Näin kotitalousvähennyksen voi maksimoida hoiva- ja siivouspalveluista

Joululahjalista voisi olla tällainenkin. Isomummolle avustaja ulkoilu- ja kauppareissuille, vaarille verenpaineen- ja verensokerin mittausta sekä fysioterapiaa, puolison äidille kotisiivousta. Kaikki tämä on tarjolla 60 prosentin ”verovähennysalennuksella” ainakin vielä ensi vuoden.

Hallitus on esittänyt, että vuodesta 2022 voimassa ollutta korotusta kotitalousvähennyksen enimmäismäärään ja prosenttiosuuteen jatketaan ensi vuodelle. Lisäksi kotitalousvähennys laajenee fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluihin.

Korotus koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä.

– Odotukseni on, että näiden palvelujen kysyntä ei ole ehtinyt kokeilun aikana lisääntyä merkittävästi. Suomessa on aika vahva itse tekemisen kulttuuri, joten muutokset ovat hitaita. Pidänkin ihan perusteltuna, että kokeilua jatketaan varsinkin, kun tilastotietoa kaksi vuotta voimassa olleen korotetun kotitalousvähennyksen vaikutuksista ei vielä edes ole, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus.

Korotetussa kotitalousvähennyksessä verovähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa vuodessa per henkilö. Työkorvauksista vähennettävä osuus on 60 prosenttia ja palkoista 30 prosenttia. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.

Myös öljylämmityksestä luopumista tuetaan korotetun huojennussäännöksen mukaisesti eli enintään 3 500 euron rajaan saakka viimeisen kerran vuonna 2027. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden, kuten remonttien, osalta kotitalousvähennys säilyy ennallaan eli 2 250 eurossa vuodessa per henkilö.

Tuntitaksat puolittuvat

Korotetun vähennyksen avulla yritetään kannustaa heitä, joilla varaa on, hankkimaan palveluja kotiin itse ja parantamaan siten työllisyyttä. Arkea helpottavat palvelut on nähty myös yhtenä mahdollisuutena edistää ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään.

– Kyllä siivous-, hoito- ja hoivapuolen palvelujen kasvulle on potentiaalia. Tätä on tärkeää painottaa Suomessa jatkossakin, jotta ikäihmiset pärjäävät pidempään kotona esimerkiksi ilman yhteiskunnan täys- tai puolipäiväistä hoitoa, Brotherus sanoo.

Kasvun varaa palveluissa tosiaan olisi, sillä vuonna 2020 käytetyistä vähennyksistä vain viidennes liittyi kotitalous-, hoito- ja hoivapalveluihin. Loput liittyivät remonttitöihin.

Tilastoja koti- ja hoivapalvelujen käytön mahdollisesta kasvusta kaksi vuotta voimassa olleen korotuksen jälkeen ei vielä ole, mutta esimerkiksi Uudellamaalla toimiva Siivous- ja hoivapalvelu Hehkussa on huomattu korotuksen lisänneen kysyntää.

– On aika paljon tullut uusia asiakkaita ja epäilen, että on pitkälti tulleet tämän takia. Korotuksen myötä tuntihinnat käytännössä noin puolittuvat, sanoo yrittäjä Arja Matilainen Siivous- ja hoivapalvelu Hehkusta.

Perheet ja ikäihmiset ovat ostaneet itselleen tai omaiset heille etenkin siivouspalvelua. Jonkin verran on ollut kysyntää myös yksityisten tarjoamille hoito- ja hoivapalveluille.

– Useimmin se alkaa siitä, että tarvitaan kylvetysapua. Jos kunto huononee, niin sitten voidaan ostaa ihan päivittäistä apua eli aamupalojen laittoa, pukemista ja lääkityksen seurantaa, Matilainen sanoo.

Vähennyksen saamisen keinoja helpotettu

Yleensä nämä palvelut maksaa tilaaja ja palvelun käyttäjä itse ja kuittaa samalla itselleen myös verovähennyksen.

Verohallinnosta vinkataan, että kuittien keräämisen ja kertakirjaamisen vaivaa vähentäisi se, että tekisi heti laskun maksun jälkeen ilmoituksen kotitalousvähennyksestä OmaVero-palveluun.

