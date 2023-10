Yritys nappasi innovaatiopalkinnon laitteella, joka toimii samalla periaatteella kuin mummon kasteluniksi

Reilun kuution kokoisen laatikon etuseinässä on sisäänmenoaukko, kannen päällä on pienempi ulostuloputki.

Näiden kahden putken välissä, happinanokuplageneraattorin sisällä tapahtuu EOD Europen toimitusjohtajan Timo Kantolan mukaan ihmeitä.

– Siellä matkalla tavalliseen kasteluveteen lisätään viruksen kokoisiin kupliin pakattua happea.

Näin toimimalla kasveista pyritään saamaan vahvempia ja sadoista parempia.

Kyse on hieman samasta asiasta kuin kasteluveden seisottamisesta kannussa tai ämpärissä ennen käyttöä kasteluun.

– Nyt me kylläkin pääsemme lisäämään sitä monisatakertaisesti kasteluveteen, Kantola sanoo.

Generaattori lisää kasteluveden happipitoisuutta pakkaamalla lisähappea näkymättömän pieniin nanokupliin, joista happi ei pintajännityksen vuoksi liukene matkalla kasvin juuriin. Video: Katri Tapola / Yle, Marko Melto / Yle

EOD Europe on kehittänyt happinanokuplageneraattoria kolmivuotisessa EIP-hankkeessa. Mukana on ollut mansikan-, salaatin- ja tomaatinviljelijöitä ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus Wander.

Idea nanokuplien käyttöön syntyi tutkimustiedon ja uuden havaitun ilmiön pohjalta. Taustalla on testauksia, joissa oli yritetty vähentää kemiallisia hometorjunta-aineita kasvihuoneympäristössä hapettavalla vedellä.

– Tästä tuli hyötyä viljelijöille, mutta merkittävien kaupallisten hyötyjen tavoittamiseksi tarvittiin vielä muita menetelmiä.

Kokeiluissa havaittiin, että samat ongelmat toistuvat viljelijöillä aina samaan aikaan vuodesta. Kantolan mukaan huonosti happea sisältävä kasteluvesi on erittäin yleinen ongelma.

– Huomasimme, että kasteluveden happipitoisuutta ei mitata. Tästä alkoi generaattorin kehitystyö.

Hapettomalla vedellä kasteltu kasvi on taudeille altis

Hapen merkitys ei ole mikään uusi asia, se on vain unohdettu.

– Kasteluveden hapen merkitystä ei tiedosteta, seurata, eikä sitä myöskään opeteta, Kantola toteaa.

Liian vähän happea sisältävä kasteluvesi aiheuttaa kasveille stressitilan, jolloin se on alttiimpi kasvitaudeille.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi mansikkatilalta tuli viime kesänä ennätyssato. Viljelijän laskelmien mukaan tuotanto parantui 15 prosenttia, vaikka laitteen käyttö aloitettiin kesken satokautta. Kuva EOD:n messumateriaalista. Kuva: EOD Europe

Kolmivuotinen hanke on nyt puolivälissä. Mukana on kolme maatilaa, tomaatteja viljelevä Agrifutura Tomaatit, mansikkaa tunneliviljemillä kasvattava Nonre ja salaattia ja erilaisia yrttejä viljelevä Robbes Lilla Trägård.

Kantolan mukaan mansikkatilalta saadut tulokset ovat lupaavia.

– Parempi kasvu, enemmän ja terveempää satoa. Hyvä kesä joka kesä, sanoi mansikanviljelijä.

Tavoitteena vähentää torjunta-aineiden käyttöä

Hapekkaamman kasteluveden tavoitteena on vähentää kasvitautien torjunta-aineita, koska kasveista saadaan sen avulla vahvempia.

Avaa kuvien katselu EOD Europen Timo Kantola pokkasi viikonloppuna 10 000 euron arvoisen maatalousalan innovaatiopalkinnon. Agri-INNO 2023 on Suomen messusäätiön rahoittama. Kuva: Marko Melto / Yle

Kantola muistuttaa, että torjunta-aineiden vähentäminen on myös EU-tasoinen tavoite. EU-direktiivien kiristymisen myötä aihe on entistä ajankohtaisempi.

Seuraavaksi yritystä kiinnostaisi tutkia nanokuplaveden vaikutusta tuotantoeläinten juomavetenä. Ensimmäiset mittaukset on tehty vesijohtoverkoston biofilmien kanssa. Biofilmi muodostuu veden mikrobeista ja niiden erittämistä aineista.

Markkinoilla on myös muita valmistajia

Yhden generaattorin hinta on 32 500 euroa, ja tähän mennessä kaupaksi on mennyt 15 laitetta.

EOD Europe pyrkii nyt markkinoille erittäin hankalassa tilanteessa.

– Viljelijät eivät ole olleet näin tiukilla 30 vuoteen taloudellisesti, Kantola sanoo.

Yritys tähtää maailmalle. Nanohappea valmistavia laitteita on kaupan ja kehityksessä myös muissa yrityksissä eri maissa. Kantolasta on vain hyvä, että alalla on kasvavaa kilpailua: hänestä tarve keksinnölle on suuri ja markkina sen myötä.

Kantola toivoo, että kasteluveden happipitoisuuteen kiinnitettäisiin koko Euroopassa enemmän huomiota.

– Viimeistään silloin kun naapuritilalla otetaan hapetus käyttöön huomataan toivottavasti sen edut.

Voit kommentoida aihetta 18.10. kello 23 asti.