Entisen sairaalan toimitusjohtaja tuskailee rötösaallon keskellä – nyt pihasta vietiin kaksimetrinen pronssipatsas: ”Kaikki on varastettu”

Lappeenrannan museoiden julkisista teoksista vastaava amanuenssi Sinikka Myyrän mukaan patsaan varastamisessa on todennäköisesti käytetty apuna nosturia, koska patsas on painava. Video: Kare Lehtonen.

Taiteilija Armas Hutrin Kurjet-veistos on varastettu Tiuruniemen sairaalan pihalta Lappeenrannasta. Poliisi on aloittanut tutkinnan varkaudesta.

Tiurun sairaalan pihaa komistanut Armas Hutrin Kurjet-veistos on varastettu Lappeenrannan Joutsenossa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Uutisvuoksi.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos sai viime viikolla ilmoituksen, jossa kerrottiin suuren pronssipatsaan kadonneen Tiurun sairaalan pihalta.

Patsasta ilkivallalta ja säältä suojannut vanerilaatikko on heitetty sivuun, eikä sen peittämästä teoksesta ole jälkeäkään.

Patsaan sekä Tiurun sairaalan omistaman Seniori-Saimaan toimitusjohtaja Katri Tolvanen on harmissaan tilanteesta.

– Sairaalalta on jo varastettu kaikki, mikä on muutettavissa rahaksi. En olisi tosiaankaan uskonut, että suojattu patsas varastettaisiin.

Tolvasen mukaan Tiurun sairaalalta on aikaisemmin varastettu esimerkiksi rakennuksessa ollutta kuparia. Aluetta yritettiin valvoa kameroilla, mutta ne tuhottiin varkauksien yhteydessä. Valvontakameramateriaalia Kurjet-veistoksen kohtalosta ei siis ole saatavilla.

Avaa kuvien katselu Tältä suuri pronssipatsas näytti, kun se teetettiin Tiurun sairaalalle vuonna 1964. Kuva: Finna, Kosken Kuvaamo

Kyseessä arvopatsas

Teko ei ole ainut laatuaan. Esimerkiksi Tampereella uutisoitiin viime viikolla kahdesta tapauksesta, joissa toisesta patsas varastettiin kokonaan ja toisessa muistomerkkiä vahingoitettiin, ja siitä leikattiin irti metallia.

Lappeenrannan patsasvarkaudesta on tehty rikosilmoitus, ja patsaan rahallista arvoa selvitetään vakuutusyhtiön vahinkoilmoitusta varten. Tolvanen ei itse osaa arvioida veistoksen arvoa, mutta kyse on hänen mukaansa reilusti yli tuhansista euroista.

Avaa kuvien katselu Patsaan päällä oli viime vuodet vanerinen laatikko, joka on nyt heitetty sivuun. Laatikko suojasi patsasta säältä ja ilkivallalta. Kuva: Elli Sormunen

Lappeenrannan museon taidekokoelmista vastaavan amanuenssin Sinikka Myyrän mukaan kyse on monella tapaa arvokkaasta teoksesta. Patsas on uniikki, eikä jo kuolleelta taiteilijalta saada enää uutta tuotantoa.

– Patsas symbolisoi menetettyä Karjalan aluetta, ja sen takia teos on kulttuurihistoriallisesti tärkeä. Armas Hutri on taidehistoriallisesti merkittävä veistäjä. Hänen vastaavanlaisia teoksiaan on monissa muissakin kaupungeissa.

Myyrä ei osaa sanoa, kuinka arvokas teos on rahassa mitattuna. Hän kuitenkin uskoo, että patsasvarkauksissa materiaalin arvo on se, mikä saa rikolliset liikkeelle.

Helppoa patsaan varastaminen ei ainakaan ole, sillä kokoluokasta riippuen niiden siirtämiseen vaaditaan nostolaitteita.

– Varastamisen on täytynyt olla hyvin päämäärätietoista ja systemaattista toimintaa. Patsas ei ole ihan käsivoimin tästä lähtenyt. Luulisin, että tekijöillä on täytynyt olla joku apuväline mukanaan, Myyrä kuvailee.

Poliisi tutkii varkautta

Tutkinnanjohtaja Timo Vallen mukaan pronssisen Kurjet-veistoksen tutkinta on vielä alkutekijöissään. Vaikka patsaiden varastaminen on harvinaista, metallivarkauksia sen sijaan tapahtuu todella paljon ympäri Suomea.

– Esimerkiksi kupari on aine, jota varastetaan paljon. Kuparivarkaita on ollut tänä vuonna meillä Etelä-Karjalassakin.

Avaa kuvien katselu Tiurun sairaalan läheisyydessä on asutusta, ja alueella liikkuu säännöllisesti ulkoilijoita. Kuva: Elli Sormunen

Vallen mielestä on vielä aikaista sanoa, liittyvätkö Tampereen rikokset ja Tiurun sairaalan tapaus toisiinsa. Tutkinnan edetessä poliisilaitokset ovat tarpeen mukaan yhteydessä toisiinsa.

– Tekotapa on tietysti samanlainen, mutta sen perusteella ei voi sanoa, onko kyse samasta tekijästä. Onhan se mahdollista, mutta asiaa pitää ensin tutkia.