Pitkin vuotta tehdyt ilmoitukset säilyvät kyllä verottajalla tallessa.

– Näin vähennyksen voi pyytää verokortille tai halutessaan jättää sen vain ilmoitustietona sisään seuraavaa esitäytettyä veroilmoitusta varten. Ajoissa ilmoittaminen varmistaa, että verotuksen päättymisajankohta ei myöhenny ainakaan siksi, että vähennykset tehdään viime hetkellä. Mitä aikaisemmin verotus päättyy, sitä aikaisemmin veronpalautuksen saa itselleen, vinkkaa johtava veroasiantuntija Atso Kiuru Verohallinnosta.

Monella ikäihmisellä kunto tai digitaidot eivät kuitenkaan aina riitä edes palvelun tilaamiseen saati OmaVero-palvelussa asioimiseen. Viranomaisilla onkin vahva epäilys siitä, että hyvityksiä jää monelta hakematta ja palautuksia siten saamatta.

– Heillä saattaa olla kuitteja tallessa, mutta kun ne pitäisi kerätä yhteen ja ilmoittaa veroilmoitukseen, työ voi jäädä siihen ja verovähennys saamatta.

OmaVero -ilmoituksen tekijän voi jopa valtuuttaa tehtävään Suomi.fi-palvelun kautta.

– Sekin on mahdollista, että edelleen digitaitoiset vanhemmat antavat Suomi.fi:n kautta esimerkiksi lapselleen valtuudet veroasioiden hoitamiseen, sanoo Kiuru.

Kotitalousvähennyksen saamista on myös yritetty helpottaa niin, että tiedon verottajalle hoitaa palveluyrittäjä.

– Tästä vuodesta alkaen yrityksillä on ollut mahdollisuus ilmoittaa tiedot asiakkaansa puolesta, jos yritys on ottanut ohjelman käyttöönsä ilmoittamista varten. Jos yrittäjä ja asiakas ovat sopineet, että yritys ilmoittaa tiedot Verohallintoon, ne näkyvät valmiina OmaVerossa, Kiuru sanoo.

Asiakkaalla on kuitenkin viime kädessä vastuu tietojen paikkansapitävyydestä.

Kotitalousvähennyksiä voi yhdistää

Palvelun voi myös tilata ja ostaa vaikkapa ikääntyneille vanhemmilleen.

– Palvelu on mahdollista tilata vaikka omille vanhemmilleen, maksaa se ja pyytää vähennyksen omaan verotukseensa. Tämähän on se pääsääntö, että maksaja voi pyytää vähennyksen. Toki täytyy olla aina perusteet olemassa, Kiuru sanoo.

Toiselle hankitusta palvelusta saatu verovähennys pienentää maksajan omaa vähennyspottia. Jos on aikeissa tehdä samana vuonna itselle remonttia ja ostaa myös itselle siivousta, katto verovähennykselle tulee siis nopeammin vastaan.

Parhaimmillaan perhe voi silti kuitata itselleen 7000 euron veroedun. Se on mahdollista myös yhdistämällä eri kotitalousvähennyksiä.

– Kyllähän se on mahdollista. Jos molemmat puolisot ovat osallistuneet oman kotinsa remonttiin, jossa puolisoiden remontoidessa kotiaan maksimiraja tulee vastaan 2250 eurossa per henkilö ja kahdelta 4500 eurossa, ja jos on taloudellisia mahdollisuuksia, niin vanhemmille tai isovanhemmille voi vielä hankkia korotetulla katolla siivousta- ja hoivapalveluja sinne 7000 euroon saakka, jos molemmat puolisot maksavat ostettuja palveluja, sanoo Kiuru.

Verohallinnon sivulla on kattava lista mihin koti- ja hoivatöihin kotitalousvähennystä saa ja mihin ei.

Verohallinnon sivulla olevalla laskurilla voi tarkistaa miten paljon mistäkin palvelusta- ja työstä saa vähennystä.

Valtiovarainministeriö ehdotti elokuussa 2021 kotitalousvähennyksen korottamista kotitaloustyössä sekä hoiva- ja hoitotyössä kaksivuotisessa kokeilussa 2 250 eurosta 3 500 euroon. Samalla korvausprosentti nousee neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen.