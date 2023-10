Hamas rakentaa raketteja viemäriputkista – professorin mukaan Israelilla on suunnaton ylivoima: ”Hamas joko kaatuu, perääntyy tai pakenee”

Israelilla ja Hamasilla on hyvin erilaiset sotilaalliset voimavarat. Israelilla on enemmän rautaa ja asepalveluksen käyneitä sotilaita, mutta Hamasilla on häijyt keinot ja verinen strategia.

Israelin maahyökkäyksen uskotaan alkavan hetkenä minä hyvänsä.

Hamas ampui viime viikolla tuhansia raketteja Israeliin ja tappoi yli 1 400 israelilaista verisissä iskuissa. Hamasin arvioidaan laukaisseen ainakin 5 000–7 000 rakettia lokakuun 7. päivästä alkaen.

– Se on valtava määrä. Näyttää myös siltä, että Hamas on kehittynyt sotilasorganisaationa. Tällä kertaa Hamas on pystynyt toimimaan koordinoidusti, sillä raketteja on ammuttu useilta Gazan alueilta samaan aikaan, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti ja yleisesikuntaupseeri Juha Mäkelä.

Israel on vastannut Hamasin hyökkäykseen pommittamalla Gazan kaistaa ankarasti. Israelin puolustusvoimat ilmoitti maanantaina, että Israel aloittaa ”merkittävän sotilaallisen operaation” Gazassa heti, kun siviilit ovat poistuneet Gazan pohjoisosista.

Käytännössä se tarkoittaisi maahyökkäystä, jossa Israelin mekanisoitu joukko, eli jalkaväki vyöryisi Gazaan suojanaan panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot.

Israelin armeijalla on edistynyttä teknologiaa ja yli 400 000 sotilaan reservi. Hamasin etu taas on, että se tuntee paremmin Gazan alueen, myös maan alla sijaitsevat tunneliverkostot.

Lisäksi Hamas on yksi maailman raskaimmin aseistautuneista terroristijärjestöistä.

Tarkkoja tietoja sen taistelijamääristä ei ole. On arvioitu, että Hamasilla on noin 10 000 taistelijaa. Lisäksi Hamasin tukijoita voi olla noin 40 000-50 000.

– Israelilaisten mukaan taistelujen alkuvaiheessa ainakin 1 000 Hamas-taistelijaa kaatui. Todennäköisesti kyseessä olivat Hamasin parhaat taistelijat, joten terroristijärjestön miesvahvuus on entistä epäsymmetrisempi Israeliin nähden, arvioi Lontoon King’s Collegen professori Michael Clarke Ylelle.

Hamasin sotilaallinen siipi on ketterä ja kavala

Hamasilla ei ole raskasta kalustoa kuten edistyneitä panssaroituja ajoneuvoja tai hävittäjiä. Silti Hamas onnistui yllättämään Israelin poikkeuksellisen laajalla hyökkäyksellä toissa viikonloppuna.

Professori Clarken mukaan Hamasilla ei ole edes tykkejä. Tykkien sijaan Hamas käyttää kotitekoisia ohjuksia. Lisäksi järjestö on hyvä improvisoimaan, varsinkin kun on kyse räjähteistä, arvioi Clarke.

Vaikka Hamasin kassam-raketteja on kuvailtu osumatarkkuudeltaan ja kantokyvyltään heikoiksi, osa niistä on onnistunut ohittamaan Israelin läpäisemättömänä pidetyn ohjuspuolustusjärjestelmän, niin kutsutun rautakupolin.

Avaa kuvien katselu Israelin ohjuspuolustusjäjestelmä rautakupoli torjui Gazasta laukaistuja ohjuksia 11. lokakuuta. Kuva: Mohammed Saber / EPA

Mäkelän mukaan Israelin rautakupoli ei kykene suojelemaan kaikkia alueita, eikä järjestelmiä riitä kuin isoimpien kaupunkien ja uhanalaisimpien alueiden suojaksi.

Hyökkäyksen ensimmäisten päivien isoa uhrimäärää Israelissa selittää Mäkelän mukaan se, että suurin osa Hamasin raketeista putosi 5-10 kilometrin päähän Gazan rajasta.

– Rautakupoli ei yllä tälle alueelle. Alueella ei myöskään ollut tuolloin matalamman ilmatorjunnan suojaa.

Tunneleiden taistelu

Professori Clarke ei usko, että Hamas pystyy vastustamaan Israelin armeijaa kovin pitkään, sillä Israelin miesvahvuus on moninkertainen Hamasiin nähden.

