Näin presidentti Niinistö muistelee Ahtisaarta: ”Suomalainen, jolla oli suuri sydän”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvailee 86-vuotiaana menehtynyttä presidentti Martti Ahtisaarta kansainväliseksi, suureksi suomalaiseksi. Tieto Ahtisaaren kuolemasta tuli maanantaiaamuna.

– Opettaja, diplomaatti ja valtionpäämies. Rauhanneuvottelija ja rauhan nobelisti. Suomalainen, jolla oli suuri sydän. Hän uskoi ihmiseen, sivistykseen ja hyvyyteen. Hän teki väsymättä töitä rauhan ja elämän turvaamisen puolesta. Myös niiden, jotka asuivat kaukana ja hyvin erilaisissa olosuhteissa, Niinistö puhui Ylen erikoislähetyksessä Ahtisaaren kuolemasta.

Evakosta rauhantekijäksi

Niinistö korosti Ahtisaaren traumaattista lapsuudenkokemusta.

– Martti Ahtisaari oli Karjalan evakkoja, ikuinen pakolainen, kuten hän monasti itse sanoi. Lapsuuden kokemus evakkotiestä kylmässä ja pimeässä kohti tuntematonta määränpäätä vaikutti hänen maailmankuvaansa ja toimintaansa, ei katkeroittavasti, vaan ihmisten kohtaloita ymmärtäen ja rauhan arvon tuntien.

Ahtisaaren rauhantekijän uralle mahtui Niinistön mukaan poikkeuksellisen monta kansainvälisesti merkittävää saavutusta.

– Kovin oikeassa oli edesmennyt YK:n pääsihteeri Kofi Annan sanoessaan, että Ahtisaari on hänen tuntemistaan henkilöistä ainoa, joka on tehnyt rauhan kolmella mantereella.

Ahtisaaren elämäntyö palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008.

– Puheessaan Nobel-juhlassa Ahtisaari totesi, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista: ”Sodat ja konfliktit eivät ole väistämättömiä. Ne ovat ihmisten aiheuttamia. On aina etuja, joita sota edistää. Siksi he, joilla on valtaa ja vaikutusvaltaa, voivat myös pysäyttää ne”, Niinistö kertoo puheessaan.

– Tässä on vahva toivon ja oppimisen sanoma, joka resonoi myös tässä ajassa, Niinistö sanoo.

Kansan presidentti ja kansainvälinen toimija

Niinistö huomauttaa, että Ahtisaari oli ensimmäinen suoralla kansanvaalilla valittu presidentti.

– Presidenttinä hän joutui uudenlaiseen tilanteeseen paitsi kansan presidenttinä myös Suomen suuntautuessa entistä avoimemmin osaksi länttä ja Euroopan unionia. EU:n jäseneksi liittymisen lisäksi Suomi otti aktiivisen kansainvälisen roolin.

Niinistö kuvailee Ahtisaaren toimineen johdonmukaisesti, avanneen portteja ja edistäneen kansainvälistä liennytystä ja vuoropuhelua muun muassa Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajien välillä. Ahtisaari halusi Suomen olevan aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteisössä, koska se oli myös Suomen etu.

Niinistö nosti esiin kotimaan politiikasta myös muun muassa Ahtisaaren työn yrittäjyyden ja Suomen viennin edistämisessä. Ahtisaaren teot kuvaavat suurta vastuuntuntoa isänmaasta, Niinistö sanoi.

”Tunnemme syvää kiitollisuutta”

Vaikka Ahtisaari asui ison osan elämästään ulkomailla, hän arvosti pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

– Pohjoismaista mallia sukupuolten tasa-arvosta hän halusi edistää maailmalla muistuttaen: ”ei tässä maailmassa mikään muutu, jollemme saa tyttöjä ja naisia koulutettua ja mukaan päätöksentekoon”, Niinistö kertoo.

Niinistö korosti myös Ahtisaaren puolison Eeva Ahtisaaren ja heidän poikansa Marko Ahtisaaren pitkää matkaa Martin rinnalla.

– Surun ja menetyksen hetkenä me tunnemme samalla syvää kiitollisuutta Martti Ahtisaaren pitkästä ja vaikuttavasta elämäntyöstä Suomen ja maailman hyväksi, Niinistö sanoi.

