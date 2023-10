Humanitaarinen tilanne Gazassa kaoottinen – monet siviilit eivät tiedä, minne paeta

Tuhansia palestiinalaisia on lähtenyt pakoon Gazan eteläosaan, mutta moni ei kuitenkaan tiedä, minne paeta.

WHO:n mukaan sairaalapotilaiden pakottaminen evakuoitumaan voi olla kuolemantuomio. New York Timesin mukaan Israelin operaatio on viivästynyt sääolosuhteiden vuoksi.

Humanitaarisen kriisin pelko Gazassa kasvaa. Israel katkaisi alueelta veden, ruokakuljetukset ja sähkön, mikä on tehnyt monien alueella olevien siviilien tilanteesta hankalan.

Israel on antanut yli miljoonan ihmisen asuttamaan Gazan pohjoisosaan evakuointikäskyn. Tuhansia palestiinalaisia onkin lähtenyt pakoon Gazan eteläosaan.

– Tilanne on katastrofaalinen. Emme ole syöneet, emme ole nukkuneet. Emme tiedä mitä tehdä. Olen asettanut luottoni Jumalaan, sanoi uutistoimisto AFP:lle Jumaa Naser, joka oli paennut Gazan pohjoisosasta vaimonsa, äitinsä ja seitsemän lapsensa kanssa.

Israelin armeijan tiedottaja Jonathan Conricus sanoi CNN:lle, että Israel aloittaa operaation, kun siviilit ovat poistuneet alueelta. Se on myös ilmoittanut käynnistävänsä veden ja sähköt vasta sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas vapauttaa viime viikolla kidnappaamansa ihmiset.

Evakuointireitit eivät turvallisia

Vaikka alueen asukkaille on annettu evakuointikäsky, moni alueen asukas ei kuitenkaan tiedä, minne paeta.

Le Monde -lehden Jerusalemin kirjeenvaihtaja Clothilde Mraffko kirjoittaa, että useilla gazalaisilla ei ole mitään paikkaa minne paeta. Osa on myös pelännyt poistua kodeistaan jatkuvien pommitusten vuoksi, eikä kaikilla ole käytössä autoa.

Le Monde kirjoittaa myös, että Israel on iskenyt palestiinalaisten evakuointikuljetuksia vastaan. Palestiinalaisviranomaisten mukaan ainakin 70 kuoli ja 200 haavoittui perjantaina Salah al-Dinin tiellä tapahtuneessa iskussa.

Brittilehti Guardian kirjoittaa, että Israel olisi pommittanut myös "turvallisiksi" väitettyjä poistumisreittejä.

Lehti perustaa tietonsa palestiinalaisten ihmisoikeusjärjestön keräämiin satelliittikuviin ja sosiaalisen median kuviin.

Naapurimaa Egypti ei myöskään ole suostunut avaamaan Gazan ja Egyptin rajalla sijaitsevaa rajanylityspistettä.

WHO: Sairaaloiden evakuoiminen on kuolemantuomio

Tuhansien sairaalapotilaiden pakottaminen evakuoitumaan jo täysiin sairaaloihin Gazan eteläosaan voi olla kuolemantuomio sairaille ja haavoittuneille, varoitti Maailman terveysjärjestö WHO lausunnossaan.

WHO kertoo lausunnossa tuomitsevansa jyrkästi Israelin toistuvat määräykset evakuoida 22 sairaalaa, joissa hoidetaan yli 2 000 potilasta Gazan pohjoisosassa. Terveysjärjestön mukaan pakkoevakuointi pahentaa entisestään humanitaarista ja kansanterveydellistä katastrofia.

Joitakin potilaita hoidetaan WHO:n mukaan terveydenhoitolaitosten käytävillä sekä niiden ulkopuolella ympäröivillä kaduilla sairaalavuoteiden puutteen takia. Järjestön mukaan Gazan eteläosan terveydenhoitolaitokset eivät pysty vastaamaan potilaiden määrän dramaattiseen kasvuun.

Terveydenhuollon työntekijät joutuvat lausunnon mukaan valitsemaan, hylkäävätkö he kriittisesti sairaat potilaat, vaarantavatko he oman turvallisuutensa pysyessään sairaalassa vai vaarantavatko he potilaidensa hengen yrittämällä siirtää heitä laitoksiin, joilla ei ole kapasiteettia vastaanottaa lisää potilaita.

Lisäksi kymmenet tuhannet ihmiset Gazan pohjoisosassa etsivät suojaa sairaaloiden avoimista tiloista ja niiden ympäristöissä, sillä sairaaloita pidetään turvapaikkoina. Näin ihmiset myös järjestön mukaan suojelevat sairaaloita mahdollisilta hyökkäyksiltä.

– Myös heidän henkensä ovat vaarassa, kun terveyslaitoksia pommitetaan, WHO kirjoittaa lausunnossa.

Israel valmistautuu iskemään

Israel alkoi valmistella maahyökkäystä sen jälkeen, kun Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin taistelijat pääsivät yllättämään maan turvallisuusviranomaiset hyökkäämällä Israeliin viime viikon lauantaina.

Israelin mukaan ainakin 120 ihmistä siepattiin panttivangiksi. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 300 ihmistä.

New York Times kertoo lähteisiinsä nojaten, että Israelin maaoperaation oli määrä alkaa tänä viikonloppuna. Se kuitenkin viivästyi sääolosuhteiden vuoksi.

Konflikti on levinnyt myös naapurimaiden puolelle. Israel teki viikonlopun aikana ilmaiskun Syyriassa sijaitsevalle lentokentälle.

Tänään Israel kertoi tehneensä iskuja Libanonissa vastaiskuna Libanonista tehdylle tulitukselle.