Vastaamon tietomurrosta epäilty Aleksanteri Kivimäki sai syytteen yrityksestä kiristää kymmeniä tuhansia ihmisiä törkeästi – katso suora lähetys

Syyttäjä on nostanut syytteen Vastaamon tietomurtojutussa. Tutkintavankeudessa istuva Aleksanteri Kivimäki sai syytteen törkeästä kiristyksestä ja sen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta sekä törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Epäilty on aiemmin käyttänyt nimeä Julius Kivimäki. Kivimäki on esitutkinnan aikana kertonut kiistävänsä epäilyt.

Syyttäjälaitos tiedottaa asiasta kello 10. Yle lähettää tilaisuuden suorana tässä jutussa.

Tietomurron uhriksi joutui yli 33 000 Vastaamon asiakasta, joiden terapiaistuntojen muistiinpanot tietomurtaja julkaisi internetissä. Heistä yli 21 000 teki rikosilmoituksen.

Törkeän kiristyksen yrityksessä asianomistajia on noin 21 000. Törkeässä yksityiselämää loukkaavassa tiedonlevittämisessä heitä on noin 9 600. Törkeässä kiristyksessä asianomistajia on 20.

Törkeän kiristyksen ja törkeän kiristyksen yrityksen määrittelee tässä tapauksessa se, maksoiko uhri kiristäjälle vai ei.

Käräjäoikeus on määrännyt asianomistajien henkilöllisyyden pidettäväksi salassa, koska oikeudenkäynnissä on kysymys erityisen arkaluonteisista yksityiselämään liittyvistä seikoista.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus kertoo, että asian pääkäsittely alkaa 13. marraskuuta 2023 ja jatkuu helmikuun loppuun 2024. Käräjäoikeuden mukaan asiakokonaisuus on poikkeuksellinen niin sisältönsä kuin mittakaavansa suhteen.

Käsittely vaatii käräjäoikeudelta erityisiä toimenpiteitä, jotta syytteet saadaan käsitellyksi lain mukaisessa määräajassa.

Poikkeuksellisen laaja rikosjuttu

Asianomistajista viitisensataa on ilmoittanut ennakkoon, että he haluavat osallistua mahdolliseen pääkäsittelyyn.

Vastaamon tietomurto tuli julki lokakuussa 2020, kun tietomurtaja alkoi kiristää ensin Vastaamoa ja sitten yksittäisiä asiakkaita. Lopulta tietovuotaja julkisti koko varastamansa potilastietokannan Tor-verkossa.

Pitkän esitutkinnan päätteeksi poliisi pääsi epäilemänsä tekijän jäljille. Helmikuussa 2023 Kivimäki otettiin kiinni Ranskassa ja luovutettiin Suomeen.

Kivimäki vangittiin helmikuun lopulla todennäköisin syin epäiltynä muun muassa törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Päivitys 18.10.2023 klo 9.20: Jutun ensiversioon on päivitetty lisätietoja syytteiden sisällöstä.