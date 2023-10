Juupajoen piiritystilanteen aiheuttanut mies tuomittiin yli kahden vuoden vankeuteen – uhkasi poliiseja väkivallalla ja pahoinpiteli puolisonsa

Aseistautunutta miestä piiritettiin viime tammikuussa tuntien ajan Pirkanmaan Juupajoella. Miehellä on myös aikaisempaa rikostaustaa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut keski-ikäisen miehen kahdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen useista rikoksista.

Rikokset liittyvät tammikuussa tapahtuneeseen Juupajoen piiritystilanteeseen.

Mies tuomittiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, ampuma-aserikoksesta sekä huumausainerikoksesta.

Oikeuden mukaan mies kohdisti puolisoonsa väkivaltaa ja oli käyttänyt pahoinpitelyssä muun muassa teräasetta. Lisäksi mies oli uhannut käyttää väkivaltaa virkatehtäväänsä suorittaneita poliiseja vastaan.

Mies kiisti oikeudessa syytteen törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mies kertoi, ettei muista tapahtumia. Hän myönsi kuitenkin ampuma-ase- ja huumausainerikoksen.

Lisäksi mies tuomittiin eläinsuojelurikoksesta, josta tuomittiin myös hänen puolisonsa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, eli siitä voi vielä valittaa hovioikeuteen.

Iso piiritystilanne

Tapahtumat käynnistyivät 15. tammikuuta, kun poliisi sai kotihälytystehtävän yksityisasuntoon Juupajoelle. Ulkopuolinen henkilö oli tehnyt ilmoituksen lähisuhdeväkivallasta hätäkeskukseen.

Poliisi lähti selvittämään asiaa, jonka jälkeen tilanne muodostui piiritykseksi. Mies oli aseistautunut. Useiden tuntien neuvottelujen jälkeen hänet saatiin rauhallisesti ulos talosta.

Miehellä pitkä rikostausta

Miehellä on aikaisempaa rikostaustaa. Hänet on tuomittu lukuisista rikoksista, muun muassa rattijuopumuksesta, huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja pahoinpitelyistä.

Tuomioita miehellä on Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeuksista, joista osa on vuosituhannen alusta. Osa tapauksista on edennyt Turun hovioikeuteen.

Nyt oikeudessa käsiteltävä piiritystilanne ei ole miehen kohdalla ensimmäinen laatuaan. Kaksi vuotta sitten Juupajoella nähtiin poliisioperaatio, joka muistuttaa tammikuista piiritystä.

Vuoden 2021 lokakuussa hätäkeskus välitti poliisille tehtävän mahdollisesta väkivaltarikoksesta Juupajoella. Kun poliisi saapui paikalle, vammoja saanut uhri ei enää ollut asunnossa. Poliisi eristi alueen, ja mies uhkasi räjäyttää hallussaan olleet räjähdysaineet, jos poliisi ei poistu paikalta.

Piiritys kesti yön yli, ja poliisi sai miehen ulos asunnosta neuvottelemalla.