Poikkeuksellinen tilanne murhaoikeudenkäynnissä: koko käsittely menee uusiksi, koska lautamies nukahti käräjäoikeudessa

Lautamiehen nukkuminen on hovioikeuden mukaan vaarantanut merkittävällä tavalla oikeudenkäyntiin osallistuvien henkilöiden oikeusturvaa ja yleistä luottamusta tuomioistuimeen.

Kokkolassa sivullisen miehen murhasta tuomittujen miesten tapaus menee uuteen käsittelyyn. Vaasan hovioikeus palautti asian Pohjanmaan käräjäoikeuden käsittelyyn vakavien oikeudenkäyntivirheiden takia.

Tuomitut pyysivät valituksessaan hovioikeutta kumoamaan tuomion. Ensisijaisesti he halusivat asialle uuden käräjäoikeuskäsittelyn ja toissijaisesti tuomion lieventämistä.

Sivullinen kuoli Kokkolassa huhtikuussa autosta ammuttuun laukaukseen.

Käräjäoikeus tuomitsi toisen syytetyistä elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja kuljettajana toimineen miehen 10 vuoden vankeustuomioon avunannosta murhaan.

Elinkautiseen tuomitun miehen mukaan hänen tarkoituksenaan oli säikäyttää toinen mies, jonka oli kokenut häirinneen häntä viestittelyllään.

Nukkumisesta erilaisia näkemyksiä

Käräjäoikeuden käsittelyssä yksi lautamiehistä oli nukkunut pääkäsittelyn aikana. Valittajien mukaan yksi lautamiehistä oli heikossa kunnossa ja nukkui suurimman osan pääkäsittelystä.

Valituksen mukaan lautamiehen käytös häiritsi kokoonpanon muiden jäsenten työtä, koska nämä joutuivat kiinnittämään huomionsa tämän toimintaan ja herättelemään tätä.

Tuomitut osallistuivat pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä eivätkä voineet valituksen mukaan puuttua tilanteeseen, koska eivät nähneet lautamiestä.

Pohjanmaan käräjäoikeuden osastonjohtajan lausunnossa myönnetään lautamiehen nukahtaminen. Lausunnon mukaan pääkäsittely aloittamisen jälkeen yhdelle kokoonpanon jäsenistä tuli este. Esteperusteena oli lautamiehen nukkuminen/nukahtaminen pääkäsittelyn aikana.

Osastonjohtajan mukaan käsittelyn jatkaminen yhden lainoppineen jäsenen ja lautamiehen kokoonpanossa on kuitenkin ollut hyväksyttävää ja asia on ratkaistu käräjäoikeudessa päätösvaltaisessa kokoonpanossa.

Syyttäjä vastusti asian palauttamista uuteen käsittelyyn. Syyttäjän näkemyksen mukaan lautamies on ollut välillä silmät kiinni ja välillä nojannut kasvojaan käteensä. Syyttäjä ei havainnut lautamiehen kuorsaavan.

Hovioikeus: asiaa olisi pitänyt selvittää tarkemmin

Hovioikeuden perusteluista käy ilmi, että asiassa ei ole tarkemmin selvitetty, missä kaksi päivää kestäneen pääkäsittelyn vaiheessa lautamies on nukkunut/nukahdellut, kuinka kauan tämä on kulloinkin kestänyt ja mikä vaikutus tällä on ollut lautamiehen kykyyn ratkaista asia.

Hovioikeuden mukaan käräjäoikeuden puheenjohtaja salli pääkäsittelyn jatkumisen selvittämättä syytä lautamiehen nukahteluun. Puheenjohtaja myös laiminlöi velvollisuutensa kuulla asianosaisia siitä, oliko nukkumisella vaikutuksia asian käsittelyyn.

Puheenjohtajan olisikin hovioikeuden mukaan pitänyt arvioida, oliko pääkäsittelyn jatkamiseen vakavassa rikosasiassa edellytyksiä.

Lautamiehen nukkuminen on hovioikeuden mukaan vaarantanut merkittävällä tavalla oikeudenkäyntiin osallistuvien henkilöiden oikeusturvaa sekä myös yleistä luottamusta tuomioistuimeen.

Nyt tuomio siis kumoutui ja asia palaa käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.