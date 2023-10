Syyskauden teatteriesitysten lippukauppa käy jälleen vilkkaana – inflaation toivotaan jopa hyödyttävän teattereita

Yhä useampi ostaa teatterilippunsa lähempänä esitysajankohtaa. Vaihtelu katsomojen täyttöasteessa on suurta, mutta hitiksi nouseva näytelmä voi nopeasti muuttaa tilanteen.

Käsidesipulloja näkee vielä teatterilämpiöissä, mutta pääosin suomalaiset teatterit ovat päässeet jaloilleen pandemian jälkeen. Korona oli suomalaisen teatterihistorian pahin kriisi. Edes sota-aikana teatterit eivät olleet niin pitkiä aikoja suljettuina kuin koronavuosina.

Suomen teatterit -yhdistyksen toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen kertoo, että koronan kaiut näkyvät edelleen muun muassa ohjelmistosuunnittelussa, teattereiden taloudessa ja etenkin yleisösuhteessa.

– On laajasti todettu, että ihmiset ostavat teatterilippunsa paljon lähempänä esitysaikaa kuin aiemmin, Paavolainen sanoo.

Tämä luonnollisesti aiheuttaa teattereille päänvaivaa, koska ennakointi on vaikeampaa. On haastavaa tietää, tuleeko esitys täyteen ja kuinka paljon tuloja saadaan.

Teattereiden katsojamäärät eivät kokonaisuutena ole vieläkään yltäneet koronaa edeltäviin aikoihin. Yhtenä tekijänä tähän on Paavolaisen mukaan se, että ryhmämyynti ei ole palautunut ennalleen.

Koronan aiheuttamat peruutukset, siirrot ja rajoitukset olivat ymmärrettävästi haastavia etenkin ryhmävetäjille, joiden vastuulla on ollut hoitaa koko porukan puolesta liput, kuljetukset ja kenties tarjoilutkin.

– Ne ennen aktiiviset ryhmänvetäjät saivat ehkä tarpeekseen korona-aikana ja nyt pitäisi löytää uusia ryhmiä ja vetäjiä.

Teattereiden täyttöasteella on myös alueellisia eroja. Kaisa Paavolaisen mukaan suurissa kaupungeissa monella teatterilla menee hyvin. Maakunnissa koronasta palautuminen ja ihmisten liikkeelle lähteminen on ollut hitaampaa.

– Esimerkiksi Itä-Suomessa voi olla nähtävissä maailmantilanteen vaikutusta koko itäisen Suomen elinvoimaan. Tällä on myös vaikutusta yksittäisten ihmisten ostovoimaan ja talouden näkymiin.

Paavolainen kuitenkin muistuttaa, että tilanne voi muuttua nopeastikin, jos teatteriohjelmistoon tulee jokin paljon yleisöä vetävä hittiesitys.

Naisten tarinat täyttävät Helsingin suuret näyttämöt

Suomen Kansallisteatterin lipunmyyntitilanne näyttää hyvältä. Syksyn suurimpiin teatteritapauksiin lukeutuvan ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedin elämäntarinan kertova Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin -näytelmän kaikki esityspäivämäärät ovat loppuunmyytyjä.

Yleisö on löytänyt myös Kansallisteatterin uuteen Maalamosaliin, jossa koulumaailmaa käsittelevä Break! -näytelmää esitetään täysille katsomoille.

– Täyttöaste on parempi kuin vuosi sitten, jolloin nähtävissä oli vielä koronan jälkimaininkeja, kertoo Kansallisteatterin viestintäpäällikkö Karoliina Masalin.

Ryhmien lipunmyyntikin on Kansallisteatterissa vilkasta, mutta ryhmien henkilömäärät ovat hieman pienempiä kuin ennen koronaa. Myös varaukset ja päätökset tehdään lyhyemmällä syklillä kuin aiemmin.

Avaa kuvien katselu Kansallisteatterin suurella näyttämöllä nähtävä Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin on ollut syksyn suurimpia teatteritapauksia. Kuva: Tuukka Ervasti / Kansallisteatteri

Suomen suurimmassa teatterissa Helsingin kaupunginteatterissa on ollut tänä yhdeksän jo ensi-iltaa. Kaksi odottaa vielä tuloaan.

Markkinointipäällikkö Olli Eljaala kertoo, että ennen kuin HKT:n syyskausi elokuun puolessa välissä oli alkanutkaan, lippujen ennakkovaraustilanne oli parempi kuin huippuvuonna 2019. Silloin suuren suosion saanut Disney-musikaali Pieni Merenneito tuli ensimmäistä kertaa ensi-iltaan.

– Pieni Merenneito palasi ohjelmistoon tänä syksynä ja on myynyt hyvin. Lippujen kysyntä on kuitenkin jakautunut useampien tuotantojen kesken.

Esimerkiksi syyskuussa ensi-iltansa saanut nuorten mielenterveysongelmista kertova Rakas Evan Hansen -musikaali on herättänyt myös kiinnostusta.

Tiukentunut taloustilanne ei näy myöskään väliaikatarjoiluissa. Kahvia ja kuohuvaa tilataan entiseen malliin.

– Teatteriin meno on edelleen tapaus, johon ollaan valmiita panostamaan, Eljaala kertoo.

Tampereen teattereilla vaihteleva lippumyyntitilanne

Tampereen kahdessa suuressa teatterissa syksyn lipputilanne näyttää vaihtelevalta.

Tampereen teatterissa kauppa on käynyt hyvin. Lokakuun puoliväliin mennessä isoimmat näytelmät on syksyn osalta myyty lähes loppuun ja pienemmätkin melkein. Kevätkautta kaupataan jo hyvää vauhtia. Ohjelmistossa on tällä hetkellä esimerkiksi musiikkidraama Piaf ja Kari Hotakaisen kirjoittama Ihmisiksi.

Inflaatio ei tunnu haukanneen Tampereen teatterista kävijöitä. Talon johtajaa Mikko Kannista tilanne ei yllätä. Katsomoiden kokonaistäyttöaste oli edelliselläkin kaudella 95 prosenttia, vaikka liput olivat silloin kalliimmat.

Kanninen uskoo, että yleinen inflaatio voi jopa hyödyttää teattereita.

– Teatterilippujen hinnat määritellään hyvissä ajoin. Ehkä ne eivät olekaan niin kauhean kalliita suhteessa konsertti- tai keikkalippuihin, jotka reagoivat muutokseen paljon dynaamisemmin, Kanninen pohtii.

Avaa kuvien katselu Annuska Hannula näyttelee Tampereen teatterissa ranskalaislaulaja Edith Piafin elämästä kertovan näytelmän pääroolin. Kuva: Heikki Järvinen

Kaupungin toisessa suuressa teatterissa, Tampereen työväen teatterissa, sen sijaan painitaan hyvin vaihtelevan kysynnän kanssa. Osa teoksista myy nopeasti loppuun, toisten myynti takkuaa, kertoo teatterinjohtaja Otso Kautto.

Tampereen työväen teatterin ylpeys ja samalla suuri haaste on valtava päänäyttämö. Sen katsomon täyttämiseksi vaaditaan 800 katsojaa. ”Fantastisena musiikkikomediana” markkinoitu spektaakkeli Pyöreän pöydän ritarit ei ole tässä onnistunut. Moliere-dramatisointi Saituri - ihana raha on pian saman haasteen edessä.

Kautto myöntää suuren näyttämön taloudellisesti riskaabeliksi paikaksi.

– Sitä ei silti voi alistaa pelkästään kaupallisille pyrkimyksille, vaan pitää olla muitakin tavoitteita. Olemme valtion tukema laitos, ja mielestäni yksi syy tukeen on ettei meidän ole pakko tehdä kaikkia ratkaisuja pelkästään kaupallisilla perusteilla.

Kirka-musikaali vetää väkeä Rovaniemellä

Myös Rovaniemen teatterilla tilanne on erittäin hyvä, sanoo Rovaniemen teatterin toiminnanjohtaja Sari Alatalo.

– Ollaan jopa hyvin myynyttä viime syksyä 25 prosenttia edellä, eli liput myyvät todella hyvin.

Teatterin ohjelmistossa on syksyllä jopa kuusi ensi-iltaa, joista paljon suosiota on kerännyt etenkin Kirka - surun pyyhit silmistäni -musikaali.

Avaa kuvien katselu Matti Laineen käsikirjoittama Kirka - Surun pyyhit silmistäni -musikaali sai ensi-iltansa Rovaniemen teatterissa 22. syyskuuta. Kuva: Petri Teppo

Toinen pohjoisen isoista teattereista, Kemin teatteri on tehnyt uuden paluun. Vuonna 1947 perustettu Kemin kaupunginteatteri lakkautettiin vajaa vuosi sitten. Uusi yhdistyspohjainen Kemin Teatteri aloitti toimintansa tämän vuoden alussa.

Entiseen pankkisaliin on rakennettu näyttämö ja noin 180-paikkainen katsomo.

– Syyskuun alussa ensi-iltaan tullut Fingerpori myy kohtalaisesti, mutta ennakkovarauksia kaivattaisiin, sanoo toiminnanjohtaja Mari Niskanen.

