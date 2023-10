Poikkeuksellisen röyhkeitä susia liikkeellä Tunturi-Lapissa – kunta ohjeistaa poistumaan ”liian tungettelevien susien seurasta”

Enontekiön kylissä on tehty lukuisia havaintoja susista, jotka liikuskelevat asutusten lähistöllä. Kunta ohjeisti asukkaita välttämään susia.

Jos törmäät suteen, toimi seuraavasti: - Pyri poistumaan tilanteesta tai liian tungettelevien susien seurasta. - Jos ei ole muuta mahdollisuutta, kiipeä jonkun esineen päälle, kuten kiven tai rakennuksen päälle. - Vältä suoraa kontaktia suteen. - Jos susi käy kiinni tai puree, pelästytä tai taistele. Kun susi kokee kiivasta vastarintaa, se luopuu hyökkäyksestä. Lähde: Enontekiön kunnan tiedote

Enontekiön kylissä viime aikoina liikkuneet sudet ovat aiheuttaneet paikallisissa huolta. Susien ilmestyminen kotipihoihin on ollut poikkeuksellista paikallisten mukaan.

Sari Guttorm asuu perheineen Nunnasen kylässä. Perheessä on kolme lasta. Guttorm sanoo olevansa peloissaan, koska sudet liikkuvat talon lähistöllä.

– En haluaisi päästää lapsia ulos pimeällä. Olen jopa kieltänytkin menemästä ulos illalla. Ulkoilemme nyt päiväsaikaan pääasiassa.

Perheen kahdella vanhemmalla lapsella on matkaa valtatien varteen noin kilometri. Lapset kävelevät tuon matkan päivittäin koulukyytiä varten.

Susien ilmestyttyä Guttorm kävi viemässä ja hakemassa lapsensa tienvarresta.

Lapsista Áslat-Johán Keskitalo kertoo nähneensä itse suden, joka kävi talon pihassa pyörimässä.

– Se oli iso susi. Meidän pihalla on käynyt kaksi sutta.

Guttorm ihmettelee, miten Enontekiöllä liikkuvat sudet ovat niin kesyjä, että uskaltavat tulla talojen pihoihin ja kylien lähettyville.

”Eihän se normaalia ole, että susi tulee pihalle”

Perheenisä Lasse Isokääntä ei ole itse nähnyt susia, eikä sano pelkäävänsä niitä.

– Lapsetkin ovat olleet ihan itseksensä pihalla. Tuossa joku aika sitten kuultiin, että susi oli nähty tässä muutama sata metriä tästä talolta.

Isokäännän mielestä susien ei pitäisi kyllä tulla ihmisten pihoille asti.

– Eihän se normaalia ole, että susi tulee pihalle.

Kunta kehottamaan välttämään susia

Enontekiön kylissä on tehty lukuisia havaintoja susista, jotka liikuskelevat asutusten lähistöllä.

Myös susien aiheuttamista vahingoista on raportoitu lähiseudulta. Hetan kirkonkylässä susi tappoi viime viikolla kuusi poroa aitauksessa talon pihapiirin lähettyvillä. Aikaisemmin sudet raatelivat Peltovuoman kylässä kolme lammasta. Lähistöltä oli löytynyt myös tapettuja poroja.

Susien kaatamiseen on saatu kaksi poikkeuslupaa. Yksi susi on jo kaadettu Peltovuoman läheisyydessä.

Enontekiön kunta on runsaiden susihavaintojen takia tiedottanut verkkosivuillaan tiistaina, miten toimia, jos kohtaa suden. Kunnan tiedotteen mukaan on poikkeuksellista, että susista on havaintoja päiväsaikaan kylien läheisyyksissä.

Ihmisiä neuvotaan ensisijaisesti poistumaan uhkaavasta tilanteesta. Myös kontaktia neuvotaan välttämään ja toimimaan rauhallisesti.

Enontekiön riistanhoitoyhdistyksestä rauhoitellaan ihmisiä ja ettei paniikkiin ole syytä. Toiminnanohjaaja Jouko Ala-Poikela kertoo, että kyselyjä susista on tullut paljon ihmisiltä.

– Kohtaamisia suden kanssa kannattaa välttää. Jos suden näkee, niin yhteys petoyhdyshenkilöön. Saisimme varmoja havaintoja kirjattua ylös, neuvoo Ala-Poikela.