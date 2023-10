Turkkilaisten parturien suosioon on monta syytä – yksi niistä herättää kollegoissa epäilyksiä

Hervannan turkkilaisessa parturissa asiakkaita houkuttelee etenkin huokea hinta. Brothersilla puolestaan asiakkaan paluulle on yrittäjien mukaan täysin toinen syy. Toimittajana Oskari Räisänen / Yle.

Bülent Tanriverdi on opetellut parturin ammattiin lapsesta saakka. Hiussaksiin hän tarttui jo kymmenvuotiaana kotikylässään Turkissa. Oppia antoi hänen isänsä, joka toimi kylän parturina.

Samankaltainen kokemus on Hasan Kayalla. Hän aloitti työskentelyn parturissa niin ikään kouluikäisenä, jonka jälkeen hän opiskeli alaa Turkissa viisi vuotta ennen kuin muutti Suomeen.

Nyt molemmat toimivat yrittäjinä omissa turkkilaisissa partureissaan Tampereella.

Turkissa parturi on arvostettu ja perinteinen ammatti. Turkkilainen parturi on nimitys parturipalvelulle, joka juontaa juurensa turkkilaisesta kulttuurista ja tavasta tuottaa palvelua.

Avaa kuvien katselu Tavanomaisen hiusten leikkauksen lisäksi turkkilaisen parturin palveluun kuuluu esimerkiksi parran ajo perinteisellä partaveitsellä ja korvakarvojen polttaminen. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Vuosien mittaan turkkilaiset parturit ovat tulleet entistä enemmän osaksi kaupunkien katukuvaa. Näin on myös Tampereella.

Vuonna 2009 Tampereen Amuriin avattiin kaupungin ensimmäinen turkkilainen parturi. Nyt niitä on Tampereen seudulla jo kymmeniä.

Tarkkaa lukemaa turkkilaisten parturien määrästä ei kuitenkaan ole.

Bülent Tanriverdin vaimo Suvi Tanriverdi vastaa viiden parturiliikkeen yritystoiminnan operatiivisesta johtamisesta.

Turkkilaisten parturien suosion taustalla vaikuttaa turkkilainen kulttuuri ja se, kuinka pitkät perinteet parturialalla maassa on, hän arvioi.

– Koulutus alkaa jo ihan lapsesta alkaen. Lapset saatetaan lähettää jo seitsenvuotiaana parturiin siivoamaan ja siinä samalla he oppivat, Suvi Tanriverdi sanoo.

Avaa kuvien katselu Brothers-parturi aloitti Tampereella vuonna 2014. Nyt Bülent ja Suvi Tanriverdi johtavat yhteensä viiden parturin ja yhden kampaajan toimintaa Tampereella sekä Helsingissä. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Asiakkaat toivovat saavansa halvemmalla hyvää

Hervannan turkkilaisen parturin penkillä istuu tamperelainen Eeva Pihlajamaa. Hän on ollut saman parturin asiakas jo vuosia. Pihlajamaata houkuttelee edullisen hinnan lisäksi ystävällinen palvelu sekä tarkka työnjälki.

Tamperelainen Pertti Vironen taas istahti tuoliin nyt ensi kertaa. Hänet paikalle sai internetistä ja ystäviltä kuultu palaute hyvästä hinta-laatusuhteesta.

Kalevassa parturia pitävän Hasan Kayan mukaan juuri hinta-laatusuhde vetoaa asiakkaisiin parhaiten. Toinen syy on ajanvarauksettoman parturipalvelun helppous.

Parturimestari Ari Sandberg on pitkän linjan ammattilainen ja tekee edelleen parturin töitä, vaikka onkin jo eläkkeellä.

Hänestä turkkilaisten parturien suosiota selittää hinnoittelun lisäksi myös nykyinen hiustrendi, joka puoltaa ripeää koneleikkausta.

Avaa kuvien katselu Kulta sakset -parturi aukesi Kalevassa viime vuonna. Ennen omaa yritystä Hasan Kaya on ollut Suomessa kahdessa eri parturissa työntekijänä. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Erityisen halpa hinta voi herättää epäilyksen harmaasta taloudesta

Turkkilaisten parturien hintataso tavallisessa hiustenleikkauksessa on usein perinteistä parturi-kampaamoa matalampi. Turkkilaisissa partureissa hinnat vaihtelevat usein keskimäärin 15–25 euron välillä.

Suomen hiusyrittäjien puheenjohtaja Sini Silfvenius-Bart arvioi, että partureiden mediaanileikkaushinta koko Suomessa on päälle 30 euron korvilla. Suuremmissa kaupungeissa hinnat voivat vaihdella suurestikin.

Parturialalla erityisen halpa hinnoittelu voi herättää kysymyksen harmaasta taloudesta, Silfvenius-Bart sanoo. Halpaan hinnoitteluun liittyvät epäilyt eivät koske juuri turkkilaisia partureita, vaan alan halpoja partureita yleisesti.

– Jos meidän alalla esiintyy superhalpoja hintoja, se voi herättää kysymyksen onko esimerkiksi verottamiseen liittyvät maksut ajan tasalla. Tällaisia kysymyksiä on kuulunut.

Alhainen hinta ei yksistään Silfvenius-Bartin mukaan kerro harmaasta taloudesta. Epäilyksiä herättää myös esimerkiksi se, jos kuittia ei tarjota tai vain käteismaksu hyväksytään maksutapana.

Hintojen nousu lisää hintakilpailun merkitystä

Liiton entinen puheenjohtaja Ari Sandberg sanoo, että alalla on nähtävissä asiakkaiden liikehdintää halvempien palveluiden perään. Näin on ollut etenkin viime vuosina, kun kaikesta on tullut hiljalleen kalliimpaa.

– Kyllä minäkin miettisin, maksanko 40 vai 20 euroa, jos rahat ovat tiukilla.

Yrittäjät voivat Suomessa hinnoitella palvelunsa vapaasti. Miksi Sandberg itse pyytää parturipalvelusta 40 euroa 20 euron sijaan?

– Minulla jäisi käteen muussa tapauksessa vain hyvä mieli, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Tampereen Amurissa parturia pitävä Ari Sandberg sanoo, että turkkilaisten parturien mukaan astuminen on tuonut markkinoille uusia palvelumuotoja ja osaamista, jota ei Suomessa juuri opeteta. Esimerkkinä hän mainitsee perinteisen parranajon sekä ihokarvojen poiston langalla. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Brothersilla hiustenleikkuu maksoi aluksi 15 euroa, nyt se maksaa 22 euroa. Suvi Tanriverdi sanoo, että matala hinta selittyy kovalla leikkaustahdilla. Kun on monta nopeaa leikkaajaa, ehtii penkissä istua monta asiakasta.

Hän lisää, etteivät partureiden menot ole niin suuria kuin esimerkiksi kampaamoissa, sillä erilaisiin hiustuotteisiin ja -aineisiin kohdistuvat menoerät ovat partureissa pienempiä.

– Mutta volyymi on tärkein. Jos on vain muutama asiakas päivässä, niin silloin 15 euron hinta ei tietenkään riitä, Tanriverdi sanoo.

