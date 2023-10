Hämäläiset ovat asunnoton aviopari, tällaista heidän elämänsä on: ”Ollaan milloin missäkin”

Millaista on arki, kun joka paikasta täytyy kohta jatkaa matkaa? Suomessa asunnottomia on tällä hetkellä noin 3 700, ja määrä on laskenut vuosi vuodelta ennätysvauhtia Euroopassa.

Aviopari Samatha Hämäläinen, 48, ja Sami Hämäläinen, 52, ovat pysäköineet rollaattorinsa keskelle Lahden Launeen Prisman aulaa. Kello tulee pian puoli kymmenen aamulla.

Samathan rollaattorin päällä on nippu papereita. Papereiden ylle kyykistynyt punahattuinen mies rustaa päällimmäiseen arkkiin valtakirjaa pankkiasiointia varten. Prisman liukuovista sisään saapuvat ihmiset koukkaavat loivan mutkan seurueen ympäri. Päät kääntyilevät.

Mies punaisessa hatussa on Mikko. Mikon henkilöllisyystodistus on kateissa, joten Sami Hämäläinen on luvannut nostaa tämän tililtä S-pankista rahaa valtakirjalla. Mikko esiintyy jutussa pelkällä etunimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Mikko lähtee ulos tupakoimaan, kun Samatha ja Sami nousevat toiseen kerrokseen S-pankin edustalle jonottamaan.

Avaa kuvien katselu Aviopari Samatha Hämäläinen ja Sami Hämäläinen joutuvat viettämään paljon aikaa kauppakeskuksissa. Kuva: Jarno Kajova / Yle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran vuosittaisen asunnottomuusraportin mukaan vailla asuntoa olevien ihmisten määrä on viime vuosina vakiintunut Lahdessa noin sataan henkilöön.

Vuoden 2022 marraskuussa koko Suomessa tilastoitiin 3 700 yksin elävää asunnotonta. Tämä oli 260 vähemmän kuin vuonna 2021. Suomessa asunnottomien määrä on laskenut vuosi vuodelta Euroopan ennätysvauhtia.

Asunnottomien yötä vietetään eri puolilla Suomea tänään tiistaina.

Samaa kehää

Sami, Samatha ja Mikko aloittivat päivänsä noin kilometrin päässä sijaitsevasta Apilakadun päivystysmajoituksesta. Apilakatu on paikka, josta ihminen saa Lahdessa yöpaikan, kun mitään muuta yöpaikkaa ei ole. Päivystysmajoitusta ylläpitää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Apilakadun päivystykseen saapuvalle tarjotaan sänky kahden hengen huoneesta. Päivystyksestä löytyy myös lahjoitettuja vaatteita niitä tarvitsevalle.

Mikäli ihmisellä on osoite missään päin Suomea, ei yöpaikkaa päivystysmajoituksessa voida järjestää. Sänkypaikkoja Apilakadun päivystysmajoituksessa on 22.

Sami ja Samatha kertovat majoittuneensa Apilakadulla säännöllisesti nyt noin puolitoista vuotta. Apilakadulta tulee poistua aamulla kello kymmeneen mennessä. Illalla takaisin pääsee kahdeksalta.

Useimpina päivinä matka vie läheiseen päiväkeskus Tuulensuojaan.

– Tuulensuoja on viikonloppuisin kiinni. Sitten ollaan kauppakeskuksissa, kavereilla ja milloin missäkin, Samatha kertoo.

Kun päiväkeskus sulkee ovensa kello 16, Sami ja Samatha kuluttavat aikaa kauppakeskuksissa ja kirjastossa. Illaksi palataan taas Apilakadulle.

Päivät toistavat samaa kaavaa.

Anu Sahamies pääsi omaan kotiin

Pankkiin jonotellessamme seurueeseen liittyy Anu Sahamies, 56. Hän on vastikään saanut asunnon oltuaan yli kolme kuukautta asunnoton.

Sahamies on matkalla Lahden keskustaan asioille, mutta suuntaa ensin Hämäläisten ja Mikon kanssa Tuulensuojaan aamiaiselle.

Päiväkeskus Tuulensuojasta tuli Sahamiehelle asunnottomuuden aikana tärkeä paikka. Henkireikä, kuten hän itse muotoilee.

Avaa kuvien katselu Anu Sahamies pääsi omaan kotiin. Vailla omaa asuntoa vietetyt kuukaudet olivat rankkaa aikaa. Kuva: Jarno Kajova / Yle

– Täällä pääsee käymään pesulla. Täällä voi pestä vaatteet. Tarvittaessa saat kengät tai vaikka alusvaatteet, jos tarvitset, Sahamies sanoo.

Päiväkeskuksen työntekijät saavat erityiskiitosta.

– He auttavat joka asiassa niin pitkälle kuin pystyvät, ja jos eivät pysty, he osaavat ohjata oikeaan paikkaan.

Anu Sahamies peilaa Sami ja Samatha Hämäläisen arkea omaan kokemukseensa.

– Oli se rankkaa. Päivystysmajoituksesta täytyy lähteä aamulla kymmeneen mennessä pihalle ja sitten saada se päivä jotenkin kulumaan.

Sahamies kertoo yöpyneensä usein myös kavereiden luona. Se ei toiminut pidemmän päälle.

– Siinä tulee pian sellainen olo, että anteeksi kun olen olemassa, hän sanoo.

Lopulta hänkin kulki illasta toiseen samaan päivystysmajoitukseen.

Sahamies on vastikään muuttanut omaan asuntoon.

– Se on sellainen pieni yksiö, mutta se on mun oma koti. Olen laittanut sinne tauluja seinälle ja sisustanut. On oma sänky, pussilakanat ja kunnon peitot. Oma rauha, hän kertoo.

Ihmiset ovat löytäneet Tuulensuojaan

Lahden Sininauhasäätiön päiväkeskus Tuulensuoja avattiin toukokuussa 2022. Viime vuonna kävijöitä oli keskimäärin 16 päivässä. Tänä vuonna kävijöitä on ollut lähes tuplaten.

Hanketyöntekijä Antti Lahtinen ei näe asunnottomuuden juurikaan muuttuneen tai kasvaneen Lahdessa kuluneen vuoden aikana.

– Kävijämäärä on lisääntynyt sitä mukaa, kun paikka on tullut kävijöille tutummaksi, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Antti Lahtinen on työskennellyt Päiväkeskus Tuulensuojassa sen avaamisesta saakka. Kuva: Jarno Kajova / Yle

Lahtisen mukaan toinen kävijämäärän kasvua selittävä syy on Tuulensuojan kanssa samaan rakennukseen viime talvena muuttanut Terveysneuvontapiste Jelppi.

– Jaamme aika paljon samaa asiakaskuntaa keskenämme, Lahtinen sanoo.

Tuulensuojassa on omat lepohuoneet miehille ja naisille.

– Päivittäin useat ihmiset nukkuvat meidän tiloissa. Joka päivä noin viidestä kymmeneen ihmistä ottaa jonkinlaisen päivälevon meillä, Lahtinen sanoo.

Moni tarvitsee pyykkihuoltoa.

– Monella ei välttämättä ole muuta omaisuutta kuin päällä olevat vaatteet, jotka on helppo jättää pyykkiin ja ottaa meidän lahjoitusvaatevarastosta uudet päälle, Lahtinen sanoo.

Tuulensuojan aamupala on myös hyvin suosittu.

– Meillä on joka päivä tarjolla pientä purtavaa ja kahvia, jotta ei tarvitse aivan tyhjin vatsoin olla.