Talven lähestyminen herätti huolen sähkön hinnoista – tällaiset sopimukset käyvät nyt kaupaksi

Kotkalaiset Timo Niemimaa ja Kimmo Paananen kertovat, millaiset sähkösopimukset heillä on. Video: Maija Tuunila / Yle, Antro Valo / Yle ja Mikko Savolainen / Yle

Määräaikaiset sähkösopimukset ovat alkaneet kiinnostaa kuluttajia syksyn tullen.

Kaakkoissuomalaisten sähköyhtiöiden mukaan asiakkaat kysyvät nyt määräaikaisia sopimuksia reilusti enemmän kuin vielä kesällä ja pörssisähköasiakkaat ovat valpastuneet vertailemaan sähkösopimuksia.

Myös Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaavan johtajan Pekka Salomaan valistunut arvaus on, että määräaikaiset sopimukset voivat kasvattaa suosiotaan kesän jälkeen.

– Talven lähestyminen on voinut herättää huolta, ja toisaalta määräaikaisia sopimuksia on ollut tarjolla kohtuullisen edullisesti, Salomaa arvioi.

Eri sopimustyyppien suosiosta ei ole saatavilla tilastotietoa kuukausitasolla, vaan sähkösopimuksia tilastoiva Energiavirasto kokoaa tiedot kerran vuodessa.

Välimalli ja pörssisähkö kiinnostavat

Imatran Seudun Sähkö, Parikkalan Valo ja Kouvolassa toimiva KSS Energia myyvät tällä hetkellä eniten määräaikaisia sähkösopimuksia, joissa hinta muodostuu kiinteähintaisesta ja asiakkaan sähkönkäyttöön pohjautuvasta osasta.

– Suosituin tuotteemme on käyttövaikutuksen sisältävä määräaikainen sopimus. Se on vaihtoehto asiakkaalle, joka on valmis seuraamaan omaa sähkönkulutustaan, mutta ei ole valmis kantamaan pörssisähkön riskiä, kertoo KSS Energian kuluttajamyynnin johtaja Jessica Juhola.

Erilaisia sähkösopimuksia Toistaiseksi voimassaoleva sopimus jatkuu nimensä mukaan toistaiseksi. Sähkön hinta ja perusmaksu ovat tiedossa etukäteen. Jos yhtiö muuttaa hinnoittelua, sen pitää ilmoittaa muutoksista kuukautta etukäteen.

jatkuu nimensä mukaan toistaiseksi. Sähkön hinta ja perusmaksu ovat tiedossa etukäteen. Jos yhtiö muuttaa hinnoittelua, sen pitää ilmoittaa muutoksista kuukautta etukäteen. Määräaikainen sopimus on voimassa kiinteällä hinnalla tietyn ajan, esimerkiksi vuoden tai kaksi, eikä sitä yleensä voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

on voimassa kiinteällä hinnalla tietyn ajan, esimerkiksi vuoden tai kaksi, eikä sitä yleensä voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Pörssisidonnaisessa sopimuksessa asiakas maksaa sähköstä vaihtuvan pörssihinnan ja sen lisäksi mahdollisen välityspalkkion ja perusmaksun.

asiakas maksaa sähköstä vaihtuvan pörssihinnan ja sen lisäksi mahdollisen välityspalkkion ja perusmaksun. Viime aikoina sähköyhtiöt ovat alkaneet tarjota myös sopimuksia, joiden hinnoittelu yhdistelee kiinteää ja pörssihintaa . Sopimukset voivat olla määräaikaisia tai voimassa toistaiseksi.

. Sopimukset voivat olla määräaikaisia tai voimassa toistaiseksi. Lähde: Energiavirasto ja sähköyhtiöiden verkkosivut Avaa

Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat olleet tasaisessa laskussa loppukesän ja alkusyksyn aikana. Tästä huolimatta myös pörssisähkö pitää sähköyhtiöiden mukaan edelleen pintansa.

Liiketoimintajohtaja Mikko Reijonen Imatran Seudun Sähköstä kertoo, että pörssisähkön valitsee noin joka kolmas sopimuksen tekijä.

– Uusien pörssisähkösopimusten määrä on kaksinkertaistunut vuodenvaihteen jälkeen, Reijonen kertoo.

Myös Kymenlaakson Sähköstä kerrotaan, että pörssisähköasiakkaiden määrä on kasvanut tänä vuonna jatkuvasti, mutta asiakkaat solmivat myös muita sopimustyyppejä.

– Samankaltaista liikehdintää ei ole takaisin määräaikaisille sopimuksille kuin aiemmin oli pörssisähkötuotteille, kertoo puolestaan KSS Energian Jessica Juhola.

Markkina yhä arvaamaton

Kaakkois-Suomen sähköyhtiöt ennustavat, että sähkön hintavaihtelu jatkuu ja hintaa on vaikea ennustaa.

Tilanteeseen vaikuttavat niin tuulten määrä, pakkaskaudet kuin voimalaitosten käytettävyys.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä viime vuoden kaltaista tilannetta, jolloin keskusteltiin mahdollisesta energiapulasta ja sähkön riittävyydestä, sanoo Imatran seudun sähkön Mikko Reijonen.

Voit keskustella aiheesta 20.10. kello 23:een asti.