Lahden autiotalon saaga jatkuu – omistaja ei tehnyt kaupungin vaatimia korjauksia määräaikaan mennessä

Omistaja ei ole tehnyt kaupungin edellyttämiä korjaustoimenpiteitä Lahden Hämeenkatu 24:n kiinteistössä määräaikaan mennessä. Kaupungin rakennustarkastuksen asettama takaraja korjauksille umpeutui 15. lokakuuta.

Korjauskehotuksen perusteella kiinteistön omistajan olisi pitänyt huolehtia julkisivujen siistimisestä, ikkunoiden ja ovien korjaamisesta sekä rakennuksen sulkemisesta ulkopuolisilta tahoilta.

– Kyllä me toivoimme, että omistaja olisi vihdoin reagoinut, mutta ei tämä yllätys ollut. Mehän olemme käyneet tätä taistelua jo viisi vuotta omistajan kanssa. Mutta aiemmin hän on aina tehnyt sen minimin, mitä on kehotettu tai määrätty. Tällä kertaa tämä on mennyt vielä vähän hurjemmaksi, kun on esimerkiksi lasinsiruja pitkin jalkakäytäviä, sanoo kaupungin rakennustarkastaja Juhani Pirinen.

Avaa kuvien katselu Vesijärvenkadun puolella oleva vanhan teatterin sisäänkäynti on lukittu, mutta sisään pääsee kiipeämällä. Kuva: Kalle Suomi / Yle

Seuraavaksi kaupunki voi halutessaan ottaa pakkokeinot käyttöön, eli lautakunta voi asettaa omistajalle jälleen uhkasakon. Kiinteistön omistaa BP-Invest Oy, jonka yritykset saada kiinteistö myydyksi eivät ole tuottaneet tulosta.

– Viemme tämän korjauskehotuksen lautakuntaan seuraavaksi määräyksenä. Siinä välissä on vielä omistajan kuuleminen, eli nämä hallintomenettelyt ovat hitaita. Määräys toimitetaan omistajalle, jonka tulisi siihen reagoida ja vastata, mitä hän aikoo tehdä vai aikooko tehdä mitään, kertoo Pirinen.

Avaa kuvien katselu Kiinteistön omistaja putsasi kertaalleen rakennuksen julkisivun töhryt, mutta tilalle on tullut uusia. Kuva: Kalle Suomi / Yle

Kaupunki voi Pirisen mukaan teettää rakennuksen suojauksen ja kunnostamisen uhkasakon voimalla tai vaihtoehtoisesti teettämisuhalla. Uhkasakkomenettelyssä omistajaa uhataan roimalla sakkosummalla, jos tarvittavia kunnostustoimenpiteitä ei määräaikaan mennessä tehdä. Teettämisuhkamenettelyssä puolestaan kaupunki hoitaa kiinteistön kunnostamisen ja laskuttaa työt kiinteistön omistajalla.

Nuorisosäätiöllä rooli kerrostalon tarinassa

Kovan onnen kiinteistön tarina ulottuu vuosien taakse, muun muassa Nuorisosäätiön entisten johtohenkilöiden rikollisiin toimiin. Nuorisosäätiö osti Hämeenkatu 24:n kiinteistön vuonna 2014 Salpausselän Rakentajilta kahdeksalla miljoonalla eurolla, mikä oli selkeästi markkinatasoa korkeampi hinta huonokuntoisesta rakennuksesta.

Syksyllä 2019 Nuorisosäätiö myi kiinteistön noin miljoonalla eurolla nykyiselle omistajalle, BP-Invest Oy:lle, jonka edustaja on kertonut yrittäneensä myydä kiinteistöä edelleen parin viime vuoden aikana.