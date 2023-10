Jihadistisiin tekoihin kykenevien henkilöiden määrä on kasvanut Ruotsissa, varoittaa tutkija

Ruotsiin on palannut konfliktialueilta satoja henkilöitä, joilla on taistelukokemusta ja taidot käyttää väkivaltaa, kuvailee jihadismin tutkija Juha Saarinen.

Äärijärjestö Isisin toiminnan painopiste on siirtynyt konfliktialueilta Eurooppaan.

Jihadistiseen toimintaan kykenevien määrä on kasvanut Ruotsissa viime vuosina. Maahan on palannut Syyrian ja Irakin konfliktialueilta noin 300 henkilöä, joista osalla on taistelukokemusta ja -koulutusta sekä korostuneet taidot käyttää väkivaltaa.

Näin arvioi jihadismin tutkija Juha Saarinen.

– Kun Isis aloitti nousunsa kansainvälisen politiikan näyttämölle, niin Ruotsissa oli noin 200 ilmiöön kytkeytyvää henkilöä. Tällä hetkellä määrä on noin 2000. Puhutaan aika paljon merkittävämmästä ongelmasta määrällisesti ja laadullisesti, Saarinen sanoo.

A-studiossa tiistaina vieraillut Saarinen muistuttaa, että myös muualla Euroopassa erilaisten terroritekojen riski on suurempi kuin kaksi vuosikymmentä sitten.

– Syyrian sisällisodan, Isisin kalifaatti-projektin seurauksena Euroopassa on paljon suurempi määrä ihmisiä, jotka edistävät tätä ilmiötä. He ovat verkostuneempia keskenään ja konfliktialueella toimivien aseellisten ryhmien kanssa.

Tutkijan mukaan äärijärjestö Isisiä ei ole pystytty eliminoimaan ja se toimii usealla konfliktialueella. Toiminnan painopiste on siirtynyt Eurooppaan.

– Keskeinen kysymys onkin, mitä Euroopassa oleskelevat aktivistit, verkostot ja yhteisöt tekevät ja minkälaista toimintaa he pyrkivät saamaan aikaan. Voi olla, että nähdään yksittäisten tekojen sijaan väkivaltaisten iskujen ja iskusuunnitelmien piikki, Saarinen huomioi.

Belgiassa tutkitaan kahden ruotsalaisen jalkapallofanin ampumista. Iskusta epälty tunisialaistaustainen mies kuului äärijärjestö Isisin kannattajiin.

Belgian viranomaiset tutkivat ruotsalaisten ampumista terroritekona. Viranomaisten mukaan ampuja valikoi ruotsalaiset kohteekseen tietoisesti. Mies kuoli poliisin ampumiin luoteihin.

Ruotsin pääministerin Ulf Kristersson arvioi tiistaina, että ruotsalaisiin kohdistuu nyt uhka pelkän ruotsalaisuuden vuoksi. Ruotsin ulkoministeriö on kehottanut ulkomailla olevia ruotsalaisia tavallista suurempaan varovaisuuteen.

