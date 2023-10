Pikkukaupunki kyllästyi holtittomaan pysäköintiin ja hankki oman pysäköinninvalvojan – haistattelu alkoi heti

Suonenjokinen Pirkko Sidoroff on yksi pysäköinninvalvontaa ihmetelleistä. video: Marianne Mattila / Yle

Pohjoissavolaisesta Suonenjoesta tuli loppukesästä Suomen pienin itsenäinen kaupunki, jossa kunta valvoo pysäköintiä.

Ennen kaupungin pysäköinninvalvonnan alkamista pysäköintiä valvoi poliisi. Valvontaa tehostettiin, koska kaupungin pysäköintikulttuuri oli holtitonta.

– Suonenjoen torilla on ollut useita vaarallisia tilanteita, koska autoja on parkkeerattu hankaliin paikkoihin. Invapaikoilla pidettiin tunnuksettomia autoja. Liikkeiden edessä, joissa oli tunnin tai kahden tunnin pysäköinti, oli autoja parkissa ympäri vuorokauden, kertoo Suonenjoen kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen.

Alle 7 000 asukkaan paikkakunnalla uusi tilanne on herättänyt voimakkaita mielipiteitä.

– Kyllä se suorastaan ihmetytti, mistä tällainen on lähtenyt liikkeelle, kertoo Suonenjoella asuva Pirkko Sidoroff.

Sidoroff arvelee, että pysäköinninvalvonnalla halutaan antaa Suonenjoesta kuva isompana kaupunkina, kuin mitä se on.

Avaa kuvien katselu Kirpputoriyrittäjä muistuttaa kiekosta Suonenjoen Asemakadulla. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kaupunkilaisia on mietityttänyt myös valvonnan hinta ja se, kattavatko siitä saatavat tulot millään tavalla kuluja.

Tähän mennessä Suonenjoki on maksanut pysäköinninvalvonnasta 13 000 euroa. Mukaan on laskettu myös kertaluonteisia kuluja, kuten laitteistoja ja tietojärjestelmän avausmaksu.

Arvion mukaan pysäköinninvalvonta maksaa kaupungille vuosittain noin 18 000 euroa, ja tuloa siitä saadaan vähintään 10 000 euroa.

Pysäköinnintarkastaja työskentelee 20 prosenttisella työajalla

Suonenjoella väärästä pysäköinnistä rapsahtaa 30 euron maksu. Joutokäynnistä maksu on 35 euroa.

Elokuun 9. päivän jälkeen Suonenjoella on annettu yhteensä 85 virhemaksua ja huomautusta.

Pysäköinnintarkastaja tekee työtään osa-aikaisesti 20 prosentin työajalla. Tämän lisäksi tarvitaan pysäköinninvalvoja eli lakimies, joka käsittelee oikaisupyynnöt.

– Pääsääntöisesti kaikki on mennyt hyvin, mutta tarkastaja on saanut osakseen myös haistattelua, Hälinen kertoo.

Yrittäjä Kari Tapio Kallio kertoo kokemuksiaan pysäköinninvalvonnasta. video: Marianne Mattila / Yle

Uusi tilanne on ollut opettelua puolin ja toisin. Kaupunki on saanut palautetta huonoista pysäköintimerkinnöistä.

– Niissä on meillä parannettavaa. Siellä on epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriitaisuuksia. Jossain paikoissa merkki ei näy. Tämä työ on edelleen kesken, Hälinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Aikaisemmin torin pysäköintiä yritettiin hillitä estämällä autojen pääsy isoilla kivenlohkareilla. Kivet otettiin kuitenkin pois palautteen takia. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Valvonnan piiriin kuuluvasta joutokäynnistä on myös tullut paljon palautetta. Moni toivoo, että siihen puututtaisiin.

– Ihmisiä suututtaa, kun autot pidetään käynnissä kauppojen pihalla aivan oven vieressä, Hälinen toteaa.

Kaupungin pysäköinnintarkastaja ei voi kuitenkaan mennä kaupan pihaan ilman kirjallista sopimista.

Pysäköinnintarkastaja kertoo huomanneensa myös osaamattomuutta merkkien tulkinnassa.

– Mutta jo näin lyhyessä ajassa pysäköintikulttuuri on kuitenkin jo parantunut, Hälinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Suonenjoen tekninen johtaja Kimmo Hälinen on käynyt lukuisia keskusteluja pysäköinninvalvonnasta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Suonenjoella sopimus pysäköinninvalvonnasta koskee myös kaupungin vuokrataloyhtiötä. Talojen pihoilla ongelma on ollut autojen jättäminen pelastusteille.

Kaupunki olettaa myös, että lumenpoisto on ensi talvena helpompaa, kun väliaikaisia pysäköintikieltoalueita valvotaan.

Pysäköinninvalvonnan tarpeellisuutta tarkastellaan uudelleen ensi keväänä.