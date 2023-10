– Ei se ihan vastaava ole, mutta kehitysprojekti on käynnissä. Makuun vaikuttaa esimerkiksi se, minkälaista ravintoa sille annetaan. Ajatus on siis luoda eri paikkaan samat olosuhteet kuin tavalliselle kaakaolle. Periaatteessa solukasvatuksen kautta voidaan saada aikaan raakakaakao, joka prosessoidaan niin, että makuprofiili on lopputuotteessa herkullinen.