Valokuvaaja kyllästyi kalliisiin ja kilpailtuihin gallerioihin Helsingissä – vie nyt näyttelynsä muille paikkakunnille

Kuplamuovi rapisee, kun valokuvataiteilija Linda Varoma kuorii sitä pois taulunkehysten päältä.

Varoma on kotoisin Helsingistä, mutta päätyi opiskelemaan Pohjanmaalle. Nyt hän asuu Loviisassa Itä-Uudellamaalla ja työskentelee mieluiten pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Galleriavuokrat ovat Helsingissä järjettömän korkeita, ja näyttelyaikoja on vaikea saada. Turhauduin jatkuvaan hakemiseen ja ajauduin hakemaan näyttelyaikoja ennemmin muualta, hän kertoo.

Parhaillaan Varoman töitä on esillä lappeenrantalaisessa Taidekeskus Idässä.

Hän haluaa galleriavalinnoillaan myös kyseenalaistaa tiettyä Helsinki-keskeisyyttä, joka näkyy hänen mukaansa niin näyttelyaikojen saamisessa kuin taidekritiikissäkin.

– Ensimmäinen yksityisnäyttelyni oli Porvoossa, ja tämä näyttely lähtee Lappeenrannasta Lapualle. Ei näitä tilojakaan pidettäisi, jos yleisöä ei olisi, hän pohtii.

Avaa kuvien katselu Taidegalleriatilaston mukaan galleriat painottuvat etenkin Helsinkiin. Lähde: Taidegalleriatilasto 2022, Frame Contemporary Art Finland. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Keskittyykö nykytaide?

Uusimman Taidegalleriatilaston mukaan Suomessa on reilut 120 taidegalleriaa, joista vajaa puolet toimii Helsingissä.

Lisäksi pääkaupunkiseutu houkuttelee kuvataiteilijoita asuinpaikkana.

Taidegalleriatilasto Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus Frame kokoaa Taidegalleriatilastossaan tietoa Suomessa toimivista gallerioista.

Vuoden 2022 tilaston mukaan Suomessa on 123 taidegalleriaa 33 paikkakunnalla. Gallerioita on etelärannikolta Rovaniemelle saakka.

Frame kokoaa tilastoonsa gallerioita, jotka toimivat ammattimaisesti, esittelevät elossa olevien ammattitaiteilijoiden töitä ja joiden näyttelytoiminta on säännöllistä.

Taidegalleriatilasto keskittyy kuvataiteeseen, ja esimerkiksi taidekäsitöihin ja muotoiluun painottuvat näyttelytilat jäävät sen ulkopuolelle. Avaa

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki kertoo, että Uudellamaalla asuu reilut 2 000 ammattitaiteilijaa. Se on yli puolet maan ammattitaiteilijoista.

– Menestyksekkäitä kaupallisia gallerioita on vain kourallinen, ja ne sijaitsevat pääsääntöisesti Helsingissä. On luonnollista asettua sinne, missä työmahdollisuuksia on, Vähäsöyrinki pohtii.

Taidemuseoita 40 paikkakunnalla Museoviraston Museotilaston mukaan Suomessa on noin 60 taidemuseota tai museokohdetta, jotka voi rinnastaa taidemuseoihin. Taidemuseot sijaitsevat 40 paikkakunnalla: Alajärvi

Espoo

Heinola

Helsinki

Hyvinkää

Hämeenlinna

Imatra

Joensuu

Jyväskylä

Järvenpää

Kajaani

Kangasala

Kemi

Kerava

Kittilä

Kokkola

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lapinlahti

Lappeenranta

Lapua

Lieksa

Mikkeli

Mänttä-Vilppula

Orimattila

Oulu

Pori

Raisio

Rauma

Riihimäki

Rovaniemi

Salo

Tampere

Tornio

Turku

Tuusula

Vaasa

Vantaa

Äänekoski

Lähde: Museotilasto 2022, Museovirasto Avaa

Toisaalta Vähäsöyrinki katsoo, ettei kysymys Helsinki-keskeisyydestä ole yksiselitteinen.

Eri puolilta maata löytyy niin taiteilijaseurojen näyttelytiloja, Mäntän kuvataideviikkojen kaltaisia tunnettuja tapahtumia kuin kymmeniä taidemuseoitakin.

Lisäksi alalla näkyy Vähäsöyringin mukaan suuntaus, jossa etenkin isoja työtiloja tarvitsevia taiteilijoita suuntaa edullisempien tilojen perässä pienille paikkakunnille.

Avaa kuvien katselu Linda Varoma löysi lappeenrantalaisen Taidekeskus Idän oman alansa uutiskirjeen kautta. Kuva: Ilona Pesu / Yle

Tila ratkaisee

Valokuvataiteilija Linda Varoma kertoo, etteivät muut taiteilijat ole ihmetelleet hänen tapaansa hakea näyttelyaikoja ensisijaisesti Helsingin ulkopuolelta.

– Minulla on muutamia tuttuja, jotka tekevät samalla tavalla.

Myös Helsingissä on näyttelytiloja, joihin Varoma rakentaisi näyttelyn mielellään. Paikkakuntaa tärkeämpänä hän pitää kuitenkin sitä, että tila sopii omille teoksille.

– Me valokuvaajathan olemme aika pedantteja, ja tykkäämme valkoisista laatikoista, hän sanoo.

Kuuntele alta, mitä Linda Varoma kertoo Normaalikokoinen sydän -näyttelystään.

Valokuvataiteilija Linda Varoma kertoo Normaalikokoinen sydän -näyttelystä, joka nähdään Lappeenrannan Taidekeskus Idässä ja Lapuan valokuvakeskuksessa.

