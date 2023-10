Sydäninfarkti halutaan jatkossa tunnistaa entistä nopeammin – Turun yliopistossa kehitetään uutta laboratoriotestiä

Sydäninfarktipotilaat tulisi tunnistaa mahdollisimman nopeasti, koska hoidon ennuste on sitä parempi mitä nopeammin sydäninfarktia aletaan hoitaa.

Turun yliopisto testaa uudenlaisella laboratoriotestillä pian yli 2000 potilasnäytettä, jotta sydäninfarktipotilaat tunnistetaan jatkossa nopeammin ja tarkemmin.

Yliopistossa on kehitetty uudenlainen testi, joka voi auttaa tiedotteen mukaan tunnistamaan sydäninfarktipotilaat tarkemmin ja näin parantaa potilaiden hoitoa.

Turun yliopiston tiedotteen mukaan sydäninfarkti tulisi tunnistaa mahdollisimman nopeasti, koska hoidon ennuste on sitä parempi mitä aiemmin sydäninfarktia aletaan hoitaa. Uudella SuperTROPO-projektilla pyritään nimenomaan nopeuttamaan diagnosointia.

Uusi testi tunnistaa pelkästään troponiinimolekyylit, joiden on havaittu olevan sydäninfarktipotilailla korkeammalla tasolla kuin munuaispotilailla. Business Finland on myöntänyt rahoituksen tutkimusprojektille, jonka kokonaistalousarvio on 700 000 euroa. Tutkimusprojektissa testataan menetelmän toimivuutta laajalla potilasaineistolla.

– SuperTROPO-projektissa tutkitaan näytteet yli 2 000 Turun yliopistolliseen keskussairaalaan sydäninfarktiin viittaavien oireiden takia hakeutuneelta potilaalta. Tavoitteena on osoittaa innovaation toimivuus isommalla aineistolla, kertoo tiedotteessa apulaisprofessori Saara Wittfooth Turun yliopiston bioteknologian laitokselta.

Samalla selvitetään erilaisia mahdollisuuksia innovaation kaupallistamiseen. Turun yliopisto on jättänyt testin toimintaperiaatteeseen liittyen myös patenttihakemuksen.