”Hänellä oli supervoima” – Martti Ahtisaari oli ainutlaatuinen rauhanvälittäjä, sanoo CMI:n toimitusjohtaja

Ukrainan sota. Gazan konflikti. Lisääntyneet vallankaappaukset Afrikassa.

Tässä muutama esimerkki konflikteista, joissa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin toimitusjohtaja Janne Taalas näkee tämän hetken rauhan ylläpitämisen vaikeudet.

– Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana ollaan nähty kehitys, että sodasta on tullut hyväksyttävä tapa ratkaista ongelmia, Taalas totesi Radio Suomen Päivän haastattelussa.

CMI on toiminut rauhanedistäjänä yli kaksi vuosikymmentä. Janne Taalaksen mukaan edesmennyt presidentti ja järjestön perustaja Ahtisaari edusti kaikkea sitä, mitä hyvältä rauhanneuvottelijalta vaaditaan.

– Hänellä oli supervoima, hän pystyi ottamaan ihmiset huomioon, hän pystyi kuuntelemaan ja kohtaamaan ihmisiä. Tätä minä pidän kaikkein tärkeimpänä taitona rauhanneuvotteluissa. On pystyttävä kuuntelemaan ja näkemään ihmiset sellaisina kuin he ovat, Taalas sanoi.

Näiden ominaisuuksien lisäksi Taalas lainasi Ahtisaaren omaa määritelmää rauhanneuvotteluiden taidoista:

– Täytyy olla itsepäinen kuin aasi. Eli pitää vetää asiat loppuun saakka. Se että kuuntelee ihmisiä, ottaa heidät huomioon ja näkee heidän näkökantansa ei riitä. Pitää olla näkemys siitä miten asioissa mennään eteenpäin.

Ahtisaari halusi tehdä rauhanneuvottelusta ammattimaista

Taalaksen mukaan tapa neuvotella rauhasta on muuttunut, eikä Ahtisaaren kaltaisia rauhanvälityshahmoja ei nouse enää esiin.

– Rauhanvälittämisestä on tullut teknisempää, siinä on useita ja usein isoja tiimejä ja paljon erilaisia järjestöjä mukana. Se on ammattimaistunut. Näkisin että olemme menneet institutionaalisempaan suuntaan rauhanneuvotteluissa, Taalas kuvaili.

Taalaksen mukaan rauhanneuvotteluiden ammattimaistuminen oli nimenomaan Ahtisaaren toive ja päämäärä.

– Hän perusti CMI:n juuri sen takia, että rauhan neuvotteleminen, rauhan tekeminen, saadaan ammattimaisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi, Taalas kertoi.

Ahtisaaren näkemys ja neuvot rauhanneuvotteluihin ovat näkyvässä roolissa CMI:n toiminnassa.

– Kun meiltä lähtee tiimi johonkin tilanteeseen, niin se ohje ja muistutus jonka annan heille on, että kuunnelkaa osapuolia. Ja tämä tulee suoraan presidentti Ahtisaarelta, Taalas sanoi.

Tärkeää saada oikeat ihmiset neuvottelupöytään

Taalas korostaa, että rauhanedistäjän roolissa CMI:n tehtävä on tukea konfliktin osapuolia ratkaisun löytämisessä. Ahtisaaren sanojen mukaan se voi joskus vaatia koviakin sanoja ja suoraa puhetta osapuolten välille.

– Tärkeää on kuitenkin muistaa, että osapuolet ovat ne, jotka etsivät rauhaa. CMI ja muut järjestöt tukevat tätä prosessia ja näitä osapuolia, Taalas sanoi.

Maailman katse on nyt vahvasti kohdistunut Ukrainan sotaan ja Gazan konfliktiin. Taalas näkee näissä konflikteissa sekä vaikeuksia että toivoa.

Taalaksen mukaan rauhanneuvotteluiden yksi tehtävä on saada oikeat ihmiset neuvottelupöytään. Pöytään on löydettävä ne ihmiset, jotka haluavat löytää ratkaisuja ja joilla on poliittista kykyä siihen.

Toinen tehtävä on saada osapuolet näkemään tulevaisuuteen. Taalaksen mukaan tämä on Ukrainan sodan yksi haaste.

– Ukrainan tilanteessa osapuolten on lähes mahdotonta miettiä ja nähdä miltä tulevaisuus voisi näyttää, Taalas totesi.

Gazan konfliktissa Taalas näkee Yhdysvaltojen uuden voimakkaan sitoutumisen Lähi-idän kriisin ongelmien ratkaisemiseen toivon kipinänä.

Taalaksen mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin läsnäolo ja lähestyvä presidentti Joe Bidenin vierailu alueella on jotain uutta, mitä ei ole nähty pitkään aikaan.

– Minun on vaikea nähdä, että veriset sotatoimet voisivat alkaa kun Yhdysvaltain presidentti on tulossa maahan ja tämä antaa tilaa diplomatialle ja keskustelulle, Taalas arvioi.

