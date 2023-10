Puolan oppositio saattaa voittaa vaalit, mutta saadaanko hallitus kasaan? ”Laki ja oikeus-puolueen vastustaminen ei riitä”, tutkija sanoo

Puolan oppositio Kansalaisfoorumin johdolla näyttäisi saavan selvän enemmistön maan parlamenttivaaleissa. Oppositopuolueet ovat alustavien tulosten perusteella saamassa 248 kansanedustajan paikkaa 460 paikasta.

Oppositiokoalitiolla on paremmat mahdollisuudet hallituksen muodostamiseen kuin oikeistokonservatiivisella Laki ja oikeus-hallituspuolueella, Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen arvioi Ylen aamussa. Vaikka Puola on poliittisesti hyvin jakautunut maa, oppositio on monissa kysymyksissä samaa mieltä.

– Vaaleissa ei oikeastaan äänestetty yksittäisistä asiakysymyksistä, vaan siitä, mikä on Puolan tulevaisuus. Ehkä suurin ratkaisu tehtiin konservatiivisen, autokraattisen unkarilaisen tien ja eurooppalaisen liennyttävän tien välillä, Miettinen sanoo Ylen aamussa.

Erityisesti Puolan ja EU:n välit voisivat Miettisen lähentyä vallan vaihtuessa. Puolan oikeusvaltioperiaatteiden rikkomisesta saamat sakkorangaistukset ja muut taloudelliset pakotteet kevenisivät.

Toinen EU-maa Unkari voisi myös menettää Puolan liittolaisuuden, Miettinen arvioi. Maat ovat tähän asti pitäneet toistensa puolta EU:ssa.

Myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklossy uskoo Kansalaiskoalition korjaavan välit EU:hun, vaikka puolue edustaakin enemmän keskusta-oikeistolaista kuin liberaalia linjaa.

– Puolan oikeusvaltio-ongelmat on helpompi korjata kuin Unkarissa. Media ja kansalaisjärjestöt eivät ole Puolassa samalla tavalla kontrolloituja, Miklossy vertailee.

Pelkkä Laki ja oikeus -puolueen vastustaminen ei kuitenkaan välttämättä riitä hallituskoalition muodostamiseen, Miettinen toteaa. Oppositiopuolueet ovat eri linjoilla esimerkiksi talouskysymyksissä.

– Suurten koalitioiden vaara on, että niitä vaikea pitää kasassa jokapäiväisessä päätöksenteossa. Tällöin on vaarana, että jos uusi hallituskoalitio hajoaa, niin Laki ja oikeus sekä äärioikeisto tulee ryminällä takaisin valtaan, Miklossy sanoo.

