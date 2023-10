Vahingossa rästiin jäänyt lasku vei suurperheeltä asunnon – nykyinen hallitus voi suistaa tilanteen raiteiltaan, pelkäävät asiantuntijat

Brita Orenius joutui perheineen tyhjän päälle, kun perheyritys meni konkurssiin. Asunto löytyi lopulta monen mutkan kautta. Omista kokemuksistaan viisastuneena Orenius on auttanut monia asunnottomuudesta kärsiviä. Video Kirsi Matson-Mäkelä/Yle.

Kun hallitus leikkaa sosiaaliturvaa ja vähentää kohtuuhintaista asuntorakentamista, asunnottomuus voi lisääntyä. Asiantuntija on huolissaan siitä, miten hyvinvointialueilla suhtaudutaan asunnottomuuteen.

Epähuomiossa maksamatta jäänyt päivähoitolasku oli viimeinen niitti. Brita Oreniuksen seitsenhenkinen perhe joutui asunnottomaksi, kun hän menetti luottotietonsa maksamattoman laskun vuoksi.

Perhe oli myynyt omakotitalonsa ja muuttamassa vuokra-asuntoon, mutta ilman luottotietoja se ei onnistunut. He päätyivät asumaan kesämökille, josta vanhemmat kuskasivat lapsia kouluun 80 kilometrin päähän Tampereelle.

– Kun aloimme olla tosi epätoivoisia, laitoin seurakunnille viestin, että löytyisikö sieltä jotain paikkaa. Yllättäen meitä sitten pyydettiinkin katsomaan asuntoja, Orenius muistelee.

Seurakunnan kautta löytynyt koti oli Oreniuksen mukaan viisinkertainen lottovoitto. Sen jälkeen myös muut asiat alkoivat järjestyä.

Katkeaako hyvä kehitys?

Suomessa oli viime vuoden lopussa 3 686 yksinelävää asunnotonta. Asunnottomien perheiden ja pariskuntien määrä oli 155 ja pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133. Tiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran kunnilta keräämiin tietoihin.

Luvut ovat parantuneet viime vuosina, ja Suomi on ollut pitkään ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on saatu laskemaan. Nyt pelkona on, että hallituksen toimien vuoksi hyvä kehitys katkeaa ja asunnottomuus voi kääntyä jopa nousuun.

Avaa kuvien katselu Maria Degermanin mielestä asunnottomuudesta pitäisi puhua muulloinkin kuin asunnottomien yönä 17. lokakuuta. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Asiantuntijat ovat huolissaan erityisesti sosiaaliturvan, muun muassa asumistuen ja toimeentulotuen, leikkauksista.

– Kun samaan aikaan myös kaikki kustannukset ovat nousussa, tämä tulee näkymään pienituloisten ihmisten elämässä ja lisäämään asunnottomuuden uhkaa, sanoo Y-säätiön erityissuunnittelija Maria Degerman.

Paperilla monet asuntopolitiikan tavoitteet näyttävät hyviltä, mutta valitut keinot eivät välttämättä edistä niiden toteutumista, sanoo KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkonen. KOVA on kohtuuhintaisten vuokratalojen ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestö.

Parkkosen mukaan esimerkiksi korkotukilainavaltuuden pienentäminen ja kymmenen vuoden korkotukimallin suosiminen vähentävät kohtuuhintaista asuntorakentamista. Myös asumisoikeusasuntojen uudistuotannon lopettaminen on ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa.

– Nykyisillä politiikkatoimilla asunnottomuutta ei saada poistettua, Parkkonen tiivistää.

Asunto ensin ja sitten tukea

Suomalaista asunnottomuustyötä on ohjannut pitkään asunto ensin -periaate. Se lähtee siitä, että ensimmäinen asunnottomalle ihmiselle tarjottava tuki on oma asunto.

Avaa kuvien katselu Jouni Parkkonen on huolissaan siitä, että asunnottomuuden poistamiseksi tehdyt toimet vesittyvät leikkausten myötä. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Uusilla hyvinvointialueilla suhtautuminen asunnottomuuden hoitoon vaihtelee Maria Degermanin mukaan paljon. Jollain alueilla ajatellaan, että asunto olisi palkinto jostain ja asunnottoman ihmisen pitäisi pysyä tietyissä tavoitteissa ennen sen saamista.

– Tämä on jännä ajattelutapa. Itsekin asetan monesti itselleni tavoitteita, joihin en kuitenkaan pääse. Mutta asunnottomia voidaan rangaista siitä, että he eivät pysy tavoitteessa, ja palauttaa heidät sinne portaiden alkupäähän.

Pelkkä asuntokaan ei riitä, vaan ihmisellä pitää olla oikeus myös tarvitsemaansa tukeen. Ilman tukea jäänyt ihminen voi päätyä erikoissairaanhoitoon tai päivystykseen ja se on usein kalliimpaa, Degerman muistuttaa.

– Olisi tärkeää ymmärtää, että asunnottomuus ei ole ominaisuus vaan elämäntilanne. Tällaisessa kriittisessä elämäntilanteessa palveluiden ja tukien pitäisi olla saavutettavissa helposti.

Kokemusasiantuntijana toimiva Brita Orenius näkee, että asunnottomuuden ehkäisemisessä monialainen yhteistyö on tärkeää. Siinä on kuitenkin vielä työsarkaa.

– Luulen, että tahtotilaa on. Mutta yhteiskunnassa on niin paljon asioita myllerryksessä, että se niin hakee vielä paikkaansa.

