Yksi ei joudu enää bussimatkoille, toinen uskalsi ostaa kodin, kolmas pohtii paluumuuttoa – tätä uusi junayhteys Hankoon merkitsee

Tähän saakka junaa Hankoon on täytynyt vaihtaa Karjaalla, ja viimeiset pari vuotta Karjaan ja Hangon väliä on liikennöity busseilla.

Tiina Schreck kävelee Hangon juna-aseman pihan poikki kahden karkeakarvaisen kaniinimäyräkoiransa Felician ja Simonen kanssa.

Asema on remontoitu asuinkäyttöön, joten esimerkiksi matkalippuja sieltä ei enää saa, mutta raideyhteydet kohenevat pian.

Hangon ja Helsingin välille tulee suora junayhteys vuodenvaihteessa, kun Hangon ja Hyvinkään välisen junaradan sähköistysurakka valmistuu.

Rataosuus täytti juuri 150 vuotta, ja sähköjä radalle on odotettu ja toivottu pitkään. Sähköistäminen mahdollistaa dieselvetureiden korvaamisen sähkövetureilla kyseisellä rataosuudella.

Hangon juna-aseman naapurissa asuvalla Schreckillä ei ole autoa, joten hän matkustaa junalla usein esimerkiksi Tammisaareen ja Helsinkiin, välillä myös Kemiin saakka.

Tiina Schreck matkustaa usein junalla koiriensa Felician ja Simonen kanssa. Taustalla näkyvä asemarakennus on kunnostettu asuinkäyttöön, joten matkaliput ostetaan automaatista.

Karjaan ja Hangon väliä on liikennöity yli kahden vuoden ajan junan sijaan busseilla juuri sähköistystöiden takia. Bussit ovat olleet usein täynnä.

– On se aika raskasta mennä bussilla. Vaihtaa kamoineen, koirineen päivineen bussista junaan ja sama takaisin. Joskus on ollut niin täyttä, että bussissa on täytynyt istua yhdellä penkillä koirien ja kassien kanssa eli ahdasta on ollut, Schreck kuvailee.

Aluksi pari päivittäistä vuoroa suuntaansa

Hangon ja Karjaan välinen junaliikenne hoituu vuodenvaihteesta lähtien esteettömällä lähijunakalustolla edellyttäen, että sähköistysurakka on valmistunut.

Junavuoroilta on jatkoyhteys sekä Turun että Helsingin suuntaan.

Osa junavuoroista, näillä näkymin kaksi vuoroa päivässä molempiin suuntiin, ajetaan suoraan Hangosta Helsinkiin ja takaisin, mutta ei kuitenkaan vilkkaimpana työmatka-aikana.

VR:lle on tulossa uutta junakalustoa vuonna 2026. Niiden myötä myös Helsingin ja Hangon välille voisi VR:n arvion mukaan tulla entistä useampia suoria junavuoroja, rahoituksesta riippuen.

Helsingin Pasilassa asuva ja Vallilassa työskentelevä Juha Hätinen on asunut aikanaan Hangossa 20 vuotta ja pitää paluumuuttoa mahdollisena kohenevien junayhteyksien myötä: "Kyllä se saa harkitsemaan Hankoon muuttamista."

Matka-aika sekä vaihdollisella että vaihdottomalla junayhteydellä on suurin piirtein sama, vajaat pari tuntia.

Suora lähijuna voi pysähtyä Karjaan ja Helsingin välillä kaukojunaa useammilla asemilla, eli myös Inkoossa, Siuntiossa, Kirkkonummella ja Espoon keskuksessa.

– Mikä olisi ihanampaa kuin lähteä tästä junalla ja nousta Helsingissä pois. Se vaihtaminen on hankalaa varsinkin liikuntarajoitteisille ihmisille, Schreck muistuttaa.

Yhteys saattaa nopeutua entisestään Karjaan ja Espoon Kauklahden välisen rataosuuden kunnostamisen myötä. Rataosuuden kehittämissuunnitelman tekemiseen on osoitettu 80 miljoonan euron määräraha valtion ensi vuoden budjetista.

Hangon ja Hyvinkään välisen junaradan sähköistäminen taas paitsi kohentaa henkilöliikenteen yhteyksiä myös parantaa liikenneturvallisuutta, kun rataosuudelta poistuu parikymmentä tasoristeystä.

Hyvinkään ja Hangon välisen junaradan sähköistäminen tuo Hangon ja Helsingin välille mahdollisuuden suoriin junayhteyksiin ilman junanvaihtoa Karjaalla. Vaihdollisilta vuoroilta on edelleen jatkoyhteys sekä Helsingin että Turun suuntaan. Hyvinkään ja Karjaan välillä kulkee vain tavaraliikennettä.

Hangon väkiluku laskee edelleen

Hanko on ollut jo pitkään suosittu kesäkaupunki, etätyöskentelykohde ja vapaa-ajanviettopaikka. Hangon asukasluku näyttää silti jälleen tänä vuonna laskevan syntyvyyden ja kuolleisuuden epäsuhdan takia.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Hangon asukasluku oli elokuun lopussa 7 812. Vuotta aikaisemmin se oli 7 892 henkeä.

Kaupungin muuttoliike kääntyi sen sijaan voitolliseksi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin.

Fiskarsissa ja Helsingissä työskentelevä ja toistaiseksi vielä Nuuksiossa asuva Jenni Roininen on ostanut talon Hangosta vuosi sitten. Kohenevat raideliikenneyhteydet olivat painava syy ostopäätöksen tekemiseen. Roininen haluaa, että sekä perheen lapset että ystävät pääsevät helposti kyläilemään Hankoon.

Esimerkiksi Tiina Schreck muutti Helsingin ydinkeskustasta Hankoon kolme vuotta sitten, eikä ole katunut ratkaisuaan hetkeäkään.

– Tämä on tosi kiva kaupunki, olen ollut täällä lähes koko elämäni ajan. Lähtö tuntui hyvältä. Täällä on ihan hirveästi kavereita ja nykyään myös tosi paljon tekemistä ympäri vuoden.

