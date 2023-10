Patsas varastettiin ja muistomerkki tuhottiin Tampereella – poliisi selvittää rälläkällä tehtyä ilkivaltaa

Lauri Viita -muistomerkistä on leikattu isoja paloja irti. Poliisi on käynnistänyt asiasta tutkinnan.

Tampereen julkisia taideteoksia on tuhottu Viinikassa ja Pispalanharjulla. Ilmeisesti tekoihin ajaa romumetallin hinta.

Kirjailija Lauri Viidan Tampereen Pispalanharjulla oleva muistomerkki on joutunut tuhotyön kohteeksi. Tieto muistomerkin tuhoamisesta levisi perjantai-iltana paikallisessa Facebook-ryhmässä.

Lauri Viita -museon johtaja Arto Halonen kävi paikan päällä toteamassa tilanteen tänä aamuna.

– Pronssi painaa tuossa koossa niin mahdottomasti, että tässä on tarvittu jonkinlaista nostolaitetta, Halonen sanoo.

Halonen sanoo, että museolle on aiheesta tullut runsaasti yhteydenottoja.

– Tämä on törkeää ja röyhkeää toimintaa. Valaistukseen tehtävän korjaustyön vuoksi muistomerkin lähistö on ollut viime päivät pimeänä ja tilannetta on varmasti nyt hyväksikäytetty.

Paikalla käynyt Yle Tampereen toimittaja Marko Melto sanoo, että näyttäisi siltä, että rälläkällä on leikattu summan mutikassa suuria paloja irti.

Ilmeisesti tekoihin ajaa romumetallin hinta

Toinen tuhotyö on tapahtunut Tampereen Viinikassa. Lampipuistossa lammen rannalla ollut kuvanveistäjä Unto Hietasen pronssinen Kalapoika-patsas on viety jalustaltaan kokonaan.

Avaa kuvien katselu Varastetun patsaan läheisyydessä on valvontakamera ja poliisi on käynyt paikalla. Kuva: Marko Melto / Yle

Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green sai tiedon patsaan katoamisesta perjantaina.

– Kaupungin työntekijä soitti ja kysyi onko patsas viety konservoitavaksi.

Greenin mukaan patsasta etsittiin ensin lammen pohjasta, mutta tuloksetta. Asiasta ollaan tekemässä rikosilmoitusta.

– Patsas on rälläköity irti, leikkauspinnat on nähtävillä, Green sanoo.

– Tämä on hyvin surullista. Nämä veistokset ovat kaupunkilaisille todella tärkeitä ja ilmeisesti tekoon ajaa nyt romumetallin hinta.

Näky on raju, kuvaa Ylen Marko Melto.

– Jäljellä on vain surullinen kanto.

Avaa kuvien katselu Pronssinen patsas on vuodelta 1957. Kuva: Tuula Nyberg

Poliisilla ei ole juuri kerrottavaa

Komisario Satu Tepponen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että vahingonteoista on kerrottu kentällä liikkuville poliiseille ja kehotettu heitä pitämään muitakin patsaita silmällä.

Rikoskomisario Ari Luoto lisää, että poliisin tutkinnan partio on käynyt paikalla molemmilla tapahtumapaikoilla ja tekninen tutkinta on käynnissä.

– Viinikan patsaan kohdalla nimike on tässä vaiheessa törkeä varkaus. Pispalanharjun muistomerkin kohdalla varkaus ja törkeä vahingonteko.

Luoto arvioi, että teot on ajoitettu mahdollisimman tuuliseen ja sateiseen aikaan.

– Mikäli tässä on käytetty leikkauslaitetta, niin on varmasti sade ja tuuli peittää työn ääniä.