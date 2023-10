Myrskytuhoja on tänä syksynä ollut enemmän kuin edellisvuosina – sateen aiheuttamia vahinkoja korvataan tiukoin ehdoin

Myrskyt ja rankkasateet ovat piinanneet Suomea tänäkin syksynä useampaan otteeseen. Puita on kaatunut, sähköt ovat olleet poikki ja junia korvattu busseilla. Myrskyjen määrään suhteutettuna omaisuusvahinkojen määrä on kuitenkin pysynyt maltillisena, vaikka niitä onkin ollut edellisvuosia enemmän, kertoo Lähi-Tapiolan korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen.

– Syysmyrskyjä on ollut enemmän kuin edellisinä vuosina ja sitä myötä vahinkojen kappalemäärätkin ovat olleet suuremmat, mutta suurilta vahingoilta on vältytty, Vauhkonen kertoo.

Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujalan mukaan tänä syksynä myrskyvahinkoja on syntynyt, mutta ei mitenkään poikkeavan paljon aiempiin vuosiin verrattuna. Pohjola on korvannut yksittäisiä suurempiakin vahinkotapauksia.

– Aina kun isompi puu kaatuu rakennuksen päälle, niin kyllähän siitä vahinkoa syntyy. Hankala vielä sanoa viimeisimpien myrskyjen jälkeen, kuinka isoja vahingot euroissa ovat, Kujala sanoo.

Rankkasadevaurioita korvataan vähemmän

Myrskyjen ja rankkasateiden aiheuttamista vahingoista tyypillisimpiä ovat Vauhkosen ja Kujalan mukaan puun kaatumisista aiheutuneet vahingot, irtaimiston lentäminen tuulessa, pakastevuodot sähkökatkosten seurauksena sekä kellarien tulvimiset.

Etenkin rankkasateesta aiheutuvat vahingot ovat kuitenkin sellaisia, että niistä korvausrahojen saaminen vakuutusyhtiöiltä voi olla vaikeaa.

Lähi-Tapiolan vakuutusehdoissa on Vauhkosen mukaan korvausehtona, että alueella on satanut vettä 30 millimetriä tunnissa tai 70 milliä vuorokaudessa. Pohjolalla millimetrirajoja ei ole, mutta korvausehtona Kujalan mukaan on, että vesi tunkeutuu rakennukseen maanpinnan tasolta.

Avaa kuvien katselu Vakuutuksilla voi olla tiukat ehdot siitä, millaisia sadevahinkoja yhtiöt korvaavat. Arkistokuva Vihdintieltä, jolle nousi tulvavettä rankkasateiden takia 7. syyskuuta. Kuva: Mikko Koski / Yle

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen jaostopäällikkö Jussi Korpelaisen mukaan myrskytuulen aiheuttamia vahinkoja korvataan rankkasadevahinkoja yleisemmin.

– Vakuutusehtojen tyypillinen rakenne on se, että sateesta aiheutuvat vahingot ovat rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä, mutta korvataan kuitenkin poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta aiheutuvat vahingot, Korpelainen kertoo.

Tyypillisimmät rankkasadevaurioiden riitatapaukset koskevat Korpelaisen mukaan juuri sademäärää. Toisinaan asiakkaat joutuvat pettymään, kun vakuutusyhtiö ei korvaakaan sateen aiheuttamia vaurioita.