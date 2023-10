”Puhelimeni soi lähinnä silloin, kun on vaalit tai jotain räjähtää” – tutkija toivoo median huomioivan Lähi-idän konfliktin pitkät linjat

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart sanoi Viimeinen sana -ohjelmassa, että median on vaikea päästä tapahtumakeskeisten uutisten yli.

Palestiinalainen terroristijärjestö Hamas teki viime lauantaina laajan yllätyshyökkäyksen Israeliin. Miten suomalainen media on onnistunut seuraamaan vuosikymmeniä jatkunutta Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia?

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart toivoo, että media huomioisi konfliktin historian ja pitkät linjat.

– Puhelimeni soi lähinnä silloin, kun on vaalit tai jotain räjähtää, Stewart sanoi Ylen mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa.

Stewart myöntää, että Suomessa on paljon toimittajia, jotka tuntevat aiheen pitkältä ajalta ja osaavat kirjoittaa siitä hyvin. Esimerkiksi vakituista kirjeenvaihtajaa Israelin alueella ei kuitenkaan ole.

– On nähtävissä vaikeutta päästä tapahtumakeskeisten uutisten yli.

Stewartin mukaan suomalaiset median seuraajat on ”rokotettu” pienellä annoksella tietoa Israelin tilanteesta, mutta se ei riitä koko kontekstin ymmärtämiseen.

– Jos puututaan vain tähän, kun väkivalta leimahtaa, niin palestiinalaisten näkökulma jää helpommin ymmärtämättä kuin israelilaisten.

Palestiinalaisalueen hyvin tuntevan Maailman Kuvalehden toimitussihteerin Karoliina Knuutin mukaan media ei ole epäonnistunut konfliktin uutisoinnissa, mutta seurannan vähäisyys on käynyt ilmeiseksi.

– On ollut aika erikoista historiattomuutta liikkeellä, kun tämä [Hamasin hyökkäys] alkoi ja oltiin niin älyttömän yllättyneitä.

Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Krista Taubert ei tunnista Knuutin kuvailemaa ilmiötä.

– En tunnista toimitusten arjesta sitä, että kiinnittyisimme vain konfliktin hetkiin. Olemme seuranneet poliittisia prosesseja tarkkaan, mutta ne eivät välttämättä kiinnosta silloin, kun ei tapahdu jotain valtavan isoa uutista, Taubert sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että Hamasin hyökkäys viikko sitten ja sitä seuranneiden tapahtumien laajuus tuli yllätyksenä.

Taubertin mukaan isojen uutistapahtumien yhteydessä päästään kertomaan myös tapahtumien taustoista.

– Uskoakseni tällä viikolla suomalaiset ovat saaneet tästä konfliktista hyvin monipuolisen kuvan. Ja näin se usein on, kun ihmisiä on tiedon tarve, on myös vastaanottavuutta.

Timo R. Stewart toivoo medialta pitkäjänteistä tutkivaa journalismia ja taustoittavia juttuja, jotka auttavat ymmärtämään tapahtumien lisäksi myös olosuhteita ja sitä, miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.

Stewartin mukaan ulkomaantoimitukset voisivat ottaa mallia talousjournalismista, jossa seurataan pitkiä kehityskulkuja ja trendejä, ja käytetään tilastoja.

– Ne ovat välillä vähän tylsiä uutisia. Mutta taloudessa se siedetään, koska tiedetään, että se on tärkeää kuitenkin.

Katso koko Viimeinen sana -lähetys Yle Areenasta.