Valtio haluaa purkaa Helsingissä rakennuksen, jossa on kaikuja Eiffel-tornista – järjestö: ”Tämän jälkeen mikä tahansa rakennus on lainsuojaton”

Helsingin kruununjalokivi, Engelin suunnittelema 200-vuotias empirekeskusta, voi muuttua lopullisesti.

Valtioneuvoston kanslia on käynnistämässä mittavaa peruskorjaus- ja uudisrakennushanketta, jossa sekä Valtioneuvoston linna että sen vieressä sijaitseva hallintokortteli peruskorjataan.

Rakennuttajana on valtion kiinteistöjä hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt, ja hankkeen kustannusarvio on noin 300 miljoonaa euroa.

Poikkeuksellisen hankkeesta tekee se, että Valtioneuvoston linnaa halutaan laajentaa uudisrakennuksella, joka nousisi valtioneuvoston korttelin sisäpihalle.

Avaa kuvien katselu Painotalo on seissyt Valtioneuvoston linnan pihalla yli sata vuotta. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Nyt siinä seisoo yli satavuotias kirjapaino (Painotalo), joka aiotaan purkaa uudisrakennuksen tieltä. Arkkitehti Ricardo Björnbergin suunnittelema Painotalo rakennettiin vuosina 1897–1900.

Valtioneuvoston kanslia perustelee uudisrakennusta toiminnan tehostamisella. Valtion on tarkoitus sijoittaa jatkossa lähes kaikki ministeriöt Valtioneuvoston linnaan ja sen vieressä olevaan hallintokortteliin.

Ministeriöt on tällä hetkellä ripoteltu pitkin kaupunkia. Uudisrakennukseen on tarkoitus tulla muun muassa ministeriöiden yhteiset kokoustilat.

Rakennusneuvos Pasi Heiskanen valtioneuvoston kansliasta painottaa, että tarve uudisrakennukselle liittyy myös turvallisuustilanteen muutokseen.

– Muuttunut turvallisuustilanne tuo meille paineita ratkaista turvallisuuteen liittyvät kysymykset nykyistä paremmin, Heiskanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuvassa valtioneuvoston kirjapainon yläsitomon henkilökunta Painotalossa 1920-luvulla. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

”Mikä tahansa rakennus voi tulla lainsuojattomaksi”

Maailmanlaajuinen rakennussuojelun asiantuntijajärjestö ei niele valtioneuvoston kanslian suunnitelmia. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) teki Valtioneuvoston linnan purku- ja laajennushankkeesta kansainvälisen kulttuuriperintöhälytyksen viime toukokuussa.

– Halusimme kiinnittää kansallisesti ja kansainvälisesti huomiota siihen, miten tämä prosessi on tehty, ICOMOSin Suomen osaston puheenjohtaja, arkkitehti Marianne Lehtimäki toteaa.

Hän arvostelee Valtioneuvoston linnan kokonaisvaltaisen suojelun purkua, joka tehtiin hänen mukaansa ”ikään kuin vaivihkaa”.

Arvostelun kohteena ovat sekä valtioneuvoston kanslia, Senaatti-kiinteistöt, Museovirasto, Uudenmaan ELY-keskus että Helsingin kaupunki.

Museovirasto laati syksyllä 2021 Valtioneuvoston linnaa koskevan suojeluesityksen, josta Painotalo pudotettiin pois. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyi Museoviraston esityksen kesällä 2022, ja Helsingin kaupunki käynnisti samantien purkamista tukevan asemakaavan valmistelun.

Erikoista linjauksessa on se, että Senaatintori ja sitä ympäröivät korttelit suojeltiin jo 1950-luvulla, ja valtioneuvoston kortteli piharakennuksineen vuonna 1980. Valtioneuvoston linnan kortteli oli suojeltu johdonmukaisesti kaikin mahdollisin keinoin, kunnes tuuli kääntyi pari vuotta sitten valtioneuvoston uudisrakennushankkeen valmistelussa.

Avaa kuvien katselu ICOMOSin Suomen osaston puheenjohtaja Marianne Lehtimäki arvostelee prosessia, joka johti Painotalon suojelun purkamiseen. Kuva: Mikko Koski / Yle

Lehtimäki uskoo, että Painotalon purkamisen myötä Suomessa voi purkaa minkä tahansa rakennuksen.

– Jos Painotalo puretaan, se tarkoittaa sitä, että käytännössä Museovirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat purkamassa pois pohjaa koko Suomen rakennussuojeluapparaatilta. Tämän jälkeen mikä tahansa rakennus voi tulla lainsuojattomaksi, Lehtimäki toteaa.

Hän ihmettelee Museoviraston näkemystä Painotalosta.

– Museoviraston yksinomaisena tehtävänä on kulttuuriperinnön suojelu. Se on tehnyt Senaatti-kiinteistölle lausunnon, jossa se on ilmoittanut, että rakennus on erittäin merkittävä ja sen kulttuurihistorialliset arvot ovat kiistattomat, mutta sen voi purkaa, Lehtimäki toteaa.

Museovirasto: Painotalon voi purkaa

Kansainvälisen rakennussuojelun asiantuntijajärjestön ICOMOSin huolta suomalaisen rakennussuojelun tilasta on seurattu myös Museovirastossa. Se julkaisi aiheeseen liittyvän blogikirjoituksen kesäkuussa.

Avaa kuvien katselu Valtioneuvoston kirjapainon latomo 1900-luvun alkupuolella. Latomo sijaitsi Painotalon neljännessä kerroksessa. Kuva: Keravan museopalvelut

Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela pitää epätodennäköisenä, että Painotalon purku johtaa koko Suomen rakennussuojelun murenemiseen.

– En usko, että vaikutus voi olla näin suuri. Työmme jatkuu rakennussuojelun parissa ja minusta on hienoa että kansalaisjärjestöt ovat hereillä ja herättävät keskustelua, Salmela sanoo.

Kun Museovirasto laati Valtioneuvoston linnaa koskevan suojeluesityksen kaksi vuotta sitten, esityksessä otettiin Salmelan mukaan huomioon valtioneuvoston kanslian muutostarpeet.

– Ne liittyvät Valtioneuvoston linnassa työskentelevien henkilöiden turvallisuuteen, toiminnan tehostamiseen ja esimerkiksi logistiikkaan, Salmela luettelee.

Samalla Museovirastossa tarkasteltiin valtioneuvoston korttelin kokonaisuutta: suomalaisen keskushallinnon 200-vuotiasta historiaa, sen jatkuvuutta ja siihen liittyvää arkkitehtuuriperintöä.

– Näiden yhteensovittamisessa on rakennussuojelun näkökulmasta päädytty vuoden 2021 suojelupäätöksessä siihen, että vaikka muiden osien kohdalla suojelu itse asiassa tarkentuu ja vahvistuu, Painotaloa ei siinä mainita. Painotalo on tarvittaessa mahdollista purkaa, Salmela toteaa.

Avaa kuvien katselu Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela myöntää, että yli satavuotiaan rakennuksen purkaminen on Suomessa todella harvinaista. Kuva: Katriina Laine / Yle

Painotalossa on viitteitä Eiffel-torniin

Liipaisimella oleva, nelikerroksinen Painotalo edustaa klassistista arkkitehtuuria. Rakennusta korotettiin vuonna 1904 latomosalilla, jossa on Gustave Eiffelin suunnittelemat niitatut rautaristikot. Hänet tunnetaan parhaiten Pariisin Eiffel-tornista.

Avaa kuvien katselu Alun perin kolmikerroksisen rakennuksen suurissa painosaleissa on valurautapylväiden kannattelemat kappaholvit. Kuva 1920-luvulta. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

ICOMOSin Suomen osaston puheenjohtajan Marianne Lehtimäen mukaan Painotalo on ”erittäin muuntautumiskykyinen” rakennus.

– Siinä on kantavat ulkoseinät, kiinnostavia tilaratkaisuja ja viitteitä Eiffel-torniin. Painotalo on selkeästi hyvin muuntautumiskykyinen rakennus sisätiloiltaan.

Lehtimäki muistuttaa, että Painotalo on ollut mukana Suomen historiallisissa ja merkittävissä tapahtumissa. Siellä on hänen mukaansa painettu muun muassa kaikki Keisarillisen Suomen senaatin asetuskokoelmat 1800- ja 1900-lukujen taitteessa.

– Painotalo edustaa tilallisesti rakennusta, joka noudattaa ja alistuu tähän empire-Helsingin kokonaisuuteen, Lehtimäki sanoo.

Hän ihmettelee, miksi valtioneuvoston kanslian laajennussuunnitelmissa ei esitetä yhtään vaihtoehtoa, jossa Painotalo voisi olla osa uudisrakennusta.

Rakennusneuvos: ”Painotalo ei sisälly Engelin kokonaissommitelmaan”

Painotalo on ollut rakennussuojelun näkökulmasta osa Helsingin empirekeskustaa vuoteen 2022 asti. Siitä huolimatta valtioneuvoston kanslian rakennusneuvos Pasi Heiskanen kyseenalaistaa koko rakennuksen merkityksen empire-Helsingin osana. Heiskanen on itsekin arkkitehti.

– Tässä on tärkeää huomioida se, ettei Painotalo sisälly tähän Engelin suunnittelemaan kokonaissommitelmaan. Painotalo on rakennettu jälkeenpäin palvelemaan valtionhallinnon tärkeitä toimintoja, Heiskanen toteaa.

Avaa kuvien katselu Painotaloa on hankala käyttää nykyaikaisena toimisto- tai kokoustilana, sanoo rakennusneuvos Pasi Heiskanen valtioneuvoston kansliasta. Kuva: Katriina Laine / Yle

Hän kertoo, että valtioneuvoston kansliassa tutkittiin myös mahdollisuutta muuttaa Painotalo palvelemaan kanslian lähitulevaisuuden tarpeita.

– Painotalo on rakennettu silloiselle painotekniikalle varastoineen ja latomoineen. Rakennusta on sen takia tavattoman hankala käyttää nykyaikaisena toimisto- tai kokoustilana, Heiskanen sanoo.

Valtioneuvoston kansliassa on hänen mukaansa tutkittu myös Painotalon lisärakentamista ja laajentamista.

– Valitettavasti Painotalo vie niin paljon tilaa Valtioneuvoston linnan sisäpihalla, ettei sen viereen kykene tekemään riittävässä määrin toimivaa tilaa. Se ei myöskään ratkaise turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ongelmiamme, Heiskanen jatkaa.

Uudisrakennuksesta ristinmuotoinen

Valtioneuvoston linnan sisäpihalle suunniteltu uudisrakennus on massaltaan noin kolme kertaa suurempi kuin Painotalo. Uudisrakennus maksaa noin 90 miljoonaa euroa. Heiskanen uskoo, että rakentamaan päästään jo ensi kesänä.

– Uskomme siihen, että saamme lainvoimaisen rakennusluvan kesään 2024 mennessä.

Uudisrakennuksen on suunnitellut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto SARC. Se tunnetaan Helsingin Uuden lastensairaalan suunnittelijana.

– Olemme tutkineet monenlaisia vaihtoehtoja, neliön ja salmiakin muotoa ja muuta, mutta nyt on päädytty tällaiseen ristin muotoiseen rakennukseen, Heiskanen toteaa.

Avaa kuvien katselu Ristinmuotoinen uudisrakennus on korkeampi kuin Valtioneuvoston linnan Aleksin puoleinen siipi. Havainnekuva. Kuva: SARC-arkkitehdit

Hankkeen arvostelijat pelkäävät, että ”kovaa arkkitehtuuria” edustava uudisrakennus näkyy kaupungille Valtioneuvoston linnan pihalta.

Arkkitehti Antti-Matti Siikala SARCista ampuu väitteen alas.

Uudisrakennus ei hänen mukaansa näy sen enempää Tuomiokirkolta, Senaatintorilta kuin Aleksanterinkadultakaan siitäkään huolimatta, että uudisrakennus on korkeampi kuin Valtioneuvoston linnan Aleksanterinkadun siipi.

Uudisrakennuksen peltikatosta voi Siikalan mukaan nähdä vain ”pienen siivun” Helenankadun eteläpäästä. Pohjoisespalta lähtevä Helenankatu päättyy Valtioneuvoston linnaan.

ICOMOSin Suomen osaston puheenjohtajan Marianne Lehtimäen mukaan Valtioneuvoston linnan pihalle yritetään tunkea aivan liian suurta rakennusmassaa.

– Oli suunnittelutoimisto mikä tahansa, uudisrakennusta ei saada onnistumaan. Se rikkoo auttamatta sen tilallisen hierarkian, joka valtioneuvoston korttelissa on, Lehtimäki toteaa.

Valtioneuvoston linnan Painotalon purun ja uudisrakennuksen mahdollistava kaavamuutos etenee seuraavaksi Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan. Se käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 24. lokakuuta.

