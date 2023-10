Erittäin uhanalaisia jokihelmisimpukoita istutettiin Karvianjokeen kasvamaan

Karvianjoki sai tänään uusia ja erittäin harvinaisia asukkaita Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle.

Joen pohjaan vietiin pieni puinen laatikko, jonka sisällä kasvaa noin kahden millimetrin kokoisia jokihelmisimpukan eli raakun poikasia.

Kyseessä on EU-rahoitteinen jokihelmisimpukan suojeluprojekti, jonka tavoittena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakkukantoja.

Raakkujen kasvulaatikon vei paikoilleen Life Revives -projektin aluekoordinaattori Lotta Mäkinen. Hän sanoo, että jokihelmisimpukoiden istutus ei ole jokapäiväistä toimintaa, vaikka saman hankkeen puitteissa niitä on viety muihinkin jokisimpukkajokiin.

– Karvianjoella tämä on nyt ensimmäinen kerta, Mäkinen sanoo.

Jokihelmisimpukka on erittäin uhanalainen laji, ja Lotta Mäkisen mukaan istutuksilla saadaan parannettua sen populaation tilaa. Mäkisen mukaan Etelä-Suomen joissa ei tapahdu raakkujen luontaista lisääntymistä, joten populaation jatkumo turvataan istutuksilla.

Raakusta on paljon hyötyä vesistölle ja se kiinnostaa ihmisiä

Aluekoordinaattori Lotta Mäkinen kertoo, että yksi raakku pystyy puhdistamaan vettä noin 50 litraa vuorokaudessa.

Jos raakkuja on tuhansia, joki puhdistuu jo merkittävästi. Lisäksi raakut tuottavat palveluja muille eläimillä ja eliöille joessa.

Jokihelmisimpukan poikaset ovat vain muutaman millimetrin mittaisia. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Mäkisen mukaan ihmiset ovat kiinnostuneita jokihelmisimpukasta. Esimerkiksi aiheesta pidettäviin yleisötilaisuuksiin osallistuu paljon väkeä. Aiheesta tehdyt kirjat ovat Mäkisen mukaan myös menestyneet hyvin.

– Siinä on ehkä semmoista tiettyä mystiikkaa, Mäkinen sanoo.

Historian saatossa jokihelmisimpukka on ollut tärkeä esimerkiksi helmestyksen takia. Nykyään helmestys on kiellettyä, mutta Mäkinen uskoo, että esimerkiksi joki ja sen pohja ympäristönä kiinnostavat ihmisiä. Lisäksi jokihelmisimpukan saama mediahuomio lisää ihmisten kiinnostusta sitä kohtaan.

Ensivaiheessa kontrolloitua elämää laatikossa

Karvianjokeen istutetut raakun poikaset elävät ensin pienessä laatikossa, jonka pohjalla on santaa.

Laatikosta ne on helppo jäljittää, kun niitä käydään seuraavan kerran katsomassa. Tarkoituksena on seurata niiden kasvua ja selviytymistä tutkimusmielessä ja kaikki vaiheet dokumentoidaan tarkasti.

Karvianjokeen istutetut raakut elävät ensin kontrolloidusti pienessä puulaatikossa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Karvianjoen istutuspaikalla ei välttämättä ole sopivia kohtia, mihin raakkuja voisi suoraan vapauttaa. Joen pohjaa on kyllä jo paranneltu, mutta jos se on liian kovaa, ei raakku pysty kaivautumaan sinne. Nyt on tarkoitus selvittää, onko kyseinen joen kohta sopiva myös lopulliselle vapauttamiselle.

– Mikäli paikka ei ole sopiva, niin silloin raakku ajelehtii veden mukana ja menehtyy, Mäkinen kertoo.

Hän toivoo, että nyt istutetut raakut pääsevät ensin ainakin 20 vuoden ikään, jolloin ne voisivat alkaa lisääntyä. Lopulta raakut voivat elää jopa 200 vuotta vanhoiksi.

– En näe mitään syytä, miksi näin ei voisi tapahtua, Mäkinen sanoo.