– Hamas joko kaatuu, perääntyy tai pakenee. Todennäköisesti tämä tapahtuu 10–14 päivän kuluessa Israelin maahyökkäyksen alkamisen jälkeen, Clarke arvioi.

– Jos maahyökkäys käynnistyy, Hamas todennäköisesti hyödyntää tunneliverkostojaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Se on osa heidät taistelutaktiikkaansa.

Hamas on kehittänyt Gazassa risteilevää tunneliverkostoaan jo vuosia. Terroristijärjestö käyttää Gazan alla kulkevia lukemattomia tunneleita tavaroiden salakuljettamiseksi Egyptistä.

Israel on varautunut siihen, että taistelua käydään tunneliverkostoista.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaistaistelija kulki tunneliverkostossa Gazan kaistalla toukokuussa 2022. Kuva: Mohammed Saber / EPA

Vuodesta 2007 Israelin tiedustelu on selvittänyt Gazassa yli 1 300 tunnelin sijainnin. Vuodesta 2014 alkaen Israel on myös tuhonnut Hamasin tunneleita.

Israel ei ole löytänyt kaikkia tunneleita, sillä osa niistä on syvällä maan alla.

Lisäksi Hamas on viime vuosina todennäköisesti rakentanut uusia verkostoja.

– Mikäli Hamas päättää perääntyä, se tekee tämän tunneliverkostoaan pitkin. Voi olla, että niistä tulee pakoreittejä myös palestiinalaisille Israelin miehityksen aikana.

Clarke ennustaa, että mahdollisesta maahyökkäyksestä tulee tunneleiden taistelu.

Hamas rakentaa raketteja putkista

Hamas valmistautui toissa viikonlopun laajaan hyökkäykseensä todennäköisesti salakuljettamalla räjähdysainetta ja materiaalia tunneliverkostojaan pitkin, arvioi MPKK:n Mäkelä.

Tämä herättää kysymyksen siitä, miten Hamas onnistui suunnittelemaan laajan hyökkäyksen Israelin silmien alla.

Mäkelä arvioi, että Hamas onnistui harhauttamaan maailman parhaan tiedustelumaan hyödyntämällä niin kutsuttuja kaksoiskäyttötuotteita aseiden rakentamiseksi.

– Israel valvoo hyvin tarkkaan Gazaan saapuvia rekkoja ja rahtilaivoja. On mahdollista, että avustuslaivojen kyydissä on tuotu rakennusmateriaalia, josta osa on kadonnut muihin tarkoituksiin, Mäkelä summaa.

Vuosia jatkuneen konfliktin aikana Hamas on harjaantunut muuttamaan tavallista infrastruktuuria tuhoisiksi ohjuksiksi. Hamas osaa tehdä ohjuksia valopylväistä, vesiputkista ja viemäriputkista.

Hamasin ohjukset ovat kuitenkin epätarkkoja. Mäkelä kertoo tilastojen perusteella, että Hamasin keskiviikkoon mennessä ampumista 5 000 raketista 2 800 harhautui mereen. Yli 300 torjuttiin ja vain 80 osui kohteeseen.

Avaa kuvien katselu Hamasin julkaisemassa kuvassa näkyy, kuinka Al Qassam -prikaatit harjoittelevat tuntemattomassa paikassa. Kuvan ottamisen ajankohta ei ole myöskään tiedossa Kuva: Hamas / AOP

Kuka auttaa Hamasia?

Israelilla on suunnaton ylivoima Hamasiin nähden, mutta Hamasilla on hyvin koulutettuja taistelijoita ja todennäköisesti liittolaisia, jotka toimittavat sille räjähteitä ja muuta materiaalia.

Asiantuntijoiden mukaan Hamas ei olisi kyennyt uusimpaan hyökkäykseensä yksin. Taustalla saattaa vaikuttaa Iran, Syyria tai libanonilainen terroristijärjestö Hizbollah.

Esimerkiksi Iran tukee Israelia vastustavia terroristijärjestöjä.

– Iran on todennäköisesti tiennyt Hamasin suunnitelmista iskeä Israeliin ja päättänyt antaa sen tapahtua. En usko, että Iran on ollut aktiivisesti toteuttamassa hyökkäystä, mutta tiettävästi se on kouluttanut sekä Hizbollahin että Hamasin taistelijoita ja todennäköisesti antanut Hamasille aseita, professori Clarke arvioi.

Liittolaissuhteet ovat huomattavan monimutkaisia Lähi-idässä, jossa pienellä alueella vaikuttaa monia ideologioiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia järjestöjä. Lisäksi pakkaa sekoittaa Lähi-idässä rehottava asekauppa.