Ydinvoimasta hyötynyt Eurajoki uuden edessä: Kunnanjohtaja esittää ennenkuulumatonta veronkorotusta

Satakunnan Eurajoella on eräs Suomen matalimmista veroprosenteista. Kunnan talous on hyötynyt ydinvoimasta. Nyt poliitikot joutuvat pohtimaan veronkorotusta negatiivisten valtionosuuksien takia.

Matalalla kuntaveroasteellaan asukkaita houkutellut Eurajoki on uuden edessä: Kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi esittää tuloveronkorotusta 5,36 prosentista 6,4 prosenttiin.

Yli prosenttiyksikön veronkorotus on satakuntalaiskunnassa jokseenkin ennenkuulumatonta. Kunta on pystynyt tähän saakka pitämään erästä Suomen pienimmistä kuntaveroista, koska se on hyötynyt Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuomista kiinteistöveromiljoonista.

Sote-uudistus on kuitenkin muuttanut Eurajoen taloustilannetta. Kunta on nimittäin saanut kyseenalaisen kunnian olla negatiivisten valtionosuuksien listan kärkipäässä.

Eurajoki joutui tänä vuonna maksamaan valtiolle valtionosuuksia peräti 4,1 miljoonaa euroa. Ensi vuonna maksuosuus on 4,8 miljoonaa. Eurajoen poliitikot ja virkamiehet ovat olleet tyrmistyneitä tilanteesta.

Länsirannikon verotaivas

Vain Kauniaisissa on tähän saakka ollut matalampi kuntaveroaste kuin Eurajoella. Espoossa ja Helsingissä veroprosentti on ollut yhtä suuri kuin runsaan 9 000 asukkaan rannikkokunnassa.

Veronkorotuksen jälkeenkin Eurajoki kuuluisi matalien verottajien joukkoon. Vuonna 2023 keskimääräinen kuntaveroaste oli Suomessa Veronmaksajien keskusliiton mukaan 7,38 prosenttia.

Eurajoki on Satakunnassa tunnettu siitä, että se on pystynyt pitämään yllä verraten korkeaa palvelutasoa. Tähän se pyrkii myös jatkossa.

Eurajoen valtuusto päättää veroprosentista ja talousarviosta kuukauden päästä. Kiinteistöveroasteet on tarkoitus pitää ennallaan.

Verotuloja kunnanjohtaja Lakaniemi arvioi kertyvän ensi vuonna yhteensä lähes 42 miljoonaa euroa. Tuloverojen osuus on 13,1 miljoonaa, kiinteistöverojen 25,7 miljoonaa ja yhteisöverojen osuus 2,7 miljoonaa euroa.

