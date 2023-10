Lapsuudessa alkanut päihdekierre vei Jani Virtasen asunnottomuuteen – nyt hän kannustaa muita avun pariin: ”Taistele, veli tai sisko”

– Mietin tänään herätessäni, kuinka kiitollinen olen tätä elämää kohtaan. Saan herätä omasta sängystä. Saan tehdä aamupalaa omassa asunnossa, sanoo mikkeliläinen Jani Virtanen.

Oma sänky ja keittiö eivät ole Virtaselle itsestäänselvyys, sillä kolme vuotta sitten hän päätyi asumaan kadulle.

Pitkä historia huumausaineiden kanssa oli alkanut jo alakoulussa. Virtanen kertoo aloittaneensa päihteiden käytön viidennellä luokalla.

– Kaikki tekivät sitä. Osa kavereistani oli aloittanut jo ensimmäisellä luokalla, ja kaverini äiti tarjosi minulle huumeita, hän kertoo.

Päihderiippuvuus määritti elämää yli 20 vuoden ajan. Lopulta millään muulla ei ollut merkitystä, ei edes asunnolla.

– Syksyllä kolme vuotta sitten lensin ulos päihteettömästä tukiasumismuodosta päihteiden käyttämisen takia. Ajattelin vain, että näin tässä piti käydä, ja mielessä oli seuraava annos.

Vantaalla kasvanut Virtanen vietti syksyn ja talven pääkaupunkiseudun kaduilla ja kavereiden nurkissa. Hän nukkui yleisissä vessoissa, rappukäytävissä ja porttikongeissa.

– Sain istua metrossa ihan yksin. Lähimmät ihmiset olivat kymmenen metrin päässä, vaikka oli ruuhkainen vaunu. Kuntoni oli sellainen, että ei jäänyt epäselväksi, onko jäbälle maistunut, Virtanen sanoo.

Oma asunto järjestyi Mikkelistä

Puoli vuotta asunnottomana sai Virtasen viimein hakemaan apua. Hän pääsi helmikuussa 2021 katkolle Espoossa, josta hänet lähetettiin päihdekuntoutukseen Mikkeliin.

Kuntoutuksen jälkeen Virtanen päätti jäädä kaupunkiin. Hän muutti ensin saman katon alle kaverinsa kanssa ja haki sitten omaa asuntoa.

Nyt päihteetöntä elämää on takana kaksi ja puoli vuotta. Ajatus asunnottomuudesta tuntuu Virtasesta jo oudolta.

– En pysty tänä päivänä mitenkään kuvittelemaan elämää ilman omaa asuntoa, ja että minä olen ollut sellaisessa tilanteessa.

”Riippuvuus saa perusasiat unohtumaan”

Virtasen kohdalla asunnottomuuteen johti päihdeongelma. Hän uskoo, että päihteet jossain muodossa ovat Suomessa yleisin syy asunnottomuuteen.

– Koen, että asioiden priorisointi muuttuu todella sairaaksi, kun tarkoitus on vain päihdyttää itsensä. Perusasiat, kuten oma terveys ja asunto, unohtuvat.

Yhteiskunta tekee Virtasen mielestä jo paljon asunnottomuuden korjaamiseksi. Omalla kohdallaan hän kokee, että apua kyllä tarjottiin, mutta ongelma oli oma asenne.

– On tosi paljon ihmisiä, jotka haluavat auttaa ja joilla on mahdollisuus tehdä asioita, mutta jos asiakas ei ole valmis ottamaan apua vastaan, se on mahdoton toteuttaa.

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Virtasen elämä on muuttunut paljon. Siihen tottuminen ei aina tunnu helpolta.

– On vaikeaa ajatella, että tällaista elämä on, koska olen niin pienestä saakka elänyt nurjalla puolella. Olen nähnyt sellaista maailmaa, mitä tavikset eivät ikinä näe. Sitten olen ländännyt tänne, ja olen tajunnut, että täällä on ihan hyvä olla ja täällä on hyviä ihmisiä.

Ihmisille, jotka ovat nyt asunnottomia, Virtanen haluaa toivottaa voimia.

– Taistele veli tai sisko. Se ei ole mikään elinkautinen, sinne ei tarvitse jäädä. Se vaatii paljon duunia, mutta se on mahdollista. Täällä on ihmisiä, jotka haluavat auttaa, kun heille antaa mahdollisuuden.