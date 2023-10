Mies väärensi koronatodistuksia Ruotsissa ja vaihtoi nimeään kolme kertaa – nyt hän työskentelee lääkärinä Suomessa

Svenska Ylen selvitys paljastaa, että Ruotsissa pahoihin ongelmiin joutunut lääkäri työskentelee nyt Suomessa. Mies on tuomittu petoksesta, ja hän on muuttanut nimeään lukuisia kertoja.

Svenska Yle on tutkinut Ruotsissa lupansa menettäneitä lääkäreitä, jotka ovat työskennelleet Suomessa. Selvityksen jälkeen löysimme vielä yhden Ruotsista Suomeen tulleen lääkärin. Hän on vaihtanut nimeään kolme kertaa.

Vuonna 2020 lääkäri alkoi myydä yrityksensä kautta koronatodistuksia Göteborgissa. Mitä nopeammin asiakas halusi todistuksen, sitä enemmän se maksoi. Ongelma oli se, että testejä ei analysoitu laboratoriossa – ne olivat väärennöksiä.

Kun huijaus tuli ilmi vuoden 2021 alussa, lääkäri menetti työnsä Länsi-Ruotsissa sijaitsevan kaupungin sairaalassa. Hän oli suorittanut lääkärintutkinnon kaksi vuotta aikaisemmin Latviassa.

Lääkärillä lupa työskennellä Suomessa

Helmikuussa 2021 mies sai luvan työskennellä Suomessa lääkärinä. Terveydenhuoltoa valvovan Valviran mukaan hän ei kuitenkaan aluksi työskennellyt täällä.

Syyskuussa 2021 mies sai Ruotsissa käräjäoikeudessa tuomion koronatodistusten väärentämisestä. Hovioikeus muutti myöhemmin tuomion ehdolliseksi. Käräjäoikeuden päätöksen tultua, lääkäri pyysi itse Ruotsin terveysviranomaisia perumaan hänen lääkärinlupansa.

Lääkäri muutti kaksi kertaa nimeään vuonna 2022. Vuoden lopulla hän pääsi Suomeen töihin. Lääkäri työskenteli Ahvenanmaalla julkisella puolella.

Vuoden 2023 helmikuussa potilas aavisti, että kaikki ei ole kunnossa ja varoitti ahvenanmaalaisen ÅHS:n johtoa.

”Lääkärillä pitää olla potilaan luottamus”

ÅHS:n johtajaylilääkäri Jun Nagamori alkoi selvittää lääkärin taustoja.

– Hän työskenteli täällä hieman yli kaksi kuukautta, kun saimme kuulla hänen menneisyydestään. Pyrimme nopeasti saamaan hänestä lisätietoja ja kävin hänen kanssaan keskustelun, Nagamori sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Silja Viitala / Yle, Petri Aaltonen / Yle, AOP, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Miehellä on virallinen lupa työskennellä Suomessa lääkärinä. Hän ei syyllistynyt väärinkäytöksiin työskennellessään Ahvenanmaalla, eikä hänestä tehty valituksia.

– Mutta lääkärillä täytyy olla potilaiden luottamus. Sitä on vaikeaa saavuttaa tämänkaltaisella rikollisella taustalla. Sanoin lääkärille, että en näe hänellä tulevaisuutta Ahvenanmaalla. Hän irtisanoutui itse, Nagamori sanoo.

Nagamorin mukaan Ahvenanmaa on rajaseutua, jonne Ruotsia puhuvat lääkärit mielellään tulevat.

– Tämä on houkutteleva alue henkilöille, joiden pitää vältellä paljastumista. Olemme nähneet nimenvaihdoksia ja tilanteita, joissa henkilö itse pyytää ammatinharjoittamisoikeuden epäämistä välttääkseen tutkinnan.

Lääkäristä löytyy johtolanka

Ahvenanmaalta lähdön jälkeen lääkäri vaihtoi jälleen nimeään. Vuoden 2023 syyskuussa mies tuomittiin Ruotsissa vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan vero- ja kirjanpitorikoksista. Hän valitti tuomiosta.

Mies on yhä kirjoilla Ruotsissa, mutta maan viranomaiset eivät ole yrityksistä huolimatta tavoittaneet häntä.

Svenska Yle löysi johtolangan miehestä. Hän on edelleen oikeutettu työskentelemään lääkärinä Suomessa. Väestörekisterin mukaan hänellä on väliaikainen osoite paikassa, jossa on Raaseporin sairaalan majoitustiloja.

Selvisi, että mies on todella työskennellyt Raaseporin sairaalassa. Hänet palkkasi virolaisyritys Medimatkat, joka välittää lääkäreitä.

Maaret Castrén työskentelee toimialajohtajana HUS Akuutissa. Hänen mukaansa HUS on ilmoittanut välitysfirmalle, ettei halua lääkäriä töihin. Lääkärin oli määrä työskennellä tällä viikolla.

– Kun saimme tietää hänen taustastaan, kerroimme, että hän ei voi työskennellä täällä. Hän myönsi todistuksia matkailijoille tietämättä, onko heillä korona vai ei. Se osoittaa, että hän ei ymmärrä, mitä potilaan ja lääkärin välinen luottamus tarkoittaa, Castrén sanoi.

Medimatkojen mukaan lääkäri on työskennellyt Raaseporin sairaalassa vuoden 2023 kesäkuusta saakka ja tehnyt töitä keskimäärin 50 tuntia kuukaudessa. Yritys ei tiennyt, että lääkäri oli syyllistynyt rikoksiin Ruotsissa.

– Tämä oli odottamatonta ja otamme asian hyvin vakavasti. Olemme keskustelleet lääkärin kanssa ja peruuttaneet hänen työvuoronsa Raaseproissa. Lopetimme myös hänen työsuhteensa. Yrityksellemme ei ole tullut valituksia lääkärin työskentelystä, sanoo ylilääkäri Geidi Rajaste Medimatkoilta.

Näin lääkäri kommentoi sähköpostitse Tuomion mukaan myit väärennettyjä koronatodistuksia 2020-2021. Miten kommentoit? Minut tuomittiin ehdolliseen tuomioon ja sakkoihin, vaikka vakuutin syyttömyyttäni. Tuomio ei anna koko kuvaa ammatinharjoittamisestani. Olen hoitanut urani aikana tuhansia potilaita täysin turvallisesti. Sinulla ei ole enää lääkärinlupaa Ruotsissa. Kertoisitko, miksi? Tutkinnan ollessa käynnissä, pystyin työskentelemään Ruotsissa sekä yksityisellä että julkisella puolella. Pyysin vapaaehtoisesti perumaan lupani Ruotsissa, koska päätin, että en enää koskaan työskentele maassa. Suomessa työskentely ilman lääkärilupaa Ruotsissa ei ole rikos. Jokaisessa EU-maassa on omat käytäntönsä ja vaatimuksensa, jotta voi työskennellä terveydenhoidossa. En ole tehnyt rikosta työskentelemällä Suomessa. Mitä ajattelet tilanteesta nyt? Olemme kaikki ihmisiä ja virheitä voi sattua. Tämä ei ole syy päättää uraani. Olen kärsinyt rangaistukseni, vaikka vakuutin syyttömyyttäni, ja hyväksyn vastuuni ja seuraamukset.

Ruotsin päätökset eivät vaikuta Valviraan

Miehellä on yhä täydet oikeudet työskennellä lääkärinä Suomessa.

Rikokset tai hoitovirheet, jotka ovat tapahtuneet Ruotsissa, eivät vaikuta lääkärin oikeuksiin Suomessa. Valvira ei lain mukaan voi viedä lääkärin oikeuksia Ruotsissa tehtyjen päätösten pohjalta.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle, Esa Huuhko / Yle, AOP, kuvitus: Samuli Huttunen / Yle

Tämä on ongelmallista, sanoo Ahvenanmaan terveydenhuollon johtajaylilääkäri Jun Nagamori.

– Oikeuksien ehdot pitäisi olla paremmin koordinoitu Ruotsin ja Suomen välillä. Suuri osa lääketieteen opinnoista on yhdenmukaisia. Viranomaisten pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja olla hereillä toistensa päätöksistä, Nagamori sanoo.

Lopulta selviää, että Valvira on aloittanut kyseisestä lääkäristä selvityksen. Käynnissä oleva selvitys on kuitenkin salainen.

HUSin Maaret Castrén sanoo, että kyseinen lääkäri ei ole aiheuttanut vaaraa potilaille Raaseporissa. Nykyinen tilanne, jossa lupansa Ruotsissa menettänyt lääkäri voi yhä työskennellä Suomessa, sisältää kuitenkin riskejä.

– On kamalaa, että lääkäri voi työskennellä Suomessa, vaikka hän olisi vahingoittanut potilaita Ruotsissa. On aika muuttaa lakia, Castrén sanoo.

Juttua korjattu 11.07: Maaret Castrénin viimeisessä sitaatissa hän puhuu potilaiden vahingoittamisesta Ruotsissa, ei Suomessa.

Juttua korjattu 11.41: Lääkäri ei sanonut menettäneensä lupaansa, kuten häntä aiemmin virheellisesti siteerattiin.