Länsirannalla on myös valtava eskalaation vaara, sanoo tutkija Antti Tarvainen

Israelin ja Hamasin välinen konflikti keskittyy Gazaan, mutta protestien uhka ja väkivaltaisuudet myös Länsirannalla ovat Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkijan Antti Tarvaisen mukaan lisääntyneet.

– Sielläkin väkivalta nousee, siirtokuntia aseistetaan ja ylipäänsä ihmiset pelkäävät todella paljon, että mihin tämä johtaa, Tarvainen kuvaili tilannetta Ylen aamun haastattelussa.

Tarvainen oli viime viikkoon saakka itse Länsirannalla. Hänen mukaansa israelilaisten siirtokuntien väkivaltaisuudet palestiinalaisia vastaan ovat kasvaneet, mutta myös uhka palestiinalaisten protesteille siirtokuntia ja Israelin sotilaita kohtaan kasvaa.

– Valtava eskalaation vaara on myös Länsirannalla, Tarvainen sanoi.

Tarvainen kuitenkin muistutti, että kyseessä on silti täysin erilainen maailma ja tilanne kuin missä Gaza on, vaikka molemmat alueet ovat Israelin miehityksen alla.

Yhdysvallat ja Israel neuvottelleet humanitaarisesta avusta Gazaan

Gazassa on vielä jonkin verran ulkomaalaisia ja myös suomalaisia, jotka odottavat Rafahin suljetulla raja-asemalla pääsyä Egyptiin.

Myös avustuskuljetukset eri puolilta maailmaa ovat jumissa rajalla ja avustusjärjestöjen mukaan tilanne Gazassa on katastrofaalinen.

Maanantaina Yhdysvallat ja Israel neuvottelivat humanitaarisesta avusta Gazaan ja Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin mukaan maat ovat sopineet tekevänsä suunnitelman humanitaarisen avun toimittamisesta Gazaan.

Tavoitteena olisi, etteivät avustukset hyödyttäisi terroristijärjestö Hamasia.

Helsingin Yliopiston Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo epäilee tämän tavoitteen onnistumista.

– Käsittääkseni Hamasilla on aika laaja kannatus Gazassa ja muutenkin kaikki langat käsissään siellä niin voisin kuvitella, että nämä avustuskuljetukset kulkevat tavalla tai toisella Hamasin kannattajien läpi, Maristo arvioi.

Hamasin raju hyökkäys yllätti

Hamas on hallinnut Gazan kaistaa vuodesta 2007 ja konflikteja Israelin ja Hamasin välillä on koettu ennenkin. Tämänkertainen Hamasin isku on kuitenkin erityisen voimakas ja verinen.

Miksi hyökkäys oli näin voimakas ja miksi se tapahtui juuri nyt ovat Mariston mukaan isoja kysymyksiä, joihin kukaan tuskin tietää täydellistä vastausta.

– On spekuloitu sitä, että miksi ihmeessä näin raaka, brutaali ja verinen terrori-isku, joka varmaankaan ei lyhyellä aikavälillä auta sitä tilannetta mitenkään, eli ei edistä Hamasin tavoitteita, Maristo sanoi.

Maristo muistuttaa, että historia on näyttänyt sen, että aina jos Gazasta kohdistuu Hamasin isku Israeliin niin Israel on vastannut aina, ja palestiinalaisia on kuollut konflikteissa yleensä enemmän.

Mariston mukaan on vaikea nähdä strategista tausta-ajatusta Hamasin nyt tapahtuneessa iskussa, mutta hän arvioi, että Hamas on laskenut että massiivinen isku voisi saada aikaan suuremman eskalaation alueelle, joka voisi sitten muuttaa voimasuhteita.

Mariston mukaan tällaisessa tilanteessa ei ainakaan vielä olla.