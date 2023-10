Katso suorana Ylen erikoislähetystä: Presidentti Niinistö muistelee Martti Ahtisaarta

Presidentti Sauli Niinistö: Ahtisaaren lapsuuden kokemus evakkotiestä vaikutti hänen maailmankuvaansa ja toimintaansa.

Presidentti Sauli Niinistö muistelee puheessaan Ahtisaarta rauhantekijänä, jonka uralle mahtui poikkeuksellisen monta kansainvälisesti merkittävää saavutusta.

– Kovin oikeassa oli edesmennyt YK:n pääsihteeri Kofi Annan sanoessaan, että Ahtisaari on hänen tuntemistaan henkilöistä ainoa, joka on tehnyt rauhan kolmella mantereella.

Ahtisaaren elämäntyö rauhanrakentajana palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008. – Puheessaan Nobel-juhlassa Ahtisaari totesi, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista: ”Sodat ja konfliktit eivät ole väistämättömiä. Ne ovat ihmisten aiheuttamia. On aina etuja, joita sota edistää. Siksi he, joilla on valtaa ja vaikutusvaltaa, voivat myös pysäyttää ne.”, Niinistö kertoo puheessaan.

– Tässä on vahva toivon ja oppimisen sanoma, joka resonoi myös tässä ajassa, Niinistö sanoo.