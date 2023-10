Suomalaiset edelleen jumissa Gazassa – suurlähettiläs: Heillä on suuri huoli, ruoka ja vesi on loppumassa, haluavat takaisin Suomeen

Kuva: Said Khatib / AFP

Muutamia suomalaisia odottaa yhä pääsyä pois Gazasta Rafahin rajanylityspisteellä Egyptin rajan tuntumassa.

– Rafahin raja Egyptin puolelle on edelleen kiinni. Eilen meillä oli tietoa Israelin viranomaisilta, että raja avattaisiin viideksi tunniksi ulkomaan kansalaisten poistumista varten, mutta valitettavasti Israelin viranomaiset ilmoittivat sitten, että rajan avaaminen lauantaina oli kokonaan peruttu, kertoo suurlähettiläs Päivi Peltokoski.

Hän on Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Gazassa.

– Nyt odotamme uusia tietoja sekä Israelin että Egyptin viranomaisilta, voidaanko raja avata mahdollisesti tänään. Ja jos ei tänään, niin saadaanko muita aika-arvioita, Peltokoski kertoo

”Tavallisia suomalaisia”

Peltokosken mukaan Gazaan jumittuneet suomalaiset ovat ihan tavallisia kansalaisia, asuvat pysyvästi Suomessa ja ovat olleet yksityisellä matkalla Gazassa. He eivät ole siellä työn puolesta tai esimerkiksi avustusjärjestön tehtävissä.

– He haluavat takaisin Suomeen omaan kotiinsa. Minulla ei ole tietoa, kuinka pitkään he ovat olleet Gazassa.

Peltokosken mukaan Rafahissa ulospääsyä odottavat suomalaiset suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti.

– Mutta huoli on kova, koska epätietoisuus vallitsee siitä, milloin sieltä pääsee pois. Ja koska kaikkia Gazan alueita on pommitettu, niin ei ole varmuutta Rafahin alueen turvallisuudesta. On huoli elintarvikkeiden riittävyydestä, turvallisuudesta ja milloin pääsevät palaamaan Suomeen Kairon kautta.

Peltokosken mukaan Rafahin rajanylityspisteen liepeillä on tällä hetkellä aivan valtavasti ihmisiä odottamassa pääsyä pois. He ovat yöpyneet siellä kaduilla ja kuka missäkin. Peltokoski ei tiedä, missä suomalaiset ovat viettäneet yönsä.

– Tällä hetkellä lämpötila on vielä kesäinen Gazassa. Se ehkä helpottaa ulkosalla yöpymistä, mutta suurin ongelma on tietysti se, että vesi alkaa loppua, ruoka alkaa loppua ja sähköä ei ole.