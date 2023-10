Hyvää iltaa Olympiastadionilta!

Vain kolme päivää on kulunut Slovenia-tappiosta, ja tänä iltana Huuhkajat nähdään taas kotiyleisön edessä Olympiastadionilla. Vastassa on Kazakstan, joka on lohkossa Suomen perässä neljäntenä tasapisteissä.

EM-kisapaikka karsintalohkosta ei ole enää Suomen omissa käsissä, sillä Slovenia ja Tanska ovat neljän pisteen päässä, kun kolme ottelukierrosta on jäljellä.

Olympiastadionille odotetaan jälleen yli 30 000 katsojaa. Määrä on ylittynyt jokaisessa Huuhkajien kotiottelussa näissä karsinnoissa.

Suora lähetys ottelusta alkaa TV2:ssa ja Areenassa kello 18.15. Ottelu käynnistyy kello 19.