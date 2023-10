Taistelussa Fosenin tuulimyllyjä vastaan pyydettiin kuninkaaltakin apua – kuukausia kestäneessä mielenosoitusten sarjassa otettiin aikalisä

Fosenniemeen rakennetun tuulimyllypuiston on todettu rikkovan saamelaisten oikeuksia jo kaksi vuotta sitten.

Kaksi vuotta sitten Norjan korkein oikeus totesi eteläsaamelaisten alueelle Fosenniemeen rakennetun tuulimyllypuiston olevan luvaton. Tuulimyllypuiston toimintaa oikeuden päätös ei kuitenkaan pysäyttänyt.

Lukuisilla mielenilmauksilla ja tukimielenosoituksilla on nostettu esiin, että tuulivoimalat pyörivät ilman lainvoimaa ja ne lisäksi rikkovat saamelaisten ihmisoikeuksia.

Useiden mielenosoitusten sarjan viimeisin tapahtuma nähtiin Oslossa, jossa osoitettiin usean päivän ajan mieltä Fosenin tuulimyllyjä vastaan. Tapahtumat huipentuivat maanantaina 16. lokakuuta saamelaisnuorten vierailuun kuninkaan ja kruunuprinssin luona.

Mielenosoitus Oslossa suurkäräjillä alkoi keskiviikkona 11. päivä lokakuuta. Paikalle kokoontui useita satoja mielenosoittajia. Paikanpäällä oli myös ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Osa mielenosoittajista päätti yöpyä suurkäräjillä ja kertoivat lähtevänsä pois ainoastaan väkipakolla. Keskiviikkoiltana heidät kannettiin norjalaisten poliisien toimesta yksitellen pois suurkäräjiltä.

Kaksi vuotta jatkunut taistelu tuulimyllyjä vastaan vaatinut veronsa

Norjan saamelaisten valtakunnallinen yhdistyksen johtaja Beaska Niillas vietti miltei viikon Oslossa organisoimassa mielenosoitusta. Hän neuvoo ja suosittelee jokaista antamaan itselleen luvan levähtää. Luovuttaa ei kuitenkaan pidä, hän muistuttaa.

– Tiedämme hyvin, että nyt meidän täytyy vähän hengähtää. Nämä asiat odottavat meitä ja jatkamme niiden parissa työskentelyä kun olemme vähän levähtäneet.

Norjan öljy- ja energiaministeri Terje Aasland kertoi NRK:le toivovansa että Fosenasiaan löytyy ratkaisu ennen kuin 1000 päivää on kulunut korkeimman oikeuden tuomiosta.

”Meidän oikeuksia ei kunnioiteta”

Fosenniemi sijaitsee Keski-Norjassa lähellä Trondheimiä, ja se on porosaamelaisten tärkeä talvilaidunalue. Norjan korkeimman oikeuden antaman tuomion mukaan tuulimyllyt rikkovat saamelaisten oikeutta harjoittaa omaa elinkeinoaan ja kulttuuriaan. Myös Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän vastainen komitea on lausunut asiasta.

Saamelaiset eivät suostu oikeuksiensa polkemiseen eivätkä Norjan valtion välinpitämättömyyteen.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat sitoivat itsensä kettingein Statkraft energiayhtiön pääkonttorin eteen sekä Norjan öljy- ja energiaministeriön ulkopuolelle. Kuva: Dragan Cubrilo/ NRK

Koutokeinolainen Mihkkal Hætta majaili kuluneet viisi viikkoa Norjan suurkäräjien edessä laavussa Oslossa muistuttamassa Norjan poliitikkoja ja viranomaisia Fosenin asiasta.

Viime viikolla saamelaisnuoret kutsuivat kaikki saamelaiset Osloon näyttämään mieltä Fosenniemen tuulimyllyjä vastaan. Lisäksi Trondheimissä, Helsingissä ja Tromssassa järjestettiin tukimielenosoituksia.

Helsingin tukimielenosoitukseen osallistunut saamelainen Inka Musta näkee, että Fosenniemen tuulimyllypuiston vastustaminen on kaikkien saamelaisten yhteinen asia.

– Suomessa, Ruotsissa ja myös Norjassa on se tilanne, ettei saamelaisilla ole mahdollisuutta vaikuttaa maankäyttöön riittävästi ja meidän oikeuksia ei kunnioiteta. Ja tietenkin lakien suhteen on vielä paljon ongelmia, niiden tulisi parantua, sanoo Musta.

Mieltä osoitettiin ensimmäisen kerran jo helmikuussa Oslossa. Maaliskuussa Norjan valtio pyysi anteeksi saamelaisilta, ja alkoi selvittää asiaa. Tuulimyllyt pyörivät yhtä Fosenniemmessä, eikä mitään konkreettisia toimia ole asian suhteen tehty.

Saamelaisnuoret kuninkaallisessa linnassa

Perjantaina 13.10. mielenosoittajat vetosivat Norjan kuningas Haraldiin ja pyysivät kirjeellä audienssia kuninkaalliseen linnaan. Maanantaina seitsemän saamelaisnuorta tapasi kuninkaan ja kruununprinssi Haakonin.

Avaa kuvien katselu Maanantaina seitsemän saamelaisnuorta tapasi Norjan kuninkaan ja kruunuprinssin kuninkaallisessa linnassa. Nuoret olivat pukeneet saamenpuvut nurinpäin. Tämä on saamelainen tapa ilmaista jonkun asian vastustamista. Kuva: Simen Løvberg Sund / Norjan hovi

Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti oli yksi niistä saamelaisnuorista, joka osallistui tapaamiseen. Laitin mukaan heidät otettiin hyvin vastaan.

– Mehän tiesimme sen, että ne konkreettiset asiat, mitä he voivat tehdä, on todella vähän, mutta vielä tärkeämpää oli se, että tapaaminen oli ihmiseltä toiselle. Koimme, että he tunsivat sen taakan ja väsymyksen, mitä tämä koko ryhmä ja Fosenin saamelaiset ovat kokeneet läpi tämän taistelun. Tapaamisessa oli paljon tunteita pinnassa.

Suomessa Helsingin tukimielenosoitukseen osallistui useita kymmeniä henkilöitä puolustamaan ja tukemaan Fosenniemen saamelaisia ja mielenosoittajia Oslossa.