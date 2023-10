Sote-Suomen säikäyttänyt Länsi-Pohjan miljardiulkoistus puretaan pian – Lapin kaupunginjohtajille kelpaisi kaksi sairaalaa

Kuutisen vuotta sitten pieni Länsi-Pohjan keskussairaala Lapin lounaiskulmasta nousi otsikoihin koko Suomea kohahduttaneen sairaalaulkoistuksen vuoksi.

Meri-Lapissa allekirjoitettiin miljardin euron sote-sopimus, jolla neljän kunnan erikoissairaanhoito ja osa perusterveydenhuollosta ulkoistettiin 15 vuodeksi kuntien ja terveyspalveluyhtiö Mehiläisen yhteisyritykselle. Vuositasolla sopimuksen arvo on ollut noin 70 miljoonaa euroa.

Taustalla oli pelko erikoissairaanhoidon palvelujen keskittämisestä Rovaniemelle sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Tämä alue katsoi tuolloin, että turvatakseen erikoissairaanhoidon palvelut, tuo ratkaisu oli tehtävä. Paikallisesti oltiin vakuuttuneita siitä, että tämä on moderni ja tulevaisuuttakin kohti suuntaava päätös, kertoo silloisen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toiminut Martti Ruotsalainen.

Jo valmisteluvaiheessa suunnitelma sai aikaan suuttumusta ja vipinää silloista sote- ja maakuntauudistusta sorvaavissa ministeriöissä.

Säädettiin pikavauhtia muun muassa rajoittamislaki, joka teki suuret terveydenhuollon ulkoistukset mahdottomiksi. Sittemmin sote-ministerityöryhmä piti huolta, että Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistuksen loppuminen tuli kirjatuksi lakiin.

Nyt Meri-Lapissa ollaan taas jännän äärellä. Mehiläis-sopimus ei ole nykyisen sote-lainsäädännön mukainen, joten vaihtoehtoja on kolme: sopimusta muutetaan, sopimus irtisanotaan tai se mitätöidään.

Yksityisen tuottajan toimiminen Lapissa julkisin varoin jakaa mielipiteitä maakunnassa. Asian käsittely aluehallituksessa on alkanut takkuillen. Edellisessä kokouksessa hyvinvointialueen johtaja poisti koko asian listalta merilappilaisiin kohdistuvan jääviysepäilyn vuoksi.

Asian käsittely jatkuu aluehallituksessa 18. lokakuuta. Lopullisen päätöksen Mehiläis-sopimuksen tulevaisuudesta tekee aluevaltuusto 23. lokakuuta.

”On hyvä, että yksityinen haastaa julkista palvelua”

Suurimmissa Lapin kunnissa Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa nykyiset kaupunginjohtajat ovat sairaalakysymyksessä hypänneet liikkuvaan junaan. He kaikki ovat aloittaneet nykyisissä pesteissään vasta Mehiläis-sopimuksen tekemisen jälkeen.

Tornion Jukka Kujala, Kemin Matti Ruotsalainen ja myös Rovaniemen Ulla-Kirsikka Vainio ovat sitä mieltä, että Lappiin mahtuu kaksi sairaalaa.

– Kahden sairaalan malli on ihan hyvä ja varsinkin nykytilanteessa, jossa mietitään varautumista monin paikoin. On hyvä, että yksityinen haastaa julkista palvelua, saamme siitä väistämättä kokemusta tehokkuudesta ja laadusta, Ulla-Kirsikka Vainio toteaa.

Myös Rovaniemellä on huomattu, että Kemin sairaalassa palvelut toimivat. Thl:n viime keväänä julkaiseman hoitotakuutilaston mukaan erikoissairaanhoidon jonojen vähyydessä Mehiläinen Länsi-Pohja oli vuonna 2022 Suomen ykkönen.

– Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka he tekivät sen. Palveluiden näkökulmasta olisi hyvä katsoa, olisiko jotain opittavaa puolin ja toisin, Vainio sanoo.

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen on Vainion kanssa samoilla linjoilla. Hänen mielestään kahden sairaalan väännössä ja ulkoistuksen purkamisessa on unohdettu kaikkein tärkeimmät eli palvelun käyttäjät.

– Eikö ole vahvuus, että on erilaisia toimijoita, jotka voivat toisiltaan oppia. Lappi voisi olla esimerkki muille hyvinvointialueille siinä, miten palvelut saadaan toimimaan, kun samalla palvelualueella on erilaisia tuottajia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Avaa kuvien katselu Länsi-Pohjan keskussairaalan alueella asuu kolmasosa Lapin väestöstä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Arvovalta- vaiko asiakysymys?

Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala tähdentää, että Länsi-Pohjan keskussairaala on äärimmäisen tärkeä paitsi seutukunnalle myös koko Lapin hyvinvointialueelle.

– Oleellista Lapin hyvinvointialueenkin näkökulmasta on se, mistä merilappilaiset lähtevät erikoissairaanhoidon palveluita hakemaan, jos oman alueen sairaalan palvelut viedään. Olemme raja-alueella Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan välillä, tämä on riski, joka on hyvä tiedostaa.

Matti Ruotsalainen kertoo hämmästelleensä keskustelukulttuuria Lapin sairaalakysymyksessä niin maakunnassa kuin valtakunnan politiikassakin.

– Puhutaan niin kuin keskussairaalat olisivat uhka toisilleen tai muille peruspalveluille. Jos toisesta Lapin sairaalasta lakkaa ympärivuorokautinen päivystys, sillä ei ratkaista kuuden miljardin alijäämäkysymystä. Joskus tulee se vaikutelma, että tässä on kysymys arvovallasta eikä asioista.

Matti Ruotsalaisen mukaan muun muassa hyvinvointialueelle viime vuonna myönnetyn erillisrahoituksen poistaminen oli hallitukselta halpamainen teko.

Mitä rahoitukseen tulee, Lapissa on myös hämmästelty valtavan suureksi paisunutta Lapin keskussairaalan laajennusta, joka on syönyt alijäämäongelman kanssa painivan hyvinvointialueen investointirahat pitkälle tulevaisuuteen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Avaa kuvien katselu Martti Ruotsalaiselle Mehiläis-sopimus tuli hyvin tutuksi silloisen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin luottamustehtävissä. Hän uskoo, että siihen liittyviä asioita puidaan vielä oikeusistuimissa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Riski välien viilenemiselle entisestään

Kaupunginjohtajat arvioivat, että jos sairaalakysymys ratkeaisi Meri-Lapin kannalta onnettomasti, se todennäköisesti edistäisi Lapin kahtiajakautumista. Aihe ei ole maakunnassa mitenkään uusi.

– Ei se ainakaan yhteistyötä helpottaisi, olisi todella sääli jos tässä tapahtuisi lisää erkaantumista, Ulla-Kirsikka Vainio sanoo.

– Kyllä siinä se vaara on olemassa ilman muuta. Toivon tietysti, että pystyttäisiin kahden sairaalan välillä ihan oikeasti työnjakoa miettimään ja löytämään järkeviä ratkaisuja, Jukka Kujala toteaa.

Mehiläis-sopimuksen kanssa aikoinaan pitkiä päiviä tehnyt Martti Ruotsalainen kertoo seuraavansa sairaalaratkaisua mielenkiinnolla, koska kyse on hänen mielestään äärimmäisen tärkeästä asiasta.

Ja olipa päätös sopimuksen kanssa mikä hyvänsä, Ruotsalainen pitää lähes varmana, että asiaa puidaan myös oikeusistuimissa.

– Hyvinvointialueen käynnistämisessä on työtä ihan valtavasti. Mitä vähemmän aikaa uhrataan eri oikeusprosesseihin, sitä parempi lopputulos varmaankin syntyy hyvinvointialueen kannalta.