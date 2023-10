Porin kaupunki saattaa myydä osan energiayhtiöstään Pori Energiasta

Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä omistajapoliittisen linjauksen, jonka perusteella kaupungin omistamalle energiayhtiö Pori Energialle voidaan etsiä uusia omistajia.

Muutos on iso, koska tähän saakka Porin kaupunki on halunnut pitää Pori Energian täysin omistuksessaan. Yhtiö on ollut Porille kannattava omistus, joka on tuottanut kaupungin kassaan miljoonia euroja vuodessa.

Myyntipäätökset myöhemmin

Pori Energian osakkeiden myynnistä ei vielä tehty päätöksiä, vaan kyse on toistaiseksi vasta linjauksen muutoksesta. Uusia omistajia voidaan hakea, jotta Pori Energia saa rahoitusta uusiin puhtaan energian investointeihin. Mahdollinen myyntipäätös tehdään valtuustossa.

Pori Energia on siirtänyt sähkönmyyntinsä useiden sähköyhtiöiden omistamalle Oomille. Pori Energia on yksi Oomin omistajista.

Valtuusto äänesti ratkaisusta

Myyntimahdollisuudesta käytiin keskustelua valtuustossa. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyrki Levonen puolusti ryhmänsä nimissä mahdollisuutta selvittää uusien omistajien löytämistä. Hän korosti, että demareissa on kriittisiä näkemyksiä siitä, onko Pori Energian myynti lopulta järkevää.

Keskustan Tapio Huhtanen piti ratkaisua tärkeänä Pori Energian kehittämisen kannalta ja uskoi, että mahdollisia ostajakandidaatteja löytyy. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sampsa Kataja (kok.) nosti esille mahdollisuuden, että yhtiöstä myytäisiin vain jokin osa.

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto hajosivat asiassa. Puolueiden riveistä pidettiin valtuustossa puheenvuoroja puolesta ja vastaan.

– Pori Energian tärkein tehtävä on toimittaa sähköä porilaisille. Epäilen, että nyt yritetään paikata alijäämäistä budjettia sillä, että voitaisiin myydä yhtiötä, valtuutettu Marianne Ostamo (ps.) totesi ja viittasi valtuustolle aiemmin kerrottuun tietoon ensi vuoden vaikeasta taloustilanteesta.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ismo Läntinen nousi kuitenkin puolustamaan esitystä ja halusi ”katsoa kortit”.

Markku Tanttinen (sit. vas.) oli myös sitä mieltä, että Pori Energian osakkeita ei pitäisi myydä.

– Tuottavat yhtiöt on pidettävä itsellä, Tanttinen linjasi.

Niko Viinamäki (Liike Nyt) teki esityksen, että Pori Energian myyntimahdollisuus hylättäisiin. Esitys kaatui äänin 49–10.

Bussifirman myyntimahdollisuus poistui

Porin Linjat sen sijaan pidetään edelleen kaupungin 100-prosenttisessa omistuksessa. Vielä syyskuun lopussa kaupunginjohtaja Lauri Inna toi esille ajatuksen, että Porin Linjat voitaisiin myös myydä.

Inna muutti esitystä ennen kuin asia tuli päätöksentekoon. Hän perusteli muutosta esityksessä sillä, että pöytään ei ole syytä tuoda liian paljon asioita yhtä aikaa.

Valtuutettu Mika Tuhkanen (sit. vihr.) olisi halunnut mahdollistaa Porin Linjojen myynnin. Tukea tuli oman puolueen lisäksi kokoomuksesta, keskustasta, Liike Nytistä ja osin myös kristillisdemokraateista, ja äänestys oli tiukka: Porin Linjojen myyntimahdollisuus hävisi äänin 32–27.

