Ruokarobotit saavat pian talvirenkaat alleen ja suuntaavat tuiskuun – katso tilatuimpien tuotteiden kärkikymmenikkö

Ruokarobotteja kulkee jo yhdeksässä Suomen kaupungissa, ja pian koetellaan niiden talvenkestävyyttä.

Keväällä 2022 pääkaupunkiseudulla pidetystä pilottikokeilusta saadut hyvät kokemukset ovat siivittäneet sähköisten ruokakuljettimien suosiota.

Palvelua ainakin toistaiseksi ainoana Suomessa tarjoava S-ryhmä aikoo tarjota robottikuljetuksia läpi tulevan talven.

Liiketoiminnan kehittäjä Tiina Meyer sanoo, että kehitystoimilla vastataan asiakkaiden toiveisiin. Asiakkaat toivovat saavansa ostokset nopeasti kotiin kuljetettuina myös talvella.

Avaa kuvien katselu Tiina Meyer kuvailee, että Suomessa on koettu vasta ruokarobottien ensimmäinen aalto. Tarkoitus on laajentaa palvelua tulevaisuudessa uusille paikkakunnille. Kuva: Anssi Vuohelainen / S-ryhmä

Ensi kerran läpi tuiskun ja tuiverruksen

Ruokarobotit kiinnostavat suomalaisia, ja niiden menoa kuvataan usein kännykällä jaettavaksi sosiaalisen median kanaville.

Esimerkiksi Tiktok-videoilla robotteja näkyy usein pulmatilanteissa, joissa ne suhivat päämäärättömästi edestakaisin ylämäessä tai nököttävät paikoillaan esimerkiksi keskellä autotietä.

Videoiden perusteella voisi kuvitella, että robottien meno on aina takkuista ja ongelmallista.

Niinpä ajatus niiden liikkumisesta Suomen talven haastavissa sääolosuhteissa saa pohtimaan, miten ne tulevat pärjäämään lumen ja liukkauden keskellä.

S-ryhmässä uskotaan, ettei suuria ongelmia tule. Turvallisen ja luotettavan menon takaavat robottien alle asennettavat talvirenkaat.

– Lumen ei pitäisi olla este. Talvirenkailla tulee pitoa enemmän, vakuuttaa Tiina Meyer.

Jos sää äityy kovin pahaksi ja esimerkiksi lunta tulee kunnolla, robotit voidaan ottaa hetkellisesti pois käytöstä.

– Seuraamme tarkasti säätiedotuksia ja reagoimme aina tilanteen mukaan.

Näitä ruokarobotit kuljettavat eniten Maito Banaanit Kananmunat Riisipiirakat (paistopisteestä) Naudan jauheliha Kurkku Miniluumutomaatit Kanasuikaleet Jääsalaatti Energiajuomat Avaa

Suomalaiset ovat ottaneet palvelun omakseen

Ruokarobotti kulkee kaupasta asiakkaalle keskimäärin noin kilometrin matkan. Huonolla säällä tilauksia satelee sitäkin lähempää.

Lyhyelläkin matkalla eteen voi tulla monenlaisia haasteita, joista robotin on selviydyttävä. Matka voi tyssätä tai hidastua esimerkiksi tietyön tai vilkkaan liikenteen vuoksi.

Ruokarobottien onnettomuuksia ei ole raportoitu S-ryhmälle lainkaan, eikä poliiseillakaan ole sellaisista kirjauksia ainakaan Lounais-Suomessa ja Tampereen seudulla.

Robotit oppivat nopeasti ja viestivät toisille roboteille esimerkiksi liikenteen solmukohdista.

Tiina Meyerin mukaan suomalaiset ovat auttavaisia ja tarttuvat nopeasti toimeen, jos näkevät ahdinkoon ajautuneen ruokarobotin.

Kansalaisapu tullee olemaan tärkeässä roolissa myös robottien ensimmäisessä talvessa. Silti lähtöoletus on aina, että robotit selviävät itsenäisesti talvellakin.

– Suomalaiset ovat todella auttavaisia ja se on toki ihan toivottavaakin. Hienosti niitä on tähänkin asti autettu. Kyllä ne välillä saavat itsensä tilanteisiin, joista eivät omin avuin selviä. Saa siis jatkossakin auttaa, jos robotti on kiipelissä tai pyytää apua, Tiina Meyer sanoo.

Keskustele aiheesta. Voit kommentoida 23.10.2023 kello 23:een asti.