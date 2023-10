Pohjalaiskaupungissa hanasta tulee vettä, jota kukaan ei halua juoda – juomaveden likaantuminen on yhä yleisempi ongelma

THL:n tietoon tulee entistä enemmän tapauksia, joissa juomavesi on likaantunut. Syyksi nähdään sateisuuden lisääntyminen ja vesijohtoverkoston saneerausvelan voimakas kasvu.

Pohjanmaalla Pietarsaaren kaupungin asukkaat joutuvat turvautumaan tällä hetkellä pulloveteen tai vesilaitoksen tankkiautosta jakamaan juomaveteen.

Syynä on hanaveden suuri rautapitoisuus. Juomavesi on ollut raudanmakuista ja ruskeaa viime viikon tiistaista lähtien.

Pietarsaaren vesijohtoveteen pääsee nyt tavanomaista enemmän rautaa puhdistusprosessissa. Raakavesi otetaan Ähtävänjoesta, ja siinä on runsaiden sateiden ja voimakkaiden juoksutusten vuoksi paljon kiintoainesta.

Vedenpuhdistamolla joudutaan käyttämään runsaasti rautakemikaalia veden puhdistamiseen. Osa kemikaalista pääsee vesijohtoveteen ja värjää veden ruskehtavaksi.

Terveysviranomaisten mukaan lisäraudasta ei pitäisi olla terveyshaittoja.

Tilanne näkyy myös kaupoissa, joissa pulloveden kysyntä on ollut poikkeuksellista. K-Supermarket Jeppiksen kauppias Aki Salminen sanoo, että asiakkaat ovat olleet erittäin huolissaan.

– Monet ovat halunneet puhua asiasta, ja huomasin hätää ihmisten parissa. Moni vanhempi kertoi, ettei halua antaa lapselleen vettä, jossa on korkea rautapitoisuus.

Ihan selkeä havainto oli, että ihmisillä oli suuri hätä veden kanssa. kauppias Aki Salminen

Kaikki pullovesi, mitä Salminen sai tuotua, myytiin samantien. Sadan kilometrin päässä sijaitsevalla Finn Springin vedenpullottamolla onnistuttiin saamaan ihmisiä viikonloppuna vapaalta töihin.

– Haimme lauantaina kahdella pakettiautolla 2 400 litraa vettä. Se riitti tunniksi. Eiliselle järjestin rekannupin tehtaalle, ja siihen saatiin noin 14 000 litraa vettä. Se myytiin kolmessa tunnissa.

Sunnuntaina muiden kauppojen pullovesihyllyt olivat jo tyhjinä. Maanantaina tilanne tasoittui, sillä pullotettua vettä on saatu rekkalastillinen jaettavaksi kaupoille.

– Pullovettä ei ole ikinä myyty näin paljon sinä aikana, kun olen ollut Pietarsaaressa kauppiaana, eli ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen, Aki Salminen sanoo.

Pietarsaaren Vesi on jakanut juomavettä on sunnuntaista lähtien torilla. Hakijoita on riittänyt ajoittain jonoiksi asti.

– Vesilaitos jakaa naapurikuntien juomavettä torilla säiliövaunuista. Henkilökuntaa on paikan päällä kello 9 ja 16 välillä. Illalla vettä voi hakea vaikka vesilaitoksen henkilökuntaa ei ole paikalla, toimitusjohtaja Andreas Svarvar sanoo.

Avaa kuvien katselu Kauppaan saatiin pullovettä viikonloppuna erikoisjärjestelyin. Nämäkin pullot myytiin hetkessä loppuun. Kuva: Aki Salminen

Juomavesien likaantuminen lisääntynyt

THL:n tietoon tulee säännöllisesti erilaisia vedenlaatuhäiriöitä.

Vakavampia vesiepidemioita on johtavan tutkijan Ilkka Miettisen mukaan onneksi harvoin. Ilmoituksia epidemioista tulee muutama vuodessa, viime vuonna poikkeuksellisesti ei yhtään.

Sen sijaan kemikaalien tai mikrobien takia likaantuneista vesistä ilmoitetaan THL:lle entistä useammin. Vuosittain ilmoituksia tulee parikymmentä.

– Ennen kaikkea pohjavesien likaantumisia on tullut enenevissä määrin tietoomme, sanoo Miettinen.

Todellista määrää on vaikea arvioida, sillä THL:lle voi tulla tietoon vain jäävuoren huippu.

Miettisen mukaan yksi syy vesien likaantumiseen on ilmastonmuutos ja sateiden lisääntyminen. Rankkasateet aiheuttavat vesiin pintavalumia.

– Silloin vedestä löytyy yleensä maaperän mikrobeja tai samentumia, jotka muuttavat vedenlaatua. Pahimmillaan veteen voi joutua tautia aiheuttavia mikrobeja.

Toinen muutos on vesijohtoverkoston voimakkaasti kasvava saneerausvelka.

– Verkosto haurastuu ja putkivuodot lisääntyvät, ne johtavat juomaveden likaantumiseen, Miettinen sanoo.

Tilastot osoittavat selvästi, että likaantumisen uhat ovat merkittävämpiä vesilaitoksilla, jotka käyttävät pohjavettä. Miettisen mukaan useimmilla pohjavesilaitoksilla ei ole käytössä veden desinfiointia.

Sen sijaan kaikilla pintavesilaitoksilla on monivaiheinen orgaanisen hiilen ja muiden epäpuhtauksien poistokäsittely sekä desinfiointi.

Silti pintavesilaitoksetkaan eivät ole immuuneja rankkasateiden aiheuttamille ongelmille.

– Valumat lisäävät humuksen määrää pintavesissä, jotka tummuvat. Siksi vesilaitosten täytyy tehostaa toimintaansa ja lisätä kemikaaleja. Ehkä tämä Pietarsaaren tapaus on yksi signaali siitä, että ympäristömme muuttuu, Miettinen sanoo.

Miettinen sanoo, että rauta sinänsä ei ole pahimpia vedessä olevia kemikaaleja. Se aiheuttaa pääasiassa esteettistä sekä haju- ja makuhaittoja.

Tilannetta kuitenkin pitää seurata.

Ainakaan lyhytaikaisella rautapitoisen veden juonnilla ei ole tiedettyjä terveyshaittoja. Pitkäaikaisessa käytössä se voi aiheuttaa vatsaoireita.

Kauanko tilanne Pietarsaaressa jatkuu?

Andreas Svarvar ei pysty sanomaan, milloin kaikkien asiakkaiden vesi on palautunut normaaliksi. Vesilaitos pyrkii korjaamaan tilanteen ensin vesilaitoksilla.

– Ulospäin menevän raudan määrä on koko ajan menossa alaspäin. Tilanteen parantuminen riippuu kelistä. Jos sateet loppuvat, virtaama joessa rauhoittuu, pinta laskee ja jokeen huuhtoutuu vähemmän materiaalia. Uskon, että muutaman päivän päästä tilanne palautuu normaaliksi, sanoo Svarvar.

Hän kuitenkin muistuttaa, että verkostossa on suuri puskuri ja iso määrä vettä, joten veden vaihtuminen voi vaihdella tunneista päiviin kaupunginosasta ja asiakkasta riippuen.

Myös kaupat elävät nyt päivä kerrallaan. Pullovettä pyritään tilaamaan tietty erä joka päivälle erikseen, ettei kauppiaille jää käteen yhtäkkiä tuhansia litroja vettä.

– Sinä päivänä kun vesi alkaa tulla kirkkaana ihmisten hanoista, kysyntä pysähtyy. Pyritään siihen, ettei meillä ole silloin kaikki nurkat täynnä vettä, eikä kukaan sitä enää halua, sanoo K-Supermarket Jeppiksen kauppias Aki Salminen.

