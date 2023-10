Aikaisin satanut lumi paljasti susien tekemät tuhot, useita poikkeuslupia myönnetty Lappiin – poroisäntä: ”vasoja katosi kesän aikana hurjasti”

Susivahinkojen määrä on pitkällä aikavälillä lisääntynyt Lapissa. Itälappilaisen poroisännän mukaan alueella on nyt enemmän susia kuin viime vuosina.

Susivahinkojen määrä on lisääntynyt Lapissa. Suomen riistakeskuksen Lapin riistasuunnittelijan Eerojuhani Laineen mukaan vahinkojen lisääntyminen tulee esille pitkän aikavälin tarkastelussa. Vuosittaista vaihtelua määrissä voi sen sijaan olla paljonkin.

Elokuun alussa alkaneella metsästysvuodella kuolleeksi on ilmoitettu jo 145 susien tappamaa poroa. Porotaloudelle aiheutuvan vahingon ehkäisemiseksi riistakeskus on myöntänyt poikkeuslupia susien tappoon.

Tällä hetkellä Lapissa on voimassa yhdeksän kaatolupaa Enontekiön, Sodankylän, Savukosken ja Sallan kuntien alueella. Poikkeusluvilla on kaadettu tällä metsästysvuodella seitsemän sutta.

Laineen mukaan poikkeuslupahakemuksia on tullut tänä vuonna tavallista aiemmin. Syynä on aikainen lumentulo, jonka ansiosta sudet ja niiden aiheuttamat porovahingot löytyvät maastosta helpommin kuin sulan maan aikaan.

”Tuotto katoaa petojen suihin”

Suomen suurimmassa paliskunnassa, pääasiassa Savukosken kunnan alueella sijaitsevassa Kemin-Sompiossa on saatu tänä syksynä huomata, millaista tuhoa sudet ovat alueella kesän aikana aiheuttaneet.

Poroisäntä Mika Kavakan mukaan lumen tultua paljastuneet jäljet ja raadot ovat antaneet selityksen sille, miksi kesän merkkausten ja syksyn erotusten välillä on kadonnut suuri määrä vasoja.

– Jo ensimmäisistä erotuksista pystyy arvioimaan, että vasoja on kadonnut kesän aikana hurjasti. Myös raavaita (aikuisia) on mennyt kesän aikana susien suuhun.

Avaa kuvien katselu Kemin-Sompion paliskunnassa katosi kesän merkkausten ja syksyn erotusten välillä suuri määrä vasoja. Kuvituskuva. Kuva: Marianne Ketola / Yle

Kesäkuussa alkaneen poronhoitovuoden aikana paliskunnan alueelta on löytynyt jo vajaat 30 raatoa. Niiden korvausarvo on pitkästi yli 30 000 euroa.

Suurin osa sulan maan aikana kuolleista poroista jää kuitenkin löytymättä. Kavakka arvioi susien tappaneen todellisuudessa jo monta sataa poroa. Se tarkoittaisi poronomistajille useiden satojen tuhansien eurojen tappioita.

– Kyllähän se on selvä homma, että jos vahingot ovat huomattavan suuria, niin tuotto katoaa petojen suihin.

Parikymmentä susihavaintoa

Riistavahinkorekisteriin on kirjattu muutamassa kuukaudessa 20 eri puolilla Lappia tehtyä susihavaintoa. Riistasuunnittelija Eerojuhani Laine kuitenkin muistuttaa, etteivät havainnot ole välttämättä eri susista, vaan sama yksilö on voitu havaita useampaan kertaan.

– Susihavainnoista ei voi vetää suoria johtopäätöksiä susikannan kehityksestä, mutta se kertoo siitä, missä susia esiintyy, ja onko kyseessä yksittäiset sudet, pari vai kenties lauma, hän selittää.

Laineen mukaan havaintoja kertyy vuodesta riippuen eri puolilta Lappia. Susimäärän ja lumitilanteen lisäksi havaintomäärään vaikuttaa petoyhdyshenkilöiden aktiivisuus alueella.

Poroisäntä Mika Kavakka arvelee, että Kemin-Sompion paliskunnan alueella on liikkunut tänä syksynä yhteensä toistakymmentä sutta, osa yksin ja jotkut laumassa. Se on enemmän kuin viime vuosina. Hän on huolestunut myös muiden paliskuntien tilanteesta, sillä hän on kuullut, että muuallakin poronhoitoalueella liikkuu susia.

Kemin-Sompion paliskunta on hakenut syksylle useita poikkeuslupia ja saanut myös kaadettua susia. Metsästys tapahtuu paliskunnan omalla porukalla, mikä vaatii sekä aikaa että rahaa.

– Raatojen hakeminen vaatii paljon työtä. Oma aikansa kuluu myös lupaprosessiin ja pyytämiseen.