seksuaalisen väkivallan syynä toiseutetut ihmiset ulkomailta, että syypää raiskauksiin yhteiskunnassa on tullut muualta Suomeen.

– Tämä on yksi seksuualirikollisuuden sitkeistä myyteistä, Winiecki sanoo.

Suomi on, näet, Euroopan unionin toiseksi vaarallisin maa naisille.

Väkivalta ja valta-asetelma

Seksuaalisessa väkivallassa on usein kyse vallankäytöstä, ja vihaisessa somekommentoinnissa usein nousee taas esille valta-asetelma uhrin ja tekijän välillä.

Esimerkiksi jos rikosasiassa vastakkain ovat rikas tai vaikutusvaltainen mies ja nuori nainen tai alainen, kommenteissa esitetään usein epäilyjä, että uhri on rahan tai huomion perässä.

– Joku saattaa ajatella, että nainen ilmiantaa vain nöyryyttääkseen toista, Diarra kuvailee asetelmaa.

Somekommenteissa usein arvuutellaan, että raiskauksen uhrit ovat nostaneet syytteen vain rahan takia. Suomessa uhreille määrätyt korvaukset ovat pääsääntöisesti varsin pieniä, ja Winieckin mielestä väitteet siitä, että naiset tekisivät perättömiä raiskaussyytteitä rahan tai huomion takia, perustuvat virheellisiin uskomuksiin ja myytteihin, joita seksuaalirikoksiin yhä liitetään.

– Seksuaalirikoksiin ylipäätään liittyy paljon stigmaa ja myyttejä, ja naisten syyllistäminen heihin kohdistuneista seksuaalirikoksista on yhä tosi yleistä. Kaiken tutkimustiedon valossa perättömät raiskaussyytteet ovat myös erittäin harvinaisia, Winiecki sanoo.

– Oikeusprosessi itsessään on raskas ja uudelleen traumatisoiva uhrille, minkä lisäksi riskinä on vielä tämä, että joutuu julkisesti solvatuksi ja häpäistyksi. Uhrit haluavat ensisijaisesti oikeutta, Winiecki jatkaa.

Kasvoton uhri

Seksuaalirikostuomioissa uhri jää lähes aina tuntemattomaksi hahmoksi, kun taas tekijä julkkiksen ollessa kyseessä on suurelle yleisölle tuttu.

– Uhrien henkilöllisyys salataan seksuaalirikostapauksissa erittäin hyvästä syystä, ja heidän henkilöllisyytensä suojeleminen on tärkeää esimerkiksi uhrien turvallisuuden takia, Winiecki sanoo.

Winieckistä törkeä somekommentointi voi olla yksi syy lisää, miksi uhrit eivät halua astua julkisuuteen omalla nimellään ja kasvoillaan, mikä on hänestä täysin ymmärrettävää.

Uhrin anonymiteetti voi kuitenkin olla yksi tekijä, mikä rohkaisee vihaisen ihmisen kirjoittamaan törkeitä viestejä sosiaaliseen mediaan tai muuten kommentoimaan asiaa.

Urheilijoiden ja julkimoiden kohdalla tunteeseen rikoksen tekijästä voi vielä sekoittua sääliä siitä, miten tekijän ura ja lahjat valuvat hukkaan, kun empatiaa on vaikeampi löytää itselle tuntematonta uhria kohtaan, Winiecki arvelee.

Hahmoton uhri voi Winieckin mukaan olla helpompi kohde purkaa vihaa kuin tuttu ja usein tykätty julkkis.

Tykätty on, ja oli, myös Lahtinen: Ylekin julkaisi vielä tammikuussa hänestä kommentin otsikolla ”Sinäkin rakastat Severi Lahtista”.

Tähän kietoutuu Winieckin mukaan paljon olennaista. Kolmasosa naisista maailmalla ja melkein joka toinen nainen Suomessa kokee elämänsä aikana jonkinlaista väkivaltaa ja ahdistelua. Jokainen tuntee siis naisen, joka on sellaista kohdannut, sekä miehen, joka on sellaiseen syyllistynyt. Siinä on yksi sitkeä myytti Winieckin silmissä.

– ”Hyvätkin tyypit” raiskaavat. Siitä myytistä, että raiskaaja olisi joku tietyn tyyppinen ihminen, pitäisi päästä eroon.