Mistä Gazan sodassa on kysymys – 5 kysymystä ja vastausta

Ovatko Gazassa ja Israelissa käytävän sodan syyt jääneet hämäriksi? Nämä viisi kysymystä ja vastausta kertovat, mistä siinä on kyse.

Uusin konflikti Gazan kaistaa hallitsevan Hamas-järjestön ja Israelin välillä alkoi 7. lokakuuta. Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja ja sen asemiehet tunkeutuivat asutuskeskuksiin Israelissa murhaten ja kaapaten panttivankeja.

Israel on tämän jälkeen vastannut pommittamalla lukuisia kohteita Gazassa ja tiukentamalla alueen sulkua.

Tässä artikkelissa pyrimme selvittämään, mistä Gazan konfliktissa on kysymys.

1. Millainen historiallinen tausta sodalla on?

Niin juutalaisessa kuin kristillisessä perinteessä Välimeren perukkaa eli Palestiinaa on pidetty Jumalan juutalaisille lupaamana maana.

Toisen maailmansodan jälkeen voittajavallat halusivat antaa holokaustissa kärsineille juutalaisille oman valtion, joksi osoitettiin suunnilleen nykyinen Israelin alue. Juutalaisia alkoi muuttaa alueelle, mutta seutua asuttaneita palestiinalaisia ei huomioitu. Heitä pakeni ja israelilaiset myös häätivät heitä pois vuonna 1948 itsenäistyneestä Israelista, jolloin syntyi pakolaisongelma. Se jatkuu edelleen.

Israelin naapurimaat ovat vuosikymmenten aikana hyökänneet Israelia vastaan useita kertoja. Yhdysvaltain vahvalla sotilasavulla Israel on voittanut sodat. Niiden seurauksena on kuitenkin syntynyt tilanne, jossa Israel miehittää Jordanialle kuuluvaa Länsirantaa, Syyrialle kuuluvia Golanin kukkuloita ja piirittää Gazan aluetta.

2 Miten uskonto vaikuttaa konfliktiin?

Jerusalemin kaupunki on uskonnollisesti äärimmäisen tulenarka paikka. Jerusalemissa on paitsi juutalaisten ja kristittyjen, myös muslimien pyhimpiä kohteita. Kun Israelin valtio syntyi, Jerusalem jäi käytännössä sen haltuun.

Uskonnollisimpien muslimien keskuudessa Jerusalemin vapauttaminen on ollut syy pyhän sodan, jihadin käymiseen. Israelia on syytetty muslimien pyhien paikkojen häpäisemisestä, mikä on johtanut juutalaisvihan lietsomiseen kansan keskuudessa.

Israelissa pidetään kiinni juutalaisvaltion ideasta. Maassa on tällä hetkellä äärikonservatiivinen ja ääriuskonnollinen hallitus, joka on ajanut hyvin tiukkaa linjaa palestiinalaisia kohtaan.

3.Mitä palestiinalaisosapuoli haluaa?

Gazaa hallitseva Hamas-terroristijärjestö on ilmoittanut tavoitteekseen Israelin tuhoamisen. Hamasin nyt aloittaman konfliktin motiivia on kuitenkin vaikeampi tietää.

Mahdollisesti Hamas halusi käyttää hyväkseen Israelin sisäistä hajaannusta. Benjamin Netanjahun hallitusta vastustetaan laajasti Israelissa. Hamas haluaakin ehkä pönkittää asemaansa. Sehän käy valtakamppailua myös Länsirantaa hallitsevan maltillisemman Fatah-järjestön kanssa.

Israelista siepattujen panttivankien vapauttamisen ehtona Hamas on vaatinut Israelin vankiloissa olevien palestiinalaisten vapauttamista. Jos vaatimus toteutuisi edes osittain, saisi Hamas mainetta Lähi-idässä.

Israel on viime aikoina lähentynyt eräitä arabimaita, kuten Saudi-Arabiaa, mikä on ehkä heikentänyt Hamasin asemaa. Aloittamalla sodan Hamas estää näiden neuvottelujen etenemisen.

4. Mitä Israel haluaa?

Israelin tiedustelupalvelun ja asevoimien tavoitteena on yleisellä tasolla havaita ennakolta maahan kohdistuvat turvallisuusuhat ja torjua ne. Tässä epäonnistuttiin pahoin.

Koska Hamas pääsi yllättämään Israelin erittäin voimakkaan armeijan, on armeijan, samoin kuin pääministeri Netanjahun, nyt näytettävä voimaa palauttaakseen uskottavuutensa.

Nyt aloitetulla sotilasoperaatiolla Israelin asevoimat aikoo nujertaa Hamasin sotilaallisen johdon ja voiman, kertoo esimerkiksi The New York Times -lehti.

On epäselvää, mitä Israel tavoittelee, kun se estää ruuan, lääkkeiden ja energian toimittamisen Gazaan ja kurjistaa näin entisestään Gazan asukkaiden oloja. Mahdollisesti toiveena on kääntää Gazan asukkaiden mielialat Hamasia vastaan, mutta tämä taktiikka ei ole toiminut aiemminkaan.

Ihmisiä pelastetaan raunioista Khan Younisissa.

5. Miksi sota herättää paljon tunteita ulkomailla?

Kymmeniä vuosia kestänyt Lähi-idän konflikti on jyrkentänyt niiden ihmisten mielipiteitä, jotka katsovat asiaa uskonnon kautta. Molemmilla osapuolilla on kiihkeät tukijansa.

Avaa kuvien katselu Gazan alueen siviilejä tukeva osoittava mielenosoitus Helsingin rautatieasemalla 13.10. Kuva: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Monien asiantuntijoiden mukaan uskonto on kuitenkin vain konfliktin pintakerros. Pohjimmiltaan kyse on siitä, kuka saa käyttää Israelin haltuunsa ottamaa maa-aluetta, sen luonnonvaroja ja esimerkiksi vesivaroja.

Molemmat osapuolet ovat myös syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin. Hamas on vuosien varrella tehnyt lukuisia terrori-iskuja Israeliin. Nytkin sen summittainen rakettihyökkäys ja panttivankien otto on todettu kansainvälisten lakien vastaiseksi.

Israel on demokraattisesti johdettu valtio, mutta myös se on syyllistynyt kansainvälisen lain rikkomiseen. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Israelin palestiinalaisväestöllä ei ole samoja oikeuksia kuin juutalaisväestöllä. Lisäksi Länsirannan miehitys, siirtokuntien rakentaminen sinne, Gazan saarto sekä siviilikohteiden pommitus ovat Amnestyn mukaan laittomia tekoja.

Myös YK on tuominnut Israelin siirtokuntapolitiikan.