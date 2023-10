Väitös: Raskausaikana päihteille altistuneista nuorista jopa puolella mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä

Jenny Kärkkäisellä on FAS eli sikiön alkoholioireyhtymä. Hänen biologisen äitinsä juominen raskausaikana aiheutti hänelle näkövamman, aivovamman ja nivelvammoja. Videolla Kärkkäinen kertoo, millaista kasvaminen ja aikuistuminen on ollut. Video on vuodelta 2019.