Kymmenen vuotta maailmaa kiertänyt jazzkitaristi Olli Soikkeli toivoo, että muusikot saisivat apua uran ehkä ratkaisevimpaan vaiheeseen

Kitara on viihtynyt Olli Soikkelin sylissä jo 20 vuotta. Video: Siru Päivinen / Yle

Gypsyjazz avasi kitaristi Olli Soikkelille oven Nurmeksesta maailmalle yli kymmenen vuotta sitten. Yleisön löytäminen uusista kaupungeista on kokeneelle ammattimuusikollekin investointi tuntemattomaan.

Monen lupaavan muusikon ura katkeaa siinä vaiheessa, kun Suomesta pitäisi siirtyä maailmalle. Menestyneen jazzkitaristi Olli Soikkelin mukaan olemassa olevien tukien entistä painokkaampi kohdentaminen juuri tähän taitteeseen olisi perusteltua.

– Arki maailmalla on kallista. Matkustaminen ja asuminen syövät äkkiä budjetin, kun keikkatulot ovat kontaktien etsimisen alussa vielä vähissä. Juuri siinä kohdassa rahallinen tuki olisi todella arvokasta, Soikkeli pohtii.

Jalansijaa löytäneelle ja nimeä saaneelle muusikollekin uuden yleisön ja keikkapaikan etsiminen on aina investointi, jonka toimivuudesta ei ole takuita.

– Vaikka keikka olisi Lontoossa, kuten minulla äskettäin, se ei suinkaan tarkoita suoraan täyttä salia. Etukäteen on aina arvoitus, paljonko yleisöä paikalle löytää, etenkin uudessa kohteessa. Taloudellisen riskin kanssa tässä eletään, Soikkeli toteaa.

Avaa kuvien katselu Olli Soikkeli arkistokuvassa vuodelta 2016. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Nurmeksesta lähtöisin oleva Soikkeli nousi nopeasti maailman kysytyimpien gypsy jazz -kitaristien joukkoon. 32-vuotiaan muusikon koti on ollut New Yorkissa kohta kymmenen vuotta. Soikkelin töistä lähes 90 prosenttia on nykyisin Yhdysvalloissa.

Korona-aikana jazzkitaristi tuli toviksi takaisin Suomeen. Pandemia laittoi pohtimaan töiden jakoa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä hieman uusiksi.

– Tavoitteena on keikkailla jatkossa enemmän myös Euroopan puolella, ja löytää täältä uutta yleisöä. Nurmekseen tulin perhettä tervehtimään tällä kertaa suoraan Lontoosta, ja Suomen kiertueen jälkeen jatkamme Pariisiin, kertoo kvartetin kanssa kotinurkillaan vieraileva kitaristi.

Apurahamyllyt jauhavat hitaasti

Oman jalansijan löytäminen muusikkona on harvoin helppoa. Kansainväliselle uralle yltäminen on vielä haastavampaa.

– Minua on alallani kuljettanut parin tärkeimmän kannustajan lisäksi eniten oma soittamisen halu. Olen mennyt musiikki edellä, harjoitellut paljon, hakeutunut hyvien soittajien kylkeen oppiin ja tehnyt paljon keikkaa, Soikkeli kertoo.

Muusikoilla on tarjolla runsaasti erilaisia apurahoja. Esimerkiksi Music Finland -yhdistys on ponnistellut kymmenen vuotta suomalaisen musiikin ja muusikkojen kansainvälisyyden eteen.

Soikkelin mielestä tukea pitäisi kuitenkin kohdistaa vielä enemmän juuri kansainvälistymisvaiheeseen. Hän on tosin itse pärjännyt pitkälti ilman apurahoja.

– Olen vuosien aikana silloin tällöin tehnyt jonkun apurahahakemuksen, mutta minulla ei kärsivällisyys riitä niiden odotteluun. Koronatukea tosin sain aivan mukavasti, mutta muutoin olen pyrkinyt itse luomaan verkostoni.

Kuuntele, millaisia suunnitelmia Olli Soikkelilla on ensi vuodelle.

Työkaveri saatava matkustamoon

Erittäin merkittävä yhteistyökumppani Olli Soikkelin uralla jo yli kymmenen vuoden ajan on ollut soitinrakentaja Ari-Jukka Luomaranta. Yhteistyö kantaa molempia.

– Ari-Jukalta olen oppinut todella paljon. Hän on erikoistunut gypsy jazz -kitaroihin, ja koska genren parissa on rajallinen määrä soittajia, on hänen toimialueensa koko maailma. Samaa kansainvälistä ajattelua olen pyrkinyt itsekin opettelemaan, Soikkeli kertoo.

Tällä kertaa Olli Soikkeli kiertää kotimaataan kvartetin kanssa. Keikkakokoonpanot vaihtelevat, ja kitara vaihtuu musiikkityylin mukaan.

– Näitä kitaroita ei raski laittaa lentokoneen ruumaan rutisteltavaksi, pitää vähän katsoa minkä yhtiön koneilla matkustaa. Aika hyvin olen onnistunut saamaan työkaverin mukaani matkustamoon, Soikkeli kertoo kitaraansa taputtaen